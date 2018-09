Iñaki Arriola: «Si Sánchez no logra sacar los Presupuestos su estabilidad quedará comprometida» El consejero socialista Iñaki Arriola posa en el exterior del Parlamento Vasco. / IGOR AIZPURU Iñaki Arriola, consejero de Vivienda y presidente del PSE-EE «Si el acuerdo sobre el nuevo estatus desborda el marco constitucional difícilmente tendrá recorrido institucional» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 30 septiembre 2018, 08:12

Iñaki Arriola no alcanza a entender qué ha pasado para que se vuelva a pedir la dimisión de dos ministros del PSOE y considera que lo que está ocurriendo «es preocupante para el sistema democrático». No sabe si es algo «orquestado», pero sí denuncia «una absoluta caza de brujas». Sobre el futuro del presidente Pedro Sánchez, el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Planificación Territorial, punta que si no logra aprobar los Presupuestos para 2019, «la estabilidad del Gobierno quedará mucho más comprometida».

-¿La ministra Dolores Delgado debe dimitir?

-¿Esto qué es? ¿Por qué tiene que dimitir la ministra? ¿Porque estuvo en una comida en la que se habló en plan distendido? ¿Esto qué es? ¿Qué vara de medir es ésta? Que me graben si cuento un chiste verde o digo alguna inconveniencia en un contexto privado..., ¿pero qué es esto?

-¿Y Pedro Duque?

-Si no ha cometido ilegalidad o irregularidad alguna, ¿por qué debería hacerlo?

-¿Con estos dos nuevos casos, que se suman a los ministros de Cultura y Sanidad, dimitidos anteriormente, va a aguantar Pedro Sánchez la presión y seguir en el Gobierno, como dijo, hasta 2020?

-El Gobierno tiene un apoyo parlamentario directo de 84 escaños y acuerdos de estabilidad que va sumando en cada una de las cuestiones que se plantean en el Congreso. Sabemos también que esto no es algo que garantice una estabilidad, pero creo que hay una clave importante que son los Presupuestos de 2019.

-¿Los va a sacar adelante?

-Lo va a intentar. Si lo consigue, ahí tiene un elemento muy importante de estabilidad.

-¿Y si no es así, debería convocar elecciones?

-Eso no lo diré yo porque es responsabilidad del presidente del Gobierno, pero si no lo consigue la estabilidad del Gobierno quedará mucho más comprometida.

-¿Sería insostenible seguir si no hay Presupuestos?

-Se les complica. Yo siempre digo que en política estás para hacer cosas y en este caso la herramienta principal son los Presupuestos.

-¿Qué está pasando en la política? ¿Se está dando un 'todo vale' para echar a Sánchez del Gobierno?

-El PSOE y el Gobierno socialista han puesto un listón ético muy elevado. También es verdad que si a los santos les miraran como les están mirando a los ministros socialistas, les echarían del cielo. ¿Qué está pasando? No sé si es algo orquestado o si se juntan unas cosas con otras, pero hay una situación de absoluta caza de brujas. Toda esta campaña permanente que está saliendo... Si es que están mirando las situaciones personales de la gente, no las políticas, no se refieren a las propuestas del PSOE... Se están mezclando cosas de hace años... Se está yendo a por la gente, generando sospecha, calumnia y maledicencia, en un ataque que no se había vivido nunca en España. ¿Quién va a ir a la política desde la sociedad civil? Es preocupante para el sistema democrático.

-¿Está apurado por la lentitud que se está dando en la gestión de las transferencias pendientes en Euskadi?

-Este Gobierno lleva escasos cien días, sé que entró tras una moción de censura, pero no ha habido ni la más mínima cortesía con el nuevo ejecutivo. Antes de pisar el despacho ya le estaban pidiendo responsabilidades y gestión. ¡Dios mío! Si no le ha dado casi tiempo a enterarse de los temas que tenía encima de la mesa, ni a plantear su propio proyecto de cara al futuro y se le está dando caña desde el primer día. Hay conversaciones abiertas y relaciones bilaterales con el Gobierno de España y las cosas irán avanzando porque todo requiere tiempo. Esto no es un 'pásame el paquete' y ya está. Hay que hacer las cuentas y saber exactamente de lo que estamos hablando. Se está trabajando, hay voluntad. Antes no la había. Hace falta tiempo y buscar el acuerdo en los desarrollos.

-¿Cuánto tiempo? ¿Antes de que acabe el año se verá algún fruto?

-Ojalá.

-¿Las diferencias que mantienen con el PNV en materia de autogobierno, en qué medida interfieren en el curso del Gobierno Vasco?

-El Gobierno Vasco está haciendo su trabajo, además desde un principio quedó muy matizado cuáles son los ámbitos en los que trabaja el Ejecutivo y de los que se ocupa el Parlamento Vasco. Y claramente la responsabilidad del autogobierno y la búsqueda de acuerdos y consensos se ha dejado al ámbito parlamentario. En este tema sabíamos que partíamos de un desencuentro inicial y todavía queda camino y recorrido para ver si es posible buscar puntos de encuentro.

-¿Entonces no interfiere?

-No. Porque está claramente definido cuál es el trabajo de cada uno de los ámbitos institucionales.

-¿Tiene encaje la propuesta de plurinacionalidad democrática europea de la que habló el lehendakari en el pleno de política general?

-Todos tenemos que ser conscientes de que si queremos que la reforma del Estatuto sea algo que tenga recorrido institucional, el marco que existe es el constitucional. Si desbordamos ese marco, esa reforma difícilmente tendrá recorrido. Y no creo que sea bueno para la ciudadanía vasca generar frustraciones. Lo lógico es que pongamos en común lo que nos une, más que lo que nos separa. Y creo que hay mucho que nos une a una inmensa mayoría de la ciudadanía vasca y de las sensibilidades políticas y deberíamos conseguir el máximo de consensos.

-¿La propuesta del lehendakari desborda entonces el marco constitucional?

-Es que eso ¿en qué se concreta? El hecho de que haya un reconocimiento de Euskadi como nación, nosotros ya hemos dicho que no tenemos ningún inconveniente desde el punto de vista de nación cultural. La Constitución recoge también que España está constituida por nacionalidades y regiones, tampoco es que sea algo ajeno a la propia Constitución. Ahí lo que hay que ver es cómo se concreta todo esto, cuál es el modelo que se va a poner encima de la mesa. ¿El modelo confederal...?

-¿No le ve encaje entonces?

-Tal y como están redactadas las bases sería muy difícil que tuviera desarrollo y encaje constitucional. Sí creo que sería bueno que se hiciera una reflexión, una segunda, una cuarta, las que hiciera falta para buscar lo que nos une. Antes de que las cosas vayan a una tramitación posterior en el Congreso, lo oportuno y necesario es que haya un consenso en Euskadi.

-¿De otro modo sería un fracaso anunciado?

-Es que no se trata de hacer una reforma en base a una mayoría que gana una votación a una minoría, se trata de intentar sumar y buscar un consenso más amplio, que permita que una gran mayoría se sienta representada por un marco de convivencia.

-¿La vía canadiense que mencionó Sánchez y aplaudió Urkullu, puede ser el camino para Euskadi y Cataluña?

-Sánchez lo que dijo en relación a Cataluña es que en esta vida todo se resuelve votando de alguna forma y también votando en un marco de convivencia. Porque eso es lo que se puede hacer en base al marco legal establecido por la Constitución.

-¿Se refiere a un referéndum sobre el autogobierno?

-Sí. Lo que pienso es que a los catalanes habrá que ofrecerles una mejora de su autogobierno.

-¿En el caso de Euskadi cree que PNV y EH Bildu deben ceder para que se ensanche el acuerdo?

-Para buscar un acuerdo hay que acercar posturas. Que cada uno mantenga de forma maximalista las posiciones de partida, difícilmente permite un acuerdo. En la medida en que cada uno quiera desbordar el marco constitucional, tendrá que proponer, en su caso, una reforma de la Constitución de forma que se amplíe ese marco.

-No parece que esa sea la opción de los nacionalistas.

-Todos jugamos con una baraja, nosotros somos partidarios de la reforma constitucional en clave federal, en clave de reconocimiento de derechos. En la medida en que pueda haber mayorías en las Cortes que lo permitan se podrá llevar adelante, y si no lo hay, pues no lo hay.

-¿Confía en la comisión de expertos para la reforma del nuevo estatus?

-Ellos están nombrados como técnicos, y la labor de búsqueda de consenso corresponde a los partidos.

-¿Va a ser difícil para el Ejecutivo vasco la segunda parte de la legislatura?

-El acuerdo de coalición que mantenemos es positivo. Ha permitido en las instituciones en las que se ha acordado que haya una situación de estabilidad, y que haya permitido que haya serenidad a la hora de implementar objetivos y programas.

-¿El futuro del nuevo estatus puede poner en riesgo la continuidad de la coalición PNV-PSE?

-Creo que no. Tengo convicción y espero no equivocarme de que va a primar el sentido común. Nadie nos pide que vayamos a plantear una reforma del autogobierno que divida y ponga en riesgo la convivencia vasca.

-¿El hecho de estar en una coalición les puede dejar desdibujados en la carrera electoral de 2019?

-No creo que exista ningún riesgo de desdibujamiento del PSE, en absoluto. Somos un partido sensato y de gobierno, incluso cuando estamos en la oposición. Si resulta que la medalla de las acciones que se lleven a cabo se la pone otro, entra dentro del riesgo político. Trabajamos para que la situación de la gente mejore. Si las propuestas son positivas para la ciudadanía intentamos que se puedan acometer, tanto si las ejecutemos nosotros como si las ejecutan otros.

-¿Teme que el PNV pueda preferir a EH Bildu en un futuro?

-Yo no temo nada. Cada uno verá lo que hace. Hemos demostrado que somos un partido de fiar, que somos gente leal a los acuerdos y al programa pactado. Ya nos conoce todo el mundo. Si alguien quiere iniciar aventuras, sabe que tienen su riesgo.

-¿La crisis de Podemos en Gipuzkoa les puede favorecer de cara a las elecciones municipales y forales?

-No sé. Si nosotros tuviéramos los 'cristos' que tienen otros nos pasarían a cuchillo los electores, a otros se les perdona mucho.

-Dicen que si el PSOE gobierna en España al partido en Euskadi le va bien, pero ¿los últimos episodios que sitúan en el foco a varios ministros les puede perjudicar?

-Se ha recuperado una parte importante de la confianza en el PSOE por parte de la ciudadanía, de gente progresista y eso se ve en las encuestas. Si es así a nivel general, también en Euskadi repercutirá y será positivo.

-¿Teme que las cosas se tuerzan en Irun tras la crisis de José Antonio Santano con el PNV?

-El alcalde de Irun ha hecho una magnífica gestión, es un hombre de mucha experiencia. El PSE en Irun va a saber convencer a la gente que le ha apoyado de que merece la pena confiar en él.

-¿Ya que Sánchez está dispuesto a acordar con Podemos, puede pasar en Euskadi lo mismo?

-Los acuerdos no son para estar sin más, sino en base a qué vas a hacer en cuatro años. Si hay coincidencias con Podemos podrá haber acuerdos, lo mismo que hay con el PNV.

-¿Qué le parece que el PP pida al PNV que deje en papel mojado el acuerdo con EH Bildu para poder darle su apoyo a los Presupuestos?

-Vamos a ver lo que pasa. Necesitamos por lo menos una abstención. Se va a hablar con todos. ¿Condiciones? Nosotros siempre hemos distinguido lo que es la gestión de gobierno con la dirección política y las reformas del autogobierno. Pedimos al resto que distinga que lo que estamos sometiendo a consideración es el Presupuesto de 2019. No se debería condicionar el apoyo a las Cuentas a un asunto de autogobierno.

-¿Sería un fracaso una prórroga?

-Cuando tú haces todo lo que está en tu mano para buscar los acuerdos y no depende de ti alcanzarlos, el fracaso es relativo.