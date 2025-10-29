Así ha hablado Jon Insausti en su primer discurso como nuevo alcalde:

Hoy también, la ciudad ha amanecido con elegancia. Y alguien ha puesto las calles. Limpiar las aceras. Apaga las luces de la noche. Enciende las máquinas de café. Puesta en marcha de autobuses.

En las escuelas ha sonado el timbre, hemos abierto las puertas del ambulatorio, traído los periódicos a la biblioteca, los lugares de trabajo, las tiendas... entre todos hemos despertado a la ciudad y la hemos puesto en marcha. La vida sigue.

Gracias a todos, hoy también, a todos y cada uno de vosotros que habéis puesto en marcha San Sebastián.

Orgulloso, con orgullo... Porque ser Alcalde de San Sebastián es un gran honor. Y humilde, porque ser Alcalde es una gran responsabilidad.

Dicen que somos la generación más preparada. Nos han pasado el testigo y nos vamos a atrever.

Trataremos de canalizar las preocupaciones de todos los donostiarras y soñaremos con un nuevo futuro.

Por eso estoy orgulloso y agradecido de que se nos haya dado la oportunidad. Y humildemente porque, entre todos, tenemos que hacerlo en colaboración.

Por eso quiero pedirles ayuda a todos los donostiarras. Porque San Sebastián, lo haremos los donostiarras, y será para los donostiarras.

La Donostia de los donostiarras.

Tenemos que hacerlo en colaboración, como hacemos en nuestra familia.

Todos tenemos una mesa en la cocina de casa.

Esa mesa ha sido muy importante en mi vida.

"Qué decir de estas últimas semanas".

En esa mesa de casa he aprendido lo que es el apoyo y la fuerza de una familia.

Estos días, sentada en la mesa de la cocina, mi madre me ha dicho que fuera agradecida. Los padres, para acordarse de los jóvenes. Hermanos, que para sacar adelante San Sebastián hace falta trabajo de equipo. "Ya te puedes rodear de buena gente".

Gracias Ama, Aita y Ander. Por ser la mesa de casa. Por estar siempre ahí y demostrar lo que es ser un buen donostiarra.

Mi agradecimiento a todos los profesores de Orixe, La Salle y UPV que me han educado en valores y me han abierto ventanas.

Agradecimiento a mi cuadrilla y amigos, siempre me ponéis en mi sitio. Gratitud también a esas luces que siempre estáis encendidas en la oscuridad.

Gracias, Hegalak. Por demostrar que salud y bienestar están unidos. A los del Club Vasco de Camping, porque me habéis ayudado a cuidar y amar el medio ambiente.

Las asociaciones preferidas de la Parte Vieja. Iñaki de Amara, Olatz de Morlans o a asociaciones culturales de Altza y barrios. Y cómo no, a Kresala, gracias infinita, por todo lo hecho por la igualdad desde que sacasteis la primera tamborrada mixta.

Mi agradecimiento, a todo el personal del ayuntamiento. Por mostrar lo que es un servicio público y por mostrarnos dispuestos a colaborar desde el primer día.

Agradecimiento, especial, a Eneko Goia, maestro, modelo y amigo; al Partido Nacionalista Vasco, a los concejales y, a través de ustedes, a todos los donostiarras. Hoy, vuestra confianza y fortaleza es conmigo, en mi cabeza y en mi corazón.

La mesa de la cocina ha sido el lugar de encuentro en nuestra familia. Ahí hemos compartido las preocupaciones, celebrado los grandes momentos, hemos discutido, reído y llorado juntos.

Esta mesa es un modelo de referencia para mí. ‘’Entiendo que la claridad con que hablamos en la mesa de la cocina es la misma con la que tenemos que hablar a las y los donostiarras.’’

Hoy me siento en la mesa de la cocina de la Alcaldía de Donostia con un sentimiento de agradecimiento, orgullo y humildad, ilusión y responsabilidad.

Hoy, Donostia es distinta a la que conocí en 2015.

Las demandas y necesidades son otras. Los retos, globales. Las prioridades cambian. El espíritu y la ambición se mantienen. Un ejemplo: hace 10 años el norte era la capitalidad cultural, hoy la ciudad de la ciencia y el conocimiento.

El nexo de unión son las personas creativas, innovadoras, disruptivas, que comparten la ambición de ofrecer algo nuevo.

Este es el espíritu de la juventud.

Como afirma Stefan Zweig, “la juventud es un estado del espíritu. Es el triunfo de la voluntad sobre la rutina.

La Donostia que quiero es de las personas creativas y creadoras, las que vencen a la rutina.

Es el reto de nuestra generación y vamos a ponernos las pilas.

La pregunta que me hago es: ¿qué podemos hacer juntos?

Mi misión es unir fuerzas al servicio de Donostia.

Tengo la ilusión de orientar este cambio hacia dentro.

Tenemos claras las prioridades: Vivienda, Seguridad, Profesión y Diario. Estas son las prioridades en las cocinas de casa y estas son especialmente las demandas y deseos de nuestra generación.

Para vivir necesitamos casas. Tranquilo, seguro, amando como queramos. Trabajos decentes y dignos. Trabajando para vivir, pero no, viviendo para trabajar.

Son nuestras prioridades.

1.- Más Vivienda.

Planteo, acelerar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Una modificación parcial para construir vivienda en Auditz Akular. Modificar la ordenanza de segregaciones y cambios de uso para habilitar más vivienda.

2.- Seguridad.

Hemos incluido en los presupuestos la primera partida para la Comisaría conjunta de la Policía Municipal con la Ertzaintza en Egia.

Es nuestro modelo: Euskal Polizia.

Estoy convencido de que seremos capaces de alcanzar un Pacto de Ciudad ante la prioridad de la seguridad.

3.-Empleo de calidad.

Vamos a ampliar el Parque tecnológico de Miramón al norte, sur, este y oeste. Ilunbe, Galarreta, Ciudad Sanitaria y EITB Miramon.

Y culminaremos el mayor Parque industrial de Gipuzkoa en Eskusaitzeta.

4.- Mejorar la vida cotidiana.

Vamos a proponer que los recursos del impuesto turístico se reviertan en su totalidad en beneficio de las y los donostiarras.

Incrementar la inversión en los barrios, en mantenimiento y limpieza; abrir nuevos espacios verdes y peatonales.

La cultura favorece las relaciones humanas, construye convivencia y comunidad.

Donostia es Cultura y la Cultura va a seguir siendo capital en Donostia.

La cultura nos hace crecer, vestirnos y juntarnos.

No partiremos de cero.

Por delante de nosotros muchos han soñado esta ciudad y trabajado mucho. Lo abrieron al mundo, sin perder su carácter, cuidando su identidad.

Hemos crecido en Donostia, y la ciudad ha crecido con nosotros.

Somos una comunidad de personas.

Es lo que quiero cuidar, proteger y hacer crecer. Donostia es lo que he vivido y disfrutado desde que nací en la Parte Vieja y desde Altza, el barrio en el que vivo.

Desde aquí, como muchas y muchos jóvenes, quiero desarrollar un proyecto de vida digno en mi ciudad.

Sabéis que me gusta correr. Dice Murakami. “Al correr día a día voy poniendo la cima más y más arriba. A medida que voy subiendo la cuesta me voy elevando a mi mismo.”

Hemos tomado el relevo. Somos un equipo. Mi grupo: Olatz, Kerman, Nekane, Martin, Mariaje, Ana, Idoia. Las y los socios: Ane, Juantxo, Iñaki, Iñigo, Carlos. Y también: Juankarlos, Garbiñe, Jabi, Izar, Itziar, Markel, Sandra, Ricardo, Borja, Vanessa, Tomás, Víctor y Arantxa.

Somos el equipo de la Corporación Municipal. Y quiero trabajar en 5 K:

-KOMUNITATEA. Un equipo al servicio de la comunidad.

-KONPROMEZUA. Con las personas y la ciudad.

-KULTURA. Lo que somos y nos ayuda a crecer.

-KIROLA. Cuidar el cuerpo y la mente.

-KILÓMETRO 0. Donostia para las y los donostiarras.

Antes de terminar, mi agradecimiento al promotor de esta visión. Gracias, Eneko Goia.

Gracias por guardar siempre el respeto y darlo todo por los donostiarras.

Un Bando Municipal del año 1887 decía:

"Deseo que el buen Ayuntamiento, como lo ha sido hasta ahora, continúe siendo amable con todos los habitantes del pueblo; deseo que todos, unos con otros, se traten con respeto y benevolencia.".

En la nueva etapa, me gustaría, también, "respeto y benevolencia" de parte de todos, en Donostia y por los donostiarras.

Para terminar, en "corto"

TOPE saiatuko naiz

KONTATU NIREKIN

HAUXE NAIZ NI

DONOSTIAR GUZTION ALKATE BERRIA,

JON, ALKATEA.