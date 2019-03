HUMO EN LA CALCULADORA

La recurrente metáfora del oasis vasco parece agotada. La política en Euskadi no ha alcanzado los decibelios de crispación del debate en Madrid, incluso pese al agrio enfrentamiento que siguió a la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón. Pero el globo sonda lanzado por el Gobierno Vasco sobre un posible adelanto electoral de las autonómicas sume también a Euskadi en una sensación de provisionalidad. Los cálculos electorales marcarán la decisión final de Iñigo Urkullu, como ya hizo Pedro Sánchez adelantando las generales a abril tras estrujar sin piedad el calendario. Si el lehendakari ve que los vientos de las generales y municipales soplan esta primavera a favor del PNV y sus socios del PSE-EE, estará tentado de adelantar al otoño los comicios al Parlamento Vasco, siempre que no se produzca en España un bloqueo que obligue otra vez a repetir las generales. O quizás Urkullu piense que si el PP se debilita en las urnas en España, podría replantearse en Euskadi su divorcio de los jeltzales y calmar las aguas del Parlamento Vasco.

Las calculadoras, como se ve, echan humo. Hasta el PSE-EE se atrevió a deslizar la opción de un 'superdomingo' vasco el 26 de mayo (autonómicas, forales y municipales), confiado en que el efecto Sánchez les haga subir como la espuma. Una propuesta con tufo partidista. Haya o no adelanto, el debate lanzado evidencia el daño que le hace a Urkullu su minoría parlamentaria, una vez que el PP se descolgó, despechado por el apoyo jeltzale a la moción de censura contra Rajoy. El agujero para el Gobierno Vasco está siendo mayor del que se pensaba, pese al soplo de aire que supuso que la oposición no obstaculizara la ley de acompañamiento presupuestario, por lo impopular que resultaba no actualizar el sueldo de los funcionarios.

Con un ciclo electoral ya abierto hasta junio y el consiguiente parón veraniego, se corre el serio riesgo de que la legislatura vasca no dé mucho más de sí. Y el lehendakari no puede permitirse un final de agonía, sobre todo si le vuelven a tumbar los Presupuestos. Por lo tanto, las generales tendrán esta vez su pequeña lectura en clave autonómica vasca.