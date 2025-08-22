Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lona con las fotografías de 'Txiki' y Otaegi que fue colocada en una plaza de Zarautz.

El hermano de 'Txiki' denuncia que «los posfranquistas quieren borrar su memoria»

DV

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Las pancartas que diversos sectores de la izquierda independentista han colocado en los pueblos de Euskadi para recordar que se cumplen 50 años de ... la muerte de los miembros de ETA Jon Paredes 'Txiki' y Angel Otaegi, ha provocado un encontronazo entre EH Bildu y el PSE. También ha trasladado su opinión públicamente en los últimos días el hermano de 'Txiki', Diego Paredes, que tras ver cómo el ayuntamiento de Zarautz retiraba del monte Santa Barbara una lona con la cara de su hermano denunció en X que «los franquistas los fusilaron y los posfranquistas quieren borrar sus memorias».

diariovasco El hermano de 'Txiki' denuncia que «los posfranquistas quieren borrar su memoria»

