«Los indultos pueden hacer que algunos independentistas reconsideren posturas»

Cercano al movimiento anarquista en su juventud, promotor de Ciudadanos en la Cataluña de Maragall, abogado de cabecera de Convergència y defensor de, entre otros, ... Oriol Pujol, Artur Mas y Joaquim Forn. Las vueltas de la vida de Javier Melero (Barcelona, 1958) dan literalmente para un libro. Desde la autoficción, en 'Cambalache' (ed. Ariel) traza su trayectoria personal y profesional sin ocultar su decepción por la deriva independentista de los últimos años.

- En el libro habla con cierta nostalgia de una Barcelona cosmopolita que hoy ya no aprecia. ¿Qué es lo que ha cambiado?

- En gran parte ha tenido que ver con el auge del independentismo. De tener una imagen hasta idealizada de ciudad abierta y de vanguardia, se ha ido posicionando como capital de una reivindicación territorial. Eso perjudica su imagen.

- ¿Y no hay marcha atrás?

- Por supuesto que puede cambiar. Me han dicho que una ciudad tan siniestra como Belgrado ahora es divertidísima. Claro, que también puede empeorar...

- Uno de los grandes protagonistas de aquellos años fue Jordi Pujol, al que usted conoce muy bien. ¿Se le cayó un mito al conocer sus irregularidades?

- Fue una decepción. Sin haber compartido nunca su política, yo ponía la mano en el fuego por su honradez. No creo que sea un hombre deshonesto en su conjunto, pero este episodio de su vida representó el fin de una época.

- La confesión de Pujol se produjo pocas semanas después de la abdicación del Rey Juan Carlos, sobre el que también pesan sospechas. ¿Se puede separar al autor de su obra?

- Tanto el uno como el otro tienen la presunción de inocencia intacta a día de hoy. Dicho esto, creo que Pujol confiesa porque espera que la gente sea capaz de distinguir la obra de las debilidades y defectos de la persona.

«La estrategia de Puigdemont ha funcionado. Creo que alguien debería sacar conclusiones» Acción de la justicia

- En el libro se muestra muy crítico con la confesión pública que hizo el expresidente catalán. ¿Pecó de ingenuo?

- Pecó de un optimismo inexplicable y de una visión ingenua de la naturaleza humana. Si uno confiesa porque cree que no tiene más remedio, lo hace en el marco de una negociación con la acusación y obtiene algo a cambio. Pero esa fórmula de ir a los medios de comunicación a retratarse jurídicamente no la veo ni en su caso ni en el de nadie.

- ¿Fueron los Pujol una organización criminal como cree la Audiencia Nacional?

- ¡No, hombre, no! Eso es una barbaridad. Una organización criminal se constituye para delinquir, como la mafia o un grupo terrorista. Otra cosa es que dentro de una familia se puedan cometer delitos y las personas puedan resultar coautoras. Según esta teoría que ahora está tan de moda, todo delito cometido por dos personas conllevaría ser una organización criminal. Es un dislate.

- ¿No ve opción para que prospere?

- Creo que no. Tampoco prosperó con los presos del 'procés'. El Tribunal Supremo todavía ríe con la acusación de que el Govern era una organización criminal. A lo mejor alguno de sus miembros ha cometido delitos, pero eso es un caso clásico de autoría y ya.

- ¿La sombra de Pujol es un lastre para el independentismo?

- Se ha visto que no. Sigue obteniendo excelentes resultados electorales.

-¿Por qué cree que está tardando tanto la tramitación de los indultos a los presos del 'procés'?

- Porque en este país siempre pasa algo. Cuando no hay elecciones en un sitio, las hay en otro. El último movimiento de la Abogacía del Estado fue rarísimo. Pidió un informe al Tribunal de Cuentas para saber si se habían pagado las responsabilidades civiles, cuando todo el mundo sabía que sí. Tiene toda la pinta de ser una estrategia dilatoria.

- ¿Cree que los presos se acogerían al indulto? Ellos no reconocen los delitos y abogan más por la amnistía, que no es lo mismo.

- Respecto al indulto, el preso no es sujeto sino objeto. Te lo dan y punto, nadie te pregunta tu opinión. Y tampoco existe el derecho a permanecer en un centro penitenciario una vez que te han indultado.

Cs, «un pollo descabezado»

- ¿La concesión de los indultos contribuiría a apaciguar los ánimos en Cataluña?

- Creo que sí. El Gobierno actual hizo en su día de la desinflamación uno de sus objetivos. Ahora debería analizar que esto es una rémora para cualquier plan de acercamiento en Cataluña. Sigue generando incomodidad.

- ¿Y desde el punto de vista del independentismo?

- Es probable que algunas personas dentro del independentismo reconsideraran alguna postura radical. Tener a los presos en el balance condiciona mucho sus puntos de vista sobre lo que se puede hacer.

- Visto lo visto, ¿ha resultado más efectiva la estrategia judicial de Carles Puigdemont?

- Eso no me toca a mí decirlo. Pero lo que sí puedo afirmar es que ha funcionado y la del Tribunal Supremo, no. Es algo objetivo. A Puigdemont le han dado la razón tribunales internacionales en diversos aspectos, mientras que pretensiones del Supremo en diversos países europeos no han prosperado. Creo que alguien debería extraer conclusiones...

- Usted contribuyó a fundar Ciudadanos. ¿Sigue creyendo en su utilidad actualmente?

- No creo que ese instrumento político sirva para algo ahora mismo. Es un pollo descabezado que aún corre pero le quedan pocas fuerzas. El balance es negativo.