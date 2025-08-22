El hermano de 'Txiki' denuncia que «los posfranquistas quieren borrar su memoria»
DV
San Sebastián
Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00
Las pancartas que diversos sectores de la izquierda independentista han colocado en los pueblos de Euskadi para recordar que se cumplen 50 años de ... la muerte de los miembros de ETA Jon Paredes 'Txiki' y Angel Otaegi, ha provocado un encontronazo entre EH Bildu y el PSE. También ha trasladado su opinión públicamente en los últimos días el hermano de 'Txiki', Diego Paredes, que tras ver cómo el ayuntamiento de Zarautz retiraba del monte Santa Barbara una lona con la cara de su hermano denunció en X que «los franquistas los fusilaron y los posfranquistas quieren borrar sus memorias».
Cuando esa misma pancarta fue recuperada días después por algunos vecinos y exhibida en las fiestas del barrio Azken Portu, Paredes aseguró que «cuando unos dictadores gobiernan en tu pueblo, al final el pueblo se enfrenta».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.