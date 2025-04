El Govern catalán acusa a Sánchez de «reírse a la cara» de los catalanes por enviar 1.714.000 mascarillas

cristian reino Barcelona Lunes, 13 de abril 2020, 16:52 Comenta Compartir

El Gobierno catalán ha querido buscar esta mañana coincidencias maquiavélicas en el envío de material sanitario que ha hecho en las últimas horas el Ministerio de Sanidad a la Generalitat, que ronda las 1,7 millones de unidades de mascarillas. Según el consejero de Interior, Miquel Buch, el envío es en concreto de 1.714.000 mascarillas, una cifra que compara a 1714, el año de la Guerra de Sucesión, una fecha «devastadora» para Cataluña. El Gobierno central se «ríe a la cara» de «nuestra historia», según ha asegurado Miquel Buch. «Hablamos de una cifra simbólica y nefasta para Cataluña», ha afirmado en la rueda de prensa del Govern catalán tras la reunión del comité de crisis. Buch cree que las «casualidades no existen» y el Gobierno central ha buscado un «significado» con la cifra. «Es una fecha que nos afecta mucho», ha dicho. El dirigente nacionalista ha advertido al Gobierno central de que si en el próximo envío, llegan 1.939.000 mascarillas y tests, «no lo permitirá». «Así, no», ha asegurado el consejero de Interior de la Generalitat.

Tras un mes de gestión de la crisis, el 'procés' ha regresado hoy por primera a la rueda de prensa diaria del Gobierno catalán. La consejera de Presidencia ha señalado que hay que diferenciar entre la mesa de diálogo entre las dos administraciones y las divergencias que existen entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat sobre cómo abordar la pandemia. «Hay un desencuentro», según Budó, pues la Generalitat pide a Sánchez que mantenga el confinamiento total porque considera que es «precipitado» e «irresponsable» adoptar medidas de relajamiento. «Otra cosa es la mesa de diálogo», según la consejera, que ha dicho que está «aparcada». «Pero continuará», ha expresado. A su juicio, el conflicto político no está resuelto y algún día habrá que abordar esta cuestión. «Ahora estamos centrados en resolver la crisis sanitaria», ha rematado.

El Govern ha elevado el tono en sus críticas contra el Gobierno central, el día en que entra en vigor el fin del confinamiento duro decretado por el Ejecutivo central y mieles de españoles se han incorporado a sus puestos de trabajo. En el caso de los catalanes, será mañana. El Govern sigue defendiendo el cierra absoluto de las empresas y a mantener la hibernación económica. La Generalitat se opone a las decisiones del Gobierno pero las asume. Según la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, la administración catalana no puede adoptar decisiones que dejen en indefensión jurídica a los catalanes pues podrían perder sus trabajos. El Govern asume que no puede decretar el cierre de las empresas, pero sí ha pedido «corresponsabilidad» a los ciudadanos y a las empresas. «Si mañana no pueden garantizar la seguridad de sus empleados, es mejor que no abran», ha instado.