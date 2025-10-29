Desliza para ver más
Así ha hablado Jon Insausti en su primer discurso como nuevo alcalde:
¿Qué palabras ha mencionado más? ¿Vivienda? ¿Seguridad? Realizamos un análisis de su intervención
San Sebastián
Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:59
«Donostia», «donostiarra», «todos» y «ciudad». Esas han sido las cuatro palabras que más veces ha empleado el nuevo alcalde de San Sebastián Jon Insausti en el Pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento. Cuatro palabras que dicen mucho. En los nueve minutos y diez segundos que ha durado su discurso, el jeltzale ha mostrado su voluntad de cercanía y ha realizado una declaración de intenciones, aunque sin entrar en materia, sobre el futuro de la ciudad. Combinando el euskera con el castellano, ha hecho guiños a dos filósofos y a su pasión: el running.
En el transcurso de su intervención, el nuevo alcalde ha mencionado «Donostia» catorce veces, «donostiarras» en trece ocasiones, «todos» trece veces, «ciudad» nueve, «San Sebastián» cinco veces, y «mesa» nueve. A esta última ha recurrido como una metáfora del diálogo. En este sentido ha explicado que la «claridad con que hablamos en la mesa de la cocina es la misma con la que tenemos que hablar a las y los donostiarras», ha dicho antes de afirmar que ahora se sienta «en la mesa de la cocina de la Alcaldía de Donostia».
También ha tenido tiempo para agradecer a las personas que le han acompañado durante su trayectoria. Desde los profesores de la ikastola Orixe hasta esos amigos que le «ponen en su sitio».
El jeltzale ha abordado brevemente su propuesta de gobierno centrado en las personas. «Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro, hacia las personas», ha recalcado. Precisamente, «personas» es otro de los términos más usados. Concretamente, ha recurrido a él en cinco ocasiones.
Al hablar de los retos que se le presentan de ahora en adelante, Insausti ha destacado cuestiones como vivienda, seguridad, empleo y vida cotidiana. Son los mismos que hizo referencia en su último discurso Eneko Goia. A estos cuatro apartados apenas les ha dedicado unos segundos de su intervención.
En la parte final, Insausti ha hecho un guiño al exalcalde Eneko Goia, agradeciéndole «el respeto y la fortaleza» mostrados durante la transición y también ha recurrido a unas palabras de Murakami.
Hoy también, la ciudad ha amanecido con elegancia. Y alguien ha puesto las calles. Limpiar las aceras. Apaga las luces de la noche. Enciende las máquinas de café. Puesta en marcha de autobuses.
En las escuelas ha sonado el timbre, hemos abierto las puertas del ambulatorio, traído los periódicos a la biblioteca, los lugares de trabajo, las tiendas... entre todos hemos despertado a la ciudad y la hemos puesto en marcha. La vida sigue.
Gracias a todos, hoy también, a todos y cada uno de vosotros que habéis puesto en marcha San Sebastián.
Orgulloso, con orgullo... Porque ser Alcalde de San Sebastián es un gran honor. Y humilde, porque ser Alcalde es una gran responsabilidad.
Dicen que somos la generación más preparada. Nos han pasado el testigo y nos vamos a atrever.
Trataremos de canalizar las preocupaciones de todos los donostiarras y soñaremos con un nuevo futuro.
Por eso estoy orgulloso y agradecido de que se nos haya dado la oportunidad. Y humildemente porque, entre todos, tenemos que hacerlo en colaboración.
Por eso quiero pedirles ayuda a todos los donostiarras. Porque San Sebastián, lo haremos los donostiarras, y será para los donostiarras.
La Donostia de los donostiarras.
Tenemos que hacerlo en colaboración, como hacemos en nuestra familia.
Todos tenemos una mesa en la cocina de casa.
Esa mesa ha sido muy importante en mi vida.
"Qué decir de estas últimas semanas".
En esa mesa de casa he aprendido lo que es el apoyo y la fuerza de una familia.
Estos días, sentada en la mesa de la cocina, mi madre me ha dicho que fuera agradecida. Los padres, para acordarse de los jóvenes. Hermanos, que para sacar adelante San Sebastián hace falta trabajo de equipo. "Ya te puedes rodear de buena gente".
Gracias Ama, Aita y Ander. Por ser la mesa de casa. Por estar siempre ahí y demostrar lo que es ser un buen donostiarra.
Mi agradecimiento a todos los profesores de Orixe, La Salle y UPV que me han educado en valores y me han abierto ventanas.
Agradecimiento a mi cuadrilla y amigos, siempre me ponéis en mi sitio. Gratitud también a esas luces que siempre estáis encendidas en la oscuridad.
Gracias, Hegalak. Por demostrar que salud y bienestar están unidos. A los del Club Vasco de Camping, porque me habéis ayudado a cuidar y amar el medio ambiente.
Las asociaciones preferidas de la Parte Vieja. Iñaki de Amara, Olatz de Morlans o a asociaciones culturales de Altza y barrios. Y cómo no, a Kresala, gracias infinita, por todo lo hecho por la igualdad desde que sacasteis la primera tamborrada mixta.
Mi agradecimiento, a todo el personal del ayuntamiento. Por mostrar lo que es un servicio público y por mostrarnos dispuestos a colaborar desde el primer día.
Agradecimiento, especial, a Eneko Goia, maestro, modelo y amigo; al Partido Nacionalista Vasco, a los concejales y, a través de ustedes, a todos los donostiarras. Hoy, vuestra confianza y fortaleza es conmigo, en mi cabeza y en mi corazón.
La mesa de la cocina ha sido el lugar de encuentro en nuestra familia. Ahí hemos compartido las preocupaciones, celebrado los grandes momentos, hemos discutido, reído y llorado juntos.
Esta mesa es un modelo de referencia para mí. ‘’Entiendo que la claridad con que hablamos en la mesa de la cocina es la misma con la que tenemos que hablar a las y los donostiarras.’’
Hoy me siento en la mesa de la cocina de la Alcaldía de Donostia con un sentimiento de agradecimiento, orgullo y humildad, ilusión y responsabilidad.
Hoy, Donostia es distinta a la que conocí en 2015.
Las demandas y necesidades son otras. Los retos, globales. Las prioridades cambian. El espíritu y la ambición se mantienen. Un ejemplo: hace 10 años el norte era la capitalidad cultural, hoy la ciudad de la ciencia y el conocimiento.
El nexo de unión son las personas creativas, innovadoras, disruptivas, que comparten la ambición de ofrecer algo nuevo.
Este es el espíritu de la juventud.
Como afirma Stefan Zweig, “la juventud es un estado del espíritu. Es el triunfo de la voluntad sobre la rutina.
La Donostia que quiero es de las personas creativas y creadoras, las que vencen a la rutina.
Es el reto de nuestra generación y vamos a ponernos las pilas.
La pregunta que me hago es: ¿qué podemos hacer juntos?
Mi misión es unir fuerzas al servicio de Donostia.
Tengo la ilusión de orientar este cambio hacia dentro.
Tenemos claras las prioridades: Vivienda, Seguridad, Profesión y Diario. Estas son las prioridades en las cocinas de casa y estas son especialmente las demandas y deseos de nuestra generación.
Para vivir necesitamos casas. Tranquilo, seguro, amando como queramos. Trabajos decentes y dignos. Trabajando para vivir, pero no, viviendo para trabajar.
Son nuestras prioridades.
1.- Más Vivienda.
Planteo, acelerar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Una modificación parcial para construir vivienda en Auditz Akular. Modificar la ordenanza de segregaciones y cambios de uso para habilitar más vivienda.
2.- Seguridad.
Hemos incluido en los presupuestos la primera partida para la Comisaría conjunta de la Policía Municipal con la Ertzaintza en Egia.
Es nuestro modelo: Euskal Polizia.
Estoy convencido de que seremos capaces de alcanzar un Pacto de Ciudad ante la prioridad de la seguridad.
3.-Empleo de calidad.
Vamos a ampliar el Parque tecnológico de Miramón al norte, sur, este y oeste. Ilunbe, Galarreta, Ciudad Sanitaria y EITB Miramon.
Y culminaremos el mayor Parque industrial de Gipuzkoa en Eskusaitzeta.
4.- Mejorar la vida cotidiana.
Vamos a proponer que los recursos del impuesto turístico se reviertan en su totalidad en beneficio de las y los donostiarras.
Incrementar la inversión en los barrios, en mantenimiento y limpieza; abrir nuevos espacios verdes y peatonales.
La cultura favorece las relaciones humanas, construye convivencia y comunidad.
Donostia es Cultura y la Cultura va a seguir siendo capital en Donostia.
La cultura nos hace crecer, vestirnos y juntarnos.
No partiremos de cero.
Por delante de nosotros muchos han soñado esta ciudad y trabajado mucho. Lo abrieron al mundo, sin perder su carácter, cuidando su identidad.
Hemos crecido en Donostia, y la ciudad ha crecido con nosotros.
Somos una comunidad de personas.
Es lo que quiero cuidar, proteger y hacer crecer. Donostia es lo que he vivido y disfrutado desde que nací en la Parte Vieja y desde Altza, el barrio en el que vivo.
Desde aquí, como muchas y muchos jóvenes, quiero desarrollar un proyecto de vida digno en mi ciudad.
Sabéis que me gusta correr. Dice Murakami. “Al correr día a día voy poniendo la cima más y más arriba. A medida que voy subiendo la cuesta me voy elevando a mi mismo.”
Hemos tomado el relevo. Somos un equipo. Mi grupo: Olatz, Kerman, Nekane, Martin, Mariaje, Ana, Idoia. Las y los socios: Ane, Juantxo, Iñaki, Iñigo, Carlos. Y también: Juankarlos, Garbiñe, Jabi, Izar, Itziar, Markel, Sandra, Ricardo, Borja, Vanessa, Tomás, Víctor y Arantxa.
Somos el equipo de la Corporación Municipal. Y quiero trabajar en 5 K:
-KOMUNITATEA. Un equipo al servicio de la comunidad.
-KONPROMEZUA. Con las personas y la ciudad.
-KULTURA. Lo que somos y nos ayuda a crecer.
-KIROLA. Cuidar el cuerpo y la mente.
-KILÓMETRO 0. Donostia para las y los donostiarras.
Antes de terminar, mi agradecimiento al promotor de esta visión. Gracias, Eneko Goia.
Gracias por guardar siempre el respeto y darlo todo por los donostiarras.
Un Bando Municipal del año 1887 decía:
"Deseo que el buen Ayuntamiento, como lo ha sido hasta ahora, continúe siendo amable con todos los habitantes del pueblo; deseo que todos, unos con otros, se traten con respeto y benevolencia.".
En la nueva etapa, me gustaría, también, "respeto y benevolencia" de parte de todos, en Donostia y por los donostiarras.
Para terminar, en "corto"
TOPE saiatuko naiz
KONTATU NIREKIN
HAUXE NAIZ NI
DONOSTIAR GUZTION ALKATE BERRIA,
JON, ALKATEA.
En su turno de intervención, todos los portavoces de la oposición han felicitado al nuevo alcalde y han mostrado su postura. Víctor Lasa, portavoz de Elkarrekin Podemos, ha tomado la palabra durante 3 minutos. Corominas, del Partido Popular, apenas ha estado 23 segundos más que Lasa y Oyarbide ha parado el crono en 3 minutos y 40 segundos. Por su parte, Juan Karlos Izagirre, de EH Bildu, ha sido el que más tiempo ha utilizado, agotando casi los cinco minutos permitidos, al parar el reloj en los 4 minutos y 44 segundos.
En primer lugar, desde el partido socialista queremos felicitar a Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia. Felicidades, Jon. Como donostiarra, no se me ocurre mayor honor. Te deseamos suerte porque eso también favorecerá a la ciudad. Nosotros también trabajaremos para que así sea.
Señor Insausti, le deseamos suerte y, sobre todo, acierto, porque eso también irá en favor de la ciudad. Y nosotros también trabajaremos para que así sea.
Porque, como se ha visto en esta sesión, nuestro grupo político ha apoyado la investidura del señor Insausti, porque seguiremos formando parte de la coalición que lleva gobernando esta ciudad desde hace diez años. Y con la firme vocación de seguir promoviendo políticas que hagan avanzar a San Sebastián sin dejar a nadie atrás..
Insausti se convierte hoy en el séptimo alcalde de la democracia en nuestra ciudad. Y en este punto me quiero detener. Porque hoy los valores democráticos que tanto nos han costado alcanzar están más en entredicho que nunca. Con discursos de odio, mensajes populistas y proclamas negacionistas.
Por ello, hoy, más que nunca, desde el Partido Socialista queremos reivindicar la importancia de valores como la pluralidad, la convivencia, la igualdad, el respeto o la solidaridad. Y también, cómo no, la libertad. Todos ellos, pilares fundamentales de un estado democrático y que nosotros promovemos dentro de este gobierno municipal.
Seguiremos siendo parte de este gobierno plural, que cree en el acuerdo entre diferentes y que pone en el centro a las personas.
Que sabe afrontar el debate desde el respeto y la escucha.
Que impulsa políticas progresistas. Ofreciendo servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía y ayuda a aquellos que más lo necesitan.
Un gobierno fuerte, que ponga en marcha políticas que posibiliten avanzar en cohesión e inclusión social y en la mejora de la calidad de vida de todos y todas las donostiarras.
Un gobierno que cree en la igualdad por encima de cualquier ideología, género, raza o condición.
En una ciudad, además, que puede presumir de su diversidad.
Y que, ante todo, apuesta por la LIBERTAD. Esa libertad que tanto nos ha costado conseguir en esta ciudad tan marcada por el terrorismo atroz de ETA.
Porque creemos firmemente en la convivencia entre diferentes, sin imposiciones, sin sectarismos. Este pacto de coalición así lo refleja. Dos partidos políticos que son capaces de llegar a acuerdos a pesar de sus diferencias.
Por todo ello, señor alcalde. En favor de una mejor Donostia. Mano tendida. Trabajemos juntos codo con codo, con ambición, con una visión de futuro y una hoja de ruta clara y real para alcanzar el objetivo de una Donostia moderna, próspera y dinámica. Una Donostia que avanza.
Y ahora, como decía Txiki Benegas, vayamos a “trabajar, trabajar y trabajar”.
Sin más, señor alcalde. Jon. ¡Felicidades!
Lo primero, felicidades Jon. He traído unas palabras preparadas, pero antes quisiera explicar un pequeño matiz técnico. Tengo que hacerlo sí o sí. El alcalde que se nombra hoy no es uno que el pueblo ha elegido después de votar en unas elecciones. Las elecciones, Jon, fueron en 2023 y las siguientes serán en 2027.
El alcalde que se nombra hoy será el elegido por el PNV para cubrir el hueco que deja el anterior. Será similar para muchos, pero tiene este sus diferencias. En cualquier caso, eres el nuevo alcalde, el día de hoy adquieres una gran responsabilidad, representar a toda Donostia y eso de alguna forma te cambiará la vida.
Ahora sí. Me centraré en aquello que tenía que decir. Son dos años y algunos meses que nos conocemos, sé que antes has sido concejal por dos legislaturas y que conoces bien todos los rincones y resquicios de este ayuntamiento. Hemos tenido opción para estar juntos, hablar y siempre ha sido una relación de respeto. Es de agradecer y es bueno para todos, para tener un clima político adecuado.
En el ámbito personal, te lo digo de corazón, te deseo que te vaya bien y que cargas como estas no supongan demasiada carga en tu vida personal. De verdad que sé de lo que hablo, seguro que los de tu entorno te han dicho cosas parecidas, bien dichas, haz caso, cuando coges un cargo así son un apoyo importante.
Hoy es un día especial para ti, cómo no, pero sinceramente tengo que decirte, creo que ya sabemos que cuando hablamos lo hacemos con sinceridad, que el de hoy para nosotros, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de Elkarrekin Podemos, es un puro trámite. Un formalismo a cumplimentar después de que el anterior alcalde dejará su puesto a mitad de legislatura. El de hoy es un traspaso administrativo del cargo, ya lo he dicho, cambia la persona, pero queda claro que el proyecto que tenéis para esta ciudad se mantiene. Y no quisiera que esto se interpretará como que menospreciamos este acto o tu investidura, porque de verdad para ti es un acto importante.
Pero tanto yo, como todos los que estamos aquí sabemos que soñamos distintos modelos de ciudad y que tenemos distintas formas de hacer política. Tú ya has dicho públicamente que quieres continuar con lo que ha hecho el gobierno PNV-PSE y nosotros, en cambio, queremos hacerlo priorizando a los ciudadanos. PNV-PSE y EH Bildu, ahí están los dos modelos sobre la mesa.
Del mismo modo, como sabes, estamos de acuerdo en varias cosas y las opciones de acuerdo son amplias y hoy no es el día para hablar de estos temas. Eso sí, voy a repetir lo que decimos una y otra vez, que estamos dispuestos a colaborar contigo, lo decimos de verdad, sinceramente, y con transparencia.
Qué enorme honor es ser el alcalde de San Sebastián. A nosotros nos hubiera gustado que este honor hubiera ido acompañado de una mayoría más amplia, porque a todos los alcaldes imagino que les gusta ser elegidos por mayoría del pleno, que por lo tanto es una mayoría de los ciudadanos de su ciudad. No ha sido así, ha sido usted elegido por ser el miembro de la lista más votada.
Lógicamente no hay nada de qué hablar. Para evitar esta circunstancia nosotros le propusimos un decálogo de medidas de ciudad para solucionar problemas de ciudad, problemas absolutamente transversales, problemas como la seguridad, problemas como el mantenimiento, la movilidad o la vivienda. Lamentablemente no hemos sido capaces de sentarnos con el Partido Nacionalista Vasco y por lo tanto hemos votado en blanco, que en realidad es un voto en contra del nombramiento del nuevo alcalde de San Sebastián.
Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora, vamos a seguir haciendo una posición crítica pero constructiva, vamos a seguir escuchando a los de los tierras, escuchando a la sociedad civil de esta maravillosa ciudad para que nos ayude a entender mejor los barrios, nos ayude a entender mejor la ciudad, cuáles son sus problemas y cuáles son las posibles soluciones. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que el equipo gobierno cambie de rumbo en algunos aspectos que consideramos realmente relevantes y han mencionado, pero sabemos, compartimos todos los aquí presentes, que el acceso a la vivienda es un problema grave, sabemos que las cosas no se han hecho bien hasta ahora y entendemos que se tiene que hacer un giro valiente, un giro de 180 grados. Lo mismo pasa en materia de seguridad, se ha estado mirando hacia otro lugar durante mucho tiempo en esta ciudad, durante demasiado tiempo, y tenemos que empezar a enfrentar el problema que nos está atropellando.
Pasa lo mismo con el mantenimiento de los barrios, con los establecimientos, ha pasado lo mismo y eso ya no tiene solución. Tenemos que darle muchísima más importancia de la que se le está dando y muchos otros problemas que vamos a seguir defendiendo. Yo entiendo, Jon, que hasta ahora hemos tenido una buena relación personal, estoy convencido que la vamos a seguir teniendo porque tanto tú como yo creo que somos suficientemente maduros como para discernir claramente lo que es la legítima crítica política de los aspectos personales.
Vamos a seguir haciendo nuestra legítima crítica política y espero y deseo que sigamos teniendo un afecto personal. Así que solo me queda desearle toda la suerte del mundo porque será también la suerte de todos nosotros y la suerte de todas las tierras.
En primer lugar, desde Elkarrekin Donostia queremos reconocer la importancia institucional del momento que vivimos hoy. La elección de un nuevo alcalde no es un mero trámite administrativo; es una consecuencia política directa de una crisis electoral que el PNV intenta gestionar desde el gobierno, y no desde la autocrítica o el cambio de rumbo que la ciudadanía viene reclamando.
No podemos obviar que proyectos como el centro comercial de San Bartolomé, sin interés general justificado y gestionado sin la mínima transparencia exigible en 2025, proyecto que logramos frenar junto a los vecinos y vecinas de esta ciudad, han proyectado una sombra demasiado larga sobre la gestión de este gobierno municipal. Una sombra que refleja una forma de gobernar más pendiente de los intereses de unos pocos que del bien común.
Por eso, este relevo en la alcaldía sólo será positivo para Donostia si viene acompañado de un giro de 180 grados en las políticas de Vivienda, Turismo, Cambio Climático, Calidad del Aire, gestión del Patrimonio o los Cuidados de nuestros mayores. Hablamos de los temas que realmente condicionan la vida diaria de nuestra gente.
Y queremos ser claros:
En vivienda, esta ciudad necesita más ambición, más audacia y más valentía. Valentía para enfrentarse a los poderes fácticos del sector inmobiliario y financiero, que desde hace demasiados años dictan el rumbo del urbanismo donostiarra. Valentía para decir alto y claro que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a especular.
Señor Insausti, si ese es el camino que quiere emprender, podrá contar con Elkarrekin Donostia. Encontrará en nosotros una oposición crítica, sí, pero también constructiva, propositiva y leal a la ciudad.
Pero si decide priorizar los intereses de su partido por encima de los intereses de la ciudadanía, nos tendrá enfrente.
Por todo ello, y porque si de verdad quiere cambiar las cosas va a necesitarlo, le deseamos toda la suerte del mundo, y también la fuerza y la energía que requiere la responsabilidad que hoy asume.
Nuestro grupo se abstendrá en esta votación, con la esperanza de que este cambio no sea solo de nombre, sino también de rumbo.
Muchas gracias.
Créditos
-
Narrativa visual I.Ollo / G. Sánchez
