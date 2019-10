Gure Esku Dago llama a movilizarse el sábado en la manifestación de Donostia Rueda de prensa ofrecida este jueves. / MORQUECHO Desde la plataforma ciudadana están convencidos de que «la sentencia del procés trae consigo graves consecuencias» MACARENA TEJADA Jueves, 17 octubre 2019, 13:54

Una nutrida representación de agentes políticos, sociales y sindicales se han reunido este jueves en el Kursaal para mostrar su «profundo desacuerdo» con la sentencia del procés y animar a la ciudadanía a que se movilice «ante las injusticias» en la manifestación convocada por la plataforma Gure Esku Dago bajo el lema 'Erreferenduma ez da delitua/Askatasuna' (El referéndum no es delito/Libertad) este sábado 19 de octubre en Donostia, que saldrá a las 17.30 horas desde el túnel del Antiguo.

Amalur Álvarez, portavoz de Gure Esku Dago, ha recordado que «el proceso judicial no ha sido justo, sino que ha estado repleto de arbitrariedades». Por eso, «tenemos el convencimiento de que esta sentencia trae consigo graves consecuencias con respecto a los derechos fundamentales y las libertades democráticas». Según recoge el manifiesto de esta plataforma, respaldado por el PNV, EH Bildu, Podemos y los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde, «en democracia no se pueden criminalizar las movilizaciones democráticas y pacíficas, ni tampoco la disidencia política. En democracia, votar no puede ser delito; sino parte de la solución».

Por eso, reivindican «la libertar de todas las personas presas en esta causa. Es momento de acometer a través del diálogo una negociación política para encauzar y resolver la cuestión catalana».

En la comparecencia no han faltado personalidades del ámbito de la cultura como Antton Telleria, Pilar Kaltzada, Danele Sarriugarte, Xabier Euzkitze y Garbiñe Ubed. A pesar de no haber podido asistir a la presentación, entre las personas que respaldan el manifiesto de Gure Esku Dago se encuentran el lehendakari Juan Jose Ibarretxe, Bernardo Atxaga, Asier Illarramendi, Jule Goikoetxea, Paul Rios, Iker Irribarria, Alex. Sardui, Fermin Muguruza, Irantzu Varela, Juantxo Arakama, Miren Amuriza, Zuriñe Hidago y Pello Reparaz.