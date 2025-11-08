Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestantes con trajes tradicionales de indígenas mexicanos, en Madrid, en 2021. Europa Press

Las otras historias de la conquista que desmontan los relatos nacionales

«Los mexicas o aztecas también fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto«, afirman algunos investigadores

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Entre las versiones de la historia victimista americana y la heroica española hay otras lecturas que matizan los extremos. «Los mexicas o aztecas también ... fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto. Fue tanto cruel como beneficioso en algunas cosas, como luego el imperio español», asegura Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano.

