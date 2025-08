La 'guerra de los currículums' se extiende y siembra dudas sobre el presidente del Senado

Cuando hace dos semanas Óscar Puente sembró las primeras dudas sobre los títulos universitarios que decía tener Noelia Núñez, nadie sospechó que el ministro de ... Transportes estaba abriendo toda una caja de Pandora que agitaría la escena política y abocaría a todos los representantes a revisar la exactitud de sus currículums. La guerra se ha saldado hasta el momento con tres víctimas –la propia Núñez (PP), José María Ángel (PSOE) e Ignacio Higuero (ex de Vox)– y va dejando un reguero de heridos que no para de crecer. Hasta el punto de que la nueva batalla alcanza al presidente del Senado, la cuarta autoridad del Estado.

Pedro Rollán está ahora en el foco de las sospechas por su cambiante currículum, en el que aparecen y desaparecen los títulos. Según desveló La Sexta, tanto en la página web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) –fue concejal desde 2003 y alcalde de 2007 a 2015– como en la del PP de esa localidad figura que es diplomado en Marketing por la Escuela Superior de Estudios de Marketing y que tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas. Y en el del Canal Isabel II –fue su presidente– se le adjudican otros dos másteres de Marketing y de Liderazgo y Administración Pública.

Esos datos no cuadran con la biografía sin datos académicos que él mismo entregó en el Senado, donde tiene acta desde 2019 y que preside desde 2023, cuando el PP logró mayoría absoluta en la Cámara alta. Pero la cuestión no es sólo la diferencia entre sus currículums, sino que además existen dudas de que esa supuesta titulación sea universitaria. La escuela en la que se habría sacado la carrera no cuenta con esa acreditación, por lo que en realidad no sería diplomado y, por tanto, tampoco podría haber accedido a másteres universitarios en los que se exige la titulación.

El caso de Rollán fue ayer exprimido por el Gobierno para arremeter contra el PP. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, reclamó a Alberto Núñez Feijóo, que «pide tantas dimisiones», que «predique con el ejemplo» con el presidente del Senado. «Exige a los demás y luego exige muy poco para sí mismo», aseguró la dirigente socialista. Se da la circunstancia de que Morant mantiene su defensa cerrada en torno a José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana y expresidente del PSPV que ella misma lidera, quien dimitió la pasada semana por la investigación que apunta a que falsificó su título universitario para lograr una plaza de funcionario.

Otro caso en el PP madrileño

Las dudas sobre el currículum también afectan a otra dirigente del PP madrileño. Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso en el partido, se presentó a una campaña municipal en Arroyomolinos como licenciada en Ciencias Políticas. Su perfil oficial en la Cámara autonómica, en cambio, reduce su formación a una diplomatura en Gestión y Administración Pública. Según confirmó Génova, habría comenzado la carrera pero nunca la finalizó.

En el PSOE también siguen apareciendo casos sospechosos como el del delegado del Gobierno en Extremadura. En sus sucesivos cargos, José Luis Quintana se ha presentado como diplomado en Derecho Tributario, una titulación que, pese al nombre, no es universitaria. El propio Quintana salió este lunes al paso de las informaciones publicadas al respecto y señaló que «nunca» ha afirmado que tuviera estudios superiores.