Inédita sesión judicial esta tarde de domingo: Peinado interroga a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

Inédita sesión judicial la de este domingo por la tarde en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid. El instructor del 'caso Begoña Gómez', ... Juan Carlos Peinado, ha citado a las 17:30 horas de hoy a Judit Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa a la que imputó por malversación el pasado 6 de noviembre por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público. El instructor quiere comunicarle que está formalmente investigada en la causa del tribunal del jurado en la que ya están, entre otras, Gómez, Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, predecesor de Judit Alexandra González al frente de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tomó esta inusual decisión de habilitar un domingo, en el que además no tenía, guardia, para supuestamente a fin de evitar nuevos solapamientos después de que el letrado de Álvarez le informara de que tenía señalamientos para este miércoles 12 de noviembre, cuando en principio Peinado había citado a declarar a González como investigada y, como testigos, a Diego del Alcázar (presidente del Instituto de Empresa), Miguel Escassi (director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España) y el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio Villarejo. Alcázar, Escassi y Doadrio también comparecerán ahora en día de fiesta.

González a es la superior jerárquica de Álvarez desde marzo de 2023, parte del período en el que esta trabajadora pública se dedicó presuntamente a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. Entiende el juez que González fue conocedora, o que al menos toleró, que su subordinada se dedicara a ayudar en su carrera profesional a la esposa del presidente.

Tras recibir el aval el pasado octubre de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando la supuesta malversación en el empleo de Álvarez, Peinado convocó Judit Alexandra González para informarle de que inicia contra ella una imputación por el procedimiento del tribunal de jurado, la misma vía que para los otros cuatro encausados en este asunto. González, que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006 y que también fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, es una de las integrantes del equipo de Moncloa claves en la organización de la vida diaria de Sánchez y su esposa.

Peinado atribuye al cargo de la Secretaría General de la Presidencia el ser «conocedor» de los «actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata» de Gómez, quien «además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid».

De esa forma, sostiene, se «puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstuviera de continuar con esas labores de carácter privado».