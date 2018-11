Goia dice que las placas de víctimas de ETA y policiales serán distintas El alcalde de Donostia responde a Covite que los recordatorios de cada tipo de violencia tendrán su tratamiento y su propia característica física A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:33

Eneko Goia desveló ayer que las placas que se instalarán en el suelo en el lugar de cada atentado terrorista serán diferentes a las que se coloquen en memoria de los asesinados por la violencia policial. El alcalde de San Sebastián hizo esta matización en resupuesta a la carta en la que la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, le reclamó que esta iniciativa no sirva para construir «un itinerario de la teoría del conflicto» que incluya en la misma iniciativa a afectados por el terrorismo y por abusos policiales.

Goia recordó que el documento 'Retratos Municipales de las Vulneraciones del derecho a la vida', en el que se encuadra este proyecto, incluye cuatro capítulos y cada uno de ellos tendrá «su tratamiento» y su propia «característica física» conmemorativa, aunque no detalló cómo será. «Está por decidir de qué tipo serán los recordatorios de cada uno de los capítulos», expuso el alcalde, quien insistió en que «está claro» que tendrán un carácter diferenciado. Sí apuntó que se asemeja a otro proyecto llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, en el que se recuerda a víctimas de ETA o del franquismo, con elementos, en este caso verticales, con diferentes colores dependiendo del tipo de violencia. A pesar de estas explicaciones, Covite insistió ayer en que no aceptará que se recuerde a todas las vícitmas «en el mismo proyecto, ni que las placas se coloquen a la vez».

En el caso de la AVT, que viene contrastando la iniciativa con el Ayuntamiento donostiarra desde el pasado mes de julio, el delegado en Gipuzkoa, Jorge Mota, explicó que tras varias reuniones conjuntas, quedó «bastante claro» que las placas de unos damnificados y otros se «diferenciarán plenamente».

Los 'Retratos Municipales' en los que se apoya el proyecto de recuerdo de las 128 víctimas mortales de Donostia, suma 107 asesinados por ETA, en su mayoría, y por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuatro por los GAL y la ultraderecha, once de violencia policial y seis cuya autoría no se ha aclarado. El documento incluye a algunas víctimas que no fueron asesinadas en Donostia, como Aitor Zabaleta, en cuyo caso, será la familia la que decidirá el lugar de la ciudad donde desea colocar la placa. Se puede dar también la circunstancia de que haya víctimas a las que, «por motivos personales», no les guste que el recordatorio se sitúe en el «lugar exacto» en el que ocurrió el crimen y elijan otro emplazamiento.