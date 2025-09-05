Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta

La escena que se vivió el pasado miércoles en Bilbao con motivo de la Vuelta ha puesto el foco sobre la asociación Gernika-Palestina, organizadora ... de las protestas que impidieron culminar la etapa en la Gran Vía por motivos de seguridad y que terminó con tres detenidos -ya en libertad-, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos. Las instituciones vascas, con el lehendakari a la cabeza, proclamaron su rechazo a las matanzas en Gaza, pero también han advertido del daño que se ha provocado a la imagen de Bizkaia para atraer grandes eventos. En este sentido, no han dudado en poner el foco sobre EH Bildu por «jalear» los incidentes.

Pero, ¿quién está detrás de Gernika Palestina? La asociación se presentó oficialmente en el Kursaal de San Sebastián el pasado mes de marzo con un portavoz que vendría a ser la cabeza visible del colectivo en convocatorias y comparecencias públicas. Este papel lo ejerce Ibon Meñika. Viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, acumula varias condenas por su relación con ETA, como ha adelantado hoy 'El Mundo'. Formó parte no solo de las organizaciones juveniles de la banda, sino que también fue detenido por recaudar dinero para financiar a la organización terrorista.

Ampliar Agentes de la Ertzaintza detienen a Meñika en 2007

Meñika fue condenado a tres años y medio de cárcel por un delito de asociación ilícita en el juicio celebrado en 2005 en la Audiencia Nacional por el que se ordenó la disolución de Jarrai, Haika y Segi. En su sentencia la Audiencia Nacional ordenó la disolución de los tres grupos «en tanto asociaciones ilícitas que son», pero aseguró que no podían ser consideradas organizaciones terroristas porque, aunque sus actuaciones persigan los mismos fines que ETA «nunca se enmarcaban en la utilización de armas». Meñika fue, de hecho, el portavoz de los 24 procesados por el 'caso Jarrai'.

Dos años después, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que la organización juvenil Jarrai, y sus continuadoras Haika y Segi, eran organizaciones terroristas -y no asociaciones ilícitas, como había calificado la Audiencia-, por lo que elevó las condenas hasta los seis años de cárcel. La Ertzaintza detuvo durante una concentración en el frontón de la Esperanza de Bilbao a una veintena de los procesados. Entre ellos, a Ibon Meñika. A las puertas del recinto, Arnaldo Otegi comunicó a un mando policial que los acusados estaban dispuestos a entregarse pacíficamente.

Pero su integración en las organizaciones juveniles de ETA, tal y como dictaminaron los jueces, no fue su única relación con la banda terrorista. Agentes de la Guardia Civil detuvieron al ahora portavoz de Gernika-Palestina en 2006 -antes de la sentencia del Supremo sobre Jarrai, Haika y Segi- en las inmediaciones de Abadiño. En el momento de su arresto tenía en su poder papeletas para la aportación de dinero a ETA. Agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) del instituto armado detuvieron a Meñika en el transcurso de un control de carretera cuando viajaba solo en un vehículo. Cuando los agentes registraron el interior del coche, encontraron un paquete de los denominados «bonus» con el anagrama de la banda, método tradicional de recaudación de la banda por el que los simpatizantes de la organización terrorista entregaban una cantidad fija. En este caso, los «bonus» servían para ser canjeados por 60 euros cada uno. Cinco meses después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó su libertad bajo fianza de 12.000 euros, pese a que la Fiscalía pidió para él seis años de cárcel.

Valoración positiva de las protestas

El protagonismo de Meñika en la izquierda abertzale se ha mantenido con el paso de los años. Pasó a ser portavoz en Bizkaia de Herrira, una organización que según la Policía formaba parte del frente de makos de los presos de ETA. Meñika fue uno de los 47 acusados que reconocieron ante la Audiencia Nacional actuar a las órdenes de la banda terrorista en el último macrosumario 11/13 contra el entramado etarra que se cerró en septiembre de 2019.

Ampliar Meñika, Portavoz de Herrira en Bizkaia.

Dos años antes, en 2017, su nombre figuraba entre los de dirigentes históricos de la izquierda abertale y expresos de ETA que optaron a completar el consejo nacional de Sortu, liderado por Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez. Ibon Meñika ha ejercido, además, de cabeza visible de la coalición abertzale en iniciativas a favor de los presos de ETA como Kalera Kalera.

Tras los incidentes registrados en la Vuelta en Bilbao, volvió a ejercer de portavoz. Esta vez de Gernika-Palestina. «Hacemos una valoración positiva de lo que se vio ayer en las carreteras vascas en numerosas ciudades de Bizkaia y sobre todo en Bilbao», celebró. Meñika llegó a advertir a la organización de la carrera de que tiene un «gran problema». Al día siguiente de la etapa en Bilbao, la Vuelta transcurrió por Cantabria. Con protestas contra Israel, pero sin incidentes.