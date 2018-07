Guillermo Echenique: «Queremos visibilizar la presencia del Estado y acercarnos a los ayuntamientos»

Se cumple más de una semana desde que el economista Guillermo Echenique (Donostia, 1954) se estrenara como subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa. Exsecretario general de Acción Exterior del Ejecutivo vasco de Patxi López y exmiembro del Comité de Regiones de la Unión Europea, acoge su nuevo cargo con «ilusión». Entre sus retos, subraya el de «coordinar la acción del Estado en Gipuzkoa y trabajar en la relación con las instituciones del territorio y, muy especialmente, con los ayuntamientos». Además, explica que pese a que las políticas de convivencia las va a llevar «directamente» el delegado del Gobierno, Jesús Loza, la oficina de atención a las víctimas en Gipuzkoa seguirá ofreciendo sus servicios.

-¿Le cogió por sorpresa su designación como nuevo subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa?

-Sí. Estaba dando clases de contabilidad en el instituto Plaiaundi de Irun. Para entonces ya había terminado el curso. Me llamó el delegado, Jesús Loza, y me comentó que le gustaría que yo fuera el subdelegado en Gipuzkoa. Acepté inmediatamente. Me hizo ilusión.

-¿Cree que es desconocida la labor de un subdelegado por la mayoría?

-Creo que nuestra función es muy poco conocida. La Subdelegación del Gobierno es una estructura que surgió a partir de la nueva ordenación del Estado: se crearon las delegaciones de Gobierno a nivel de comunidad autónoma y las subdelegaciones a nivel territorial. Por el terrorismo de ETA, la acción del Estado en el territorio a través de las subdelegaciones se circunscribió al combate contra el terrorismo. Ahora estamos en otro momento.

-¿Cuáles son sus retos en el cargo?

-Lo primero va a ser coordinar la acción del Estado en Gipuzkoa. También aspiramos a visibilizar la presencia del Estado en nuestro territorio y a trabajar en la relación con las instituciones guipuzcoanas y, muy especialmente, con los ayuntamientos. Por la posición geográfica que ocupamos, además, queremos ahondar en la relación transfronteriza con el Gobierno francés.

-Es el primer subdelegado de Gipuzkoa que estrena cargo con ETA ya desaparecida. ¿Van a ser las políticas de convivencia uno de los principales hitos de su equipo?

-Todas las cuestiones relativas con la convivencia y la nueva situación que vivimos en el País Vasco van a ser políticas que las va a llevar directamente el delegado, Jesús Loza, desde Vitoria. Nosotros, las subdelegaciones, apoyaremos al delegado en cuantas cosas requiera.

-El anterior delegado de Gobierno, Javier de Andrés, puso el año pasado una oficina de atención a las víctimas en cada Subdelegación. ¿Se va a mantener?

-En ese plano no va a haber variación. Aquí hay una oficina y, en principio, continuará.

-El acercamiento de presos de ETA es otro de los temas en los que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Qué opina al respecto?

-La política penitenciaria fue una política antiterrorista. Desaparecida ETA, es una de las políticas de convivencia, como dijo Loza en su discurso de toma de posesión del cargo. También manifestó que primero son las víctimas y junto a ellas, y en paralelo, tienen que darse las políticas de convivencia. Si hay algún acercamiento de presos será de forma individualizada y cumpliéndose los requisitos necesarios.

-¿Durante estos días, ha tenido tiempo de hablar con el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia?

-Hemos coincidido. Hablaremos con él en cuanto podamos.

-El Gobierno de Rajoy no terminó de definir si construiría la nueva cárcel de Zubieta o si optaba por edificar un Centro de Inserción Social. Tampoco aclaró para cuándo se preveía el traslado y derribo de la prisión de Martutene. ¿Cómo abordará esta cuestión?

-Sabemos que el de la cárcel es un asunto que hay que retomar. Reconozco que la de Martutene es una prisión anticuada. En una primera aproximación parece razonable que se tenga que abrir un centro penitenciario más moderno y adecuado en Gipuzkoa por muchos motivos. El primero, por los propios presos y sus familias, que no tendrían por qué estar desplazándose a otros lugares. La prisión que se estaba pensando era muy sobredimensionada para las posibles necesidades. Hay que evaluar si ese debe ser el modelo.

-¿Hay algo previsto sobre el traslado de los cuarteles militares de Loiola?

-En principio, no. El Ejército y las Fuerzas Armadas consideran que la posición de San Sebastián es fundamental y estratégica. No hay nada previsto pese a que es evidente que el cuartel se ha quedado en el centro de la ciudad.

-¿Qué solución propone para el aeropuerto de Hondarribia?

-El Estado estará en línea de acometer aquello que las autoridades guipuzcoanas en su conjunto consensuen. En el territorio no hay una posición unánime sobre el aeropuerto de Hondarribia. Lo primero sería llegar a un acuerdo en Gipuzkoa.

-¿Y para la pasarela de Monpas?

-Es un tema que habrá que estudiar y tratar de retomar. Como Subdelegación del Gobierno, nos parece bien la pasarela de Monpas. Otra cuestión es el presupuesto y las actuaciones que necesita, pero en algún momento seguro que la ciudad de San Sebastián la sacará adelante.

-El alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha hecho hincapié en la recuperación del antiguo edificio de inmigración en su municipio.

-Así es. Este es otro de los retos que nos proponemos atender en cuanto podamos. Tendremos que trasladar provisionalmente la Seguridad Social a otro ámbito. También queremos colaborar con Pasaia en la remodelación del entorno del puerto.

-Estas semanas se ha hablado de la llegada inesperada de autobuses de inmigrantes. En una entrevista a este periódico, el delegado de Gobierno, Jesús Loza, habló de crear «un plan integral de atención a la inmigración» coordinando instituciones y ONGs. ¿Lo ve posible?

-El problema de la inmigración lo tenemos en toda Europa. Hay que atenderlo desde la solidaridad. La única manera de abordarlo es de una forma integral. En la atención a personas que llegan en estas condiciones intervienen ONGs, instituciones, el propio lugar al que llegan, el Estado... Creo que un plan en el que se defina el papel de cada uno en estas circunstancias es esencial.

-El año pasado 1.315 guipuzcoanas denunciaron haber sido víctimas de violencia machista. ¿Cuál es el papel de la Subdelegación para erradicar la violencia de género?

-La Subdelegación del Gobierno tiene dos dimensiones: una de servicios, la propia de administración; y otra política, de transmitir al territorio las políticas que va marcando el Gobierno. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Igualdad, Carmen Calvo, es quien tiene que marcar la línea política. Nosotros tenemos que trasladar esa política al territorio sin olvidar que una parte fundamental de esas políticas generales las deben ejecutar las administraciones territoriales, la Diputación, los ayuntamientos, el Gobierno Vasco...

-En su momento el PSOE propuso en el Congreso derogar la conocida como 'Ley Mordaza'. ¿Habrá cambios al respecto?

-Eso es un tema en el que se está trabajando. Mientras tanto, tendremos que aplicar la ley vigente. Si se dan los consensos necesarios, y ojalá se den, se podrán producir algunas modificaciones en esa Ley.