La hora de los acusados en el juicio del procés

Melchor Saiz Pardo

Cadena dice que la "aventura" secesionista atentó contra todas las normas legales del Estado. Denuncia las "postverdades" de los independentistas como que la soberanía no reside en el pueblo español y que se pueda sustituir esta "soberanía" por la de cualquier otro pueblo. "La identificación de cualquier otro ente soberano" es contraria a la Constitución, recuerda el fiscal. "No hay una soberanía catalana hay una soberanía española proclamada por la Constitución" explica el fiscal, que dice que es lo que ocurre en otros países como Alemania o Italia donde la "soberanía nacional" es una "verdad absoluta" que no se cuestiona.