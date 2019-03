El PSE homenajea en Orio Juan Priede en el aniversario de su asesinato por ETA Andueza dice que el 28-A y el 26-M son «buenas oportunidades» de defender a la «patria de la gente» que representaba el edil asesinado hace 17 años AINGERU MUNGUÍA Domingo, 24 marzo 2019, 14:12

Un día después de rendir homenaje a Froilán Elespe en Lasarte-Oria, la familia socialista se ha congregado este mediodía en el cementerio de Orio para recordar a Juan Priede, concejal asesinado por ETA hace 17 años. Medio centenar de personas, encabezadas por la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendía, y el líder de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, se han reunido en el camposanto de la localidad costera, han depositado un ramo de flores ante su tumba y han cantado la Internacional. Andueza dijo en su intervención que es «un orgullo» que en la corporación de Orio esté la hija del asesinado, Ana Priede, defendiendo los mismos valores que su padre, que no son otra cosa que «la patria de la gente y sus derechos», no la de las «banderas en los balcones» y la de «la ruptura de la convivencia y del señalamiento a personas por pensar diferente».

Al acto han acudido varias decenas de amigos y simpatizantes socialistas entre quienes estaban el presidente de honor del PSE de Gipuzkoa, Jesús Eguiguren; el candidato a diputado general, Denis Itxaso; la diputada foral Marisol Garmendia; los ex alcaldes Juan y Alberto Buen; el subdelegado del Gobierno, Guillermo Echenique; y dirigentes históricos como Manolo Huertas o José Antonio Maturana. Por parte de la familia del concejal viudo asesinado por ETA estuvieron presentes dos de sus tres hijos, Ana y Javier.

Andueza indicó que es «un orgullo saber que hubo compañeros que dieron la cara y que incluso dieron la vida por defender Euskadi y por defender España». El secretario general del PSE de Gipuzkoa dijo que ahora «está muy de moda eso de defender a la patria», pero explicó que él prefiere la que defendía Juan Priede a la de quienes ponen «banderas en los balcones», quienes se la ponen en pulseras en la muñeca o quienes colocan enseñas para reivindicar «el acercamiento de los presos». «Defender la patria no es votar en contra de los presupuestos más sociales y progresistas de la historia, no es cercenar derechos, no es emprender caminos que solo nos llevan a la ruptura de nuestro marco de convivencia o al señalamiento de personas por pensar diferente», añadió en una crítica a los partidos que han forzado el acortamiento de la legislatura. El líder del PSE consideró que las próximas citas electorales son «una buena oportunidad» para defender la patria por la que dio la vida Juan Priede: «La patria de los ciudadanos y sus derechos, la de la educación pública gratuita, la de que nadie sea excluido en la sanidad, la del empleo digno y la que defiende los derechos de los trabajadores de más de 50 años». Andueza concluyó que «frente a los que quieren emprender viajes a ninguna parte, al enfrentamiento, a la división entre iguales, nosotros diálogo, entendimiento, soluciones políticas a problemas políticos, y sobre todo convivencia para vivir mejor para un futuro que sea más digno y mucho mejor para todos».