Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Goia llama «charlatán» a Andueza

El alcalde de San Sebastián asegura que al líder del PSE «le gusta mucho provocar»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:32

Comenta

El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Eneko Goia, ha negado este lunes las afirmaciones del socialista Eneko Andueza en las que el domingo, en ... una entrevista en El Correo, advirtió al PNV de que la coalición de Gobierno «estará en riesgo» si «sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu». Goia ha llamado «charlatán» al secretario general del PSE-EE, de quien ha dicho que «le gusta mucho provocar». «¿Qué le vamos a hacer? Yo no lo tengo en cuenta», ha manifestado el alcalde en una entrevista en Euskadi Irratia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    La Real toca fondo en Anoeta
  8. 8 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  10. 10

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goia llama «charlatán» a Andueza

Goia llama «charlatán» a Andueza