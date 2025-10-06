Goia llama «charlatán» a Andueza

El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Eneko Goia, ha negado este lunes las afirmaciones del socialista Eneko Andueza en las que el domingo, en ... una entrevista en El Correo, advirtió al PNV de que la coalición de Gobierno «estará en riesgo» si «sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu». Goia ha llamado «charlatán» al secretario general del PSE-EE, de quien ha dicho que «le gusta mucho provocar». «¿Qué le vamos a hacer? Yo no lo tengo en cuenta», ha manifestado el alcalde en una entrevista en Euskadi Irratia.

Al contrario que Andueza, el regidor donostiarra en sus últimos días en el cargo que dejará el próximo día 16 de octubre se ha mostrado optimista porque el programa de gobierno PNV-PSE se está cumpliendo sin problemas y «están haciendo un buen trabajo». «En este momento estamos en una situación estable», ha añadido.

Aunque ninguno de los dos partidos parece que quiere que la sangre llegue al río lo cierto es que este es un nuevo desencuentro en la relación que mantienen ambas formaciones, agravada desde el reciente choque tras aprobarse en el Parlamento Vasco una revisión de la Ley de Empleo Público en relación con las exigencias de euskera para acceder a puestos de trabajo en la Administración.