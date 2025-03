Iglesias plantea reformar el Código Ético de Podemos para ampliar la limitación de mandatos

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 2 de marzo 2020, 09:32 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

Cuando nació en enero de 2014, Podemos era un partido que aspiraba a construir una oposición a la política tradicional que, tal y como entendían, ejercían en ese momento PP y PSOE. El objetivo era engrasar la indignación de las plazas del 15-M y convertirla «en una máquina de guerra electoral». En su reglamento interno fijaron medidas para evitar caer en lo que calificaban como «casta», es decir, eliminar duplicidad de cargos públicos o internos, limitar mandatos o rechazar el uso de vehículos oficiales. Pero la situación empezó a cambiar con la entrada de miembros del partido morado y de sus confluencias en Gobiernos autonómicos, en alcaldías y Parlamentos, cuyo punto culminante fue la formación del Gobierno de coalición junto a los socialistas hace dos meses. Ahora, a dos semanas de la celebración en Leganés (Madrid) de la tercera Asamblea Ciudadana -denominada popularmente 'Vistalegre 3'-, la candidatura que encabeza Pablo Iglesias, 'Un Podemos Contigo', propone flexibilizar estos controles en un nuevo documento ético para reflejar la realidad actual de la formación morada, que ya cuenta con cargos ministeriales.

Aprovechando que las aguas corren tranquilas en Podemos y para no arrepentirse en un futuro de las decisiones no tomadas, Iglesias plantea modificar la limitación de mandatos internos y externos, que hasta ahora se marcaba en un máximo de ocho años, y alargarlo «excepcionalmente» hasta los doce. En su caso particular, por ejemplo, en 2020 ha cumplido seis años como secretario general del partido, por lo que solo podría ejercer en el puesto dos años más si no se cambiara el reglamento interno.

La propuesta también recoge la posibilidad de extender «más allá» su mandato y el de sus compañeros, aunque estará «supeditada a consulta a las personas inscritas».

Otro punto que recoge el documento propuesto por 'Un Podemos Contigo', candidatura que cuenta con Irene Montero y Pablo Echenique como número dos y tres de la lista, consiste eliminar el Salario Mínimo Interprofesional como «marco de referencia válido para la limitación salarial» de los cargos del partido. En vez de ello, este límite se establecerá por parte de la formación «con carácter general para cada nivel de responsabilidad». Si este sueldo se recibe de parte de las administraciones y empresas públicas (como ocurre con los ministros) el compromiso, según el texto, será renunciar a percibir un sueldo superior a los que recoja el régimen retributivo del resto de funcionarios y empleados del departamento correspondiente. También deberán renunciar a cobrar sueldos por pertenecer a consejos de administración de entes públicos.

De esta forma, se modifica una de las señas de identidad de Podemos desde sus inicios: la prohibición de cobrar más de tres veces el salario mínimo, fuera cuál fuera el cargo que ocupasen los miembros de la formación.

Iglesias mantiene, por otra parte, la obligación a renunciar a un coche oficial con carácter permanente. Sin embargo se incluye como excepción que así lo soliciten los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «por razones de protección personal», como ocurre, precisamente, en su caso y en el del resto de ministros.

En cuanto a las bases, Podemos establecerá una nueva normativa para sus Círculos. A diferencia de las personas inscritas, los militantes «deberán censarse en un Círculo y estar al corriente de cuota».

«República plurinacional»

Además de los cambios en el código ético, el equipo de Iglesias presenta a la asamblea del 21 marzo un documento político en el que apuesta por «la construcción de una república plurinacional y solidaria» y por fortalecer su alianza con IU.

«El resultado obtenido en las elecciones del 10 de noviembre demuestra que Unidas Podemos y el resto de confluencias en las que participamos son una apuesta acertada», dice la propuesta, en la que se hace una breve alusión a los conflictos internos que ha vivido la formación morada estos últimos años.

A diferencia de lo que ocurrió en 'Vistalegre 2', celebrado en 2017 y que desangró al partido en un enfrentamiento con los 'errejonistas', Iglesias y los miembros de su candidatura no tendrán gran competencia esta vez, ya que acuden a la tercera Asamblea Ciudadana sin rivales que puedan hacerles sombra, una vez consumada también la salida de los Anticapitalistas del partido.