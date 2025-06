Homenaje en Vitoria a los policias nacionales asesinados por ETA

Vitoria ha celebrado este martes un homenaje en memoria de los policias nacionales asesinados por ETA entre 1968 y 2015 en un emotivo evento realizado ... en la Comisaría de Betoño. Durante el acto se ha homenajeado a los 188 miembros fallecidos, 113 de ellos en el País Vasco. Marisol Garmendia, la delegada del Gobierno en Euskadi, ha presidido el acto con una llamada a la paz contundente en memoria de los agentes. Durante el homenaje se ha emitido un vídeo conmemorativo a los Policías caídos y se ha recordado a todas las víctimas causadas por el terrorismo.

Garmendia ha divulgado un mensaje dirigido a los más jóvenes para que no olviden lo sucedido en Euskadi por el terrorismo y también para que tengan en cuenta el trabajo realizado. «Tenemos que transmitir a los más jóvenes el compromiso de los agentes asesinados a favor de la paz, la democracia y la convivencia en Euskadi y en España», ha señalado Garmendia.

En este sentido, la delegada del Gobierno en el Pais Vasco ha añadido que la memoria debe incluir diferentes ámbitos de la sociedad: «Esa memoria debe empapar el mundo de la educación, de la cultura, de la familia y del entorno social. Tenemos que inocular a los jóvenes vascos la vacuna del respeto al diferente y las diferencias, de la defensa de los valores cívicos y democráticos de la libertad, la pluralidad y la no violencia frente a los discursos de odio y las identidades nacionalistas excluyentes».

Reparación a las víctimas

Garmendia ha reivindicado también la reparación de las victimas de ETA y la responsabilidad como individuos de no olvidar ni blanquear el pasado. «Su memoria, la de nuestros policías caídos, es un faro que nos guía hacia una sociedad más democrática, justa, más unida y cohesionada. No podemos ni debemos olvidar. Tampoco blanquear ni tergiversar lo que durante demasiados años unos sufrimos a costa de lo que otros nos hicieron sufrir. Cada cual sabe bien dónde estuvo, lo que hizo y lo que no hizo frente al terror de ETA. Memoria, justicia y reparación para las víctimas», ha reclamado la delegada.

En un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas, Garmendia ha explicado que «no están solas. La memoria de sus seres queridos es también nuestra memoria. El sacrificio de sus hijos, padres, hermanos o esposos no ha caído en el olvido ni caerá jamás. España les debe gratitud eterna. Las españolas y los españoles les debemos la democracia que hoy disfrutamos».