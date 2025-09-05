Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ibon Meñika

Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta

Formó parte de las filas de las juventudes de la banda, Jarrai, Haika y Segi, y reconoció, como miembro de Herrira, actuar a las órdenes de la organización terrorista

L.G.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:10

La escena que se vivió el pasado miércoles en Bilbao con motivo de la Vuelta ha puesto el foco sobre la asociación Gernika-Palestina, organizadora ... de las protestas que impidieron culminar la etapa en la Gran Vía por motivos de seguridad y que terminó con tres detenidos -ya en libertad-, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos. Las instituciones vascas, con el lehendakari a la cabeza, proclamaron su rechazo a las matanzas en Gaza, pero también han advertido del daño que se ha provocado a la imagen de Bizkaia para atraer grandes eventos. En este sentido, no han dudado en poner el foco sobre EH Bildu por «jalear» los incidentes.

