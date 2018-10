PNV hará a Sánchez un planteamiento «factible» de Presupuestos Aitor Esteban, en una imagen de archivo. / AFP Espera que el presidente de Gobierno intente «acabar la legislatura» y no adelante elecciones, por lo menos, hasta otoño de 2019 AGENCIAS Jueves, 11 octubre 2018, 13:00

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido hará un planteamiento presupuestario al Gobierno de Pedro Sánchez que sea «factible y razonable», y no les asusta la cuestión impositiva. Además, entiende que el Ejecutivo acuerde primero con Unidos Podemos las cuentas, pero ha recordado que tienen que pactar cinco fuerzas políticas, y espera que, luego, unos y otros «no se pisen los callos».

El dirigente jeltzale espera que Sánchez intente «acabar la legislatura» y no adelante unilateralmente elecciones, por lo menos, hasta otoño de 2019. En este sentido, ha dicho que, si en esa fecha, se ve que «la cosa no da más de sí», ya hablarían.

En una entrevista concedida a RNE, Esteban ha señalado que, después de que el Gobierno haya cerrado un acuerdo con Unidos Podemos para los Presupuestos, el Gobierno no ha llamado al PNV. Solo ha existido un intercambio de palabras informal.

«Ayer me encontré con la ministra de Hacienda (Jesús Montero) en unas escaleras en el Congreso y dijo: 'tengo que llamarte urgentemente', pero no tengo más noticias», ha asegurado.

Tras precisar que desconoce lo que se ha cerrado entre el Gobierno del PSOE y el grupo liderado por Pablo Iglesias, considera que «habrán sido unas líneas generales, no un Presupuesto ya más concreto». «Estoy a la expectativa. En estas cosas ya tengo un poquito de experiencia: tranquilidad y pasito a pasito», ha apuntado.

Aitor Esteban ha apuntado que ya se verá «cómo va la cosa», y ha recordado que ya dijo «hace mucho tiempo que el tema impositivo» a ellos no «les asustaba» tal como se estaban haciendo los planteamientos porque «muchas de ellas ya se habían hecho hace tiempo en Euskadi».

«Encaje de bolillos»

A su juicio, se trata de «un encaje de bolillos complicado porque, al final, se necesitan cinco fuerzas». «Entendemos que se hable primero con Unidos Podemos, pero lo que no podemos hacer luego es pisarnos los callos unos y otros», ha manifestado.

Esteban ha destacado que los jeltzales son «realistas, saben cuál es la situación y las dificultades», y plantearán «algo factible y razonable» porque acordar entre cinco partidos «es complicado».

Tras preguntarse si se va a presentar «mañana» un Presupuesto, ha considerado que habrá «unas líneas generales, que se presentarán luego a Europa y, a partir de ahí, empezará la verdadera elaboración del Presupuesto». «Entonces habrá que comentar lo que nos gustaría», ha apuntado.

Además, ha revelado que el PNV no ha abordado una reflexión interna sobre las cuentas estatales porque «no hay nada concreto sobre la mesa». «Nosotros para estas cosas somos rápidos», ha explicado.

No obstante, cree que ahora todo va estar en 'stand by' hasta las elecciones andaluzas, en las que «se van a concentrar todos los focos». Además, ha afirmado que ahora la política en el Congreso se hace mes a mes «porque no se sabe qué va a pasar el mes siguiente». «Si hacemos un repaso a los dos últimos años, ha sido ir de sorpresa en sorpresa», ha recordado.

Para el portavoz del PNV, a medida que se acerquen los comicios, no solo los andaluces porque las municipales «están a la vuelta de esquina», los partidos irán «subrayando sus discrepancias para ir marcando un perfil y las cosas se van a complicar».

Aitor Esteban cree, asimismo, que Unidos Podemos no ha dejado de «ambicionar un 'sorpasso'» porque apoye las cuentas. «Las cartas se van repartiendo en cada momento de manera diferente y los jugadores las van jugando de una manera u otra. Vamos a ver si es así o vamos a ver si nos ponemos a discutir el Presupuesto una vez planteado y con unos acuerdos de principios, y resulta que, por circunstancias aleatorias y que vengan unas elecciones, etc, se escenifique una ruptura en medio de los Presupuestos. Vaya usted a saber. Yo no estoy en la cabeza de lo que piensan otros partidos y cuáles son sus estrategias», ha manifestado.

Su partido, según ha asegurado, apostará, con «la modestia» que les da tener «pocos diputados», por intentar «dar un poquito de estabilidad y serenidad al Gobierno porque se necesita social y económicamente». «Para eso se llevó adelante la moción de censura», ha añadido.

Pensiones

Esteban ha recordado que arrancó a Mariano Rajoy una subida de pensiones, lo que da a «todos tiempo para pensar y reflexionar, y tranquiliza un poquito la calle y algunas situaciones personales de los pensionistas las alivia, pero está claro que hay que ponerse muy en serio en el Pacto de Toledo, y asegurar la viabilidad de las pensiones en un futuro».

«¿Se están dando pasos?, se está dando algún paso. Hasta hace poco parece que no nos podíamos poner de acuerdo, pero todavía queda muchísimo tramo por recorrer», ha subrayado.

Sin contacto

PNV, EH Bildu y el resto de partidos nacionalistas no han mantenido ningún contacto con el Gobierno o con Podemos sobre el acuerdo presupuestario que han alcanzado ambos y están a la espera de ver el pacto para determinar si lo apoyan.

Para EH Bildu (2 diputados), este acuerdo contempla avances importantes en materia social, pero han subrayado que estos tienen que materializarse. La pelota, por tanto, sigue estando «en el tejado» de Sánchez y depende del presidente del Gobierno que todo quede en una «maniobra de markéting político» o se pongan en marcha, añaden.

Desde ERC, que cuenta con nueve escaños, han señalado a EFE que siguen sin tener noticias del Ejecutivo, pero tiene claro que en algún momento acudirán a ellos.

En todo caso, los republicanos catalanes dejan claro que no se sentarán a hablar de los Presupuestos mientras el Gobierno no mueva ficha en la cuestión del derecho a la autodeterminación, la situación de los presos y exiliados y las acusaciones ante el Tribunal Supremo.

Tampoco ha habido conversaciones directas con el grupo parlamentario del PDeCAT (8 escaños), que vincula su participación en las negociaciones a que se aborde el problema de la independencia.