Goia, cuarto alcalde mejor retribuido, en una lista que encabeza Carmena El regidor de Donostia percibe 83.870 euros brutos anuales, mientras que el diputado general de Gipuzkoa es el noveno que más gana de los cargos territoriales JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 06:52

Los alcaldes de las capitales vascas y los tres diputados generales están entre los cargos locales y territoriales mejor retribuidos de España. El primer edil de San Sebastián, Eneko Goia, (PNV) es, por ejemplo, el cuarto regidor mejor pagado del conjunto de ayuntamientos, con 83.869,62 euros brutos anuales de salario durante 2017. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano (PNV), por su parte, es el noveno que más gana en el ranking de responsables de diputaciones forales y provinciales, con 76.421 euros, según los datos difundidos ayer tarde por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En plena campaña del Gobierno de Pedro Sánchez por la transparencia, el Ejecutivo difundió ayer la denominada Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), de la que se desprende que la madrileña Manuela Carmena (Ahora Madrid), cuenta con el salario más alto, 102.009,97 euros brutos anuales, seguida de la regidora de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comù), con 100.000 euros justos; y el primer edil de Bilbao, Juan María Aburto (PNV), que ingresa 91.318,28 euros. Los datos de Donostia y Barcelona no figuraban en la información suministrada por el ministerio, aunque las cifras son públicas en las webs municipales. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián expresaron su extrañeza por no aparecer en el listado gubernamental pese a ser públicos los datos de Goia. En el caso de Barcelona, Colau se ha autoimpuesto 14 pagas al año de 2.200 euros, mientras que el resto, descontadas las retenciones legales, lo dona a entidades o proyectos sociales.

En el listado ministerial figuran la mitad de las localidades de Gipuzkoa. Los alcaldes de Beasain, Aitor Aldasoro, y Bergara, Juan José Alberdi, ambos del PNV, son los segundos mejor retribuidos del territorio. El regidor goierritarra cobra 68.435,50 euros, mientras que, como curiosidad, el regidor bergararra cobra dos céntimos menos. Hondarribia (66.306,50), Arrasate (66.306,38), Zarautz (64.999,90), Eibar (63.426,72), Zumarraga (61.591,60), Irun (60.795,04) y Zumaia (55.446,58) van a continuación. Por debajo del top ten se sitúan localidades importantes como Oñati (50.966,02), Errenteria (49.972,60) o Azpeitia (49.960,96). Algunos alcaldes, como los de Lezo, Abaltzisketa, Arama, Baliarrain, Berrobi, Beizama, Bidania-Goiatz u Orendain, no perciben sueldo al no tener dedicación exclusiva, aunque sí ingresan pequeñas cantidades en otros conceptos. Alkiza, Leintz-Gatzaga, Mutiloa y Zerain no perciben ningún tipo de retribución.

El que menos, en Cuenca

Los alcaldes vascos están entre los mejor pagados, ya que además de Goia y Aburto, el primer edil vitoriano, Gorka Urtaran (PNV), figura en quinta posición con 81.860,70 euros, y el de Getxo es séptimo con 79.151 euros, por encima de la mayoría de capitales españolas. El alcalde con dedicación exclusiva que menos cobra es el de Horcajo de Santiago (Cuenca) con 3.381,56 euros.

Respecto a las diputaciones forales y provinciales, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria (PNV), lidera el ranking con 101.964 euros el pasado 2017, seguido del diputado provincial de Barcelona, con 100.230. Por debajo de esa barrera de los cien mil se sitúa, en tercera posición, el diputado general alavés, el también peneuvista Ramiro González, con 92.414 euros. El guipuzcoano Olano figura en la novena plaza de esta clasificación con 76.421 euros, 25.543 menos que su homólogo vizcaíno. El listado no ofrece datos de Navarra.