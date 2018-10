Gogora busca el respaldo de los partidos para que el Día de la Memoria se conmemore «con palabras» Concentración en el Parlamento Vasco, el 10 de noviembre del pasado año. / DAVID AGUILAR / EFE El texto propuesto por el instituto de la memoria reconoce que la sociedad vasca y sus instituciones «llegaron tarde a la causa de las víctimas» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018, 06:43

«El Día de la Memoria no es para callar». Así lo consideran partidos como PSE y PP, y asociaciones de víctimas que esperan que el próximo 10 de noviembre puedan ir de la mano y conseguir una conmemoración «con palabras, con un pronunciamiento claro y no con silencios», como ha venido ocurriendo en los últimos años en las principales instituciones vascas, como el Parlamento de Vitoria, donde los grupos parlamentarios se concentran en silencio, en el exterior, junto a la escultura 'La brújula de medianoche' de Cristina Iglesias. Para que esa escena no se vuelva a repetir, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, en el que se encuentran representados todos los partidos, ha asumido el compromiso de trabajar para lograr el respaldo de estas formaciones y que, este año, el día dedicado a las víctimas de la violencia se pueda recordar acompañado de la lectura de un texto con el más amplio consenso. En la propuesta de Gogora, se recuerda a todos los damnificados de ETA, GAL y otras vulneraciones, se reconoce que Euskadi y sus instituciones «llegaron tarde a la causa de las víctimas» y se pone en valor la respuesta de la sociedad tuvo frente a la violencia.

Desmarque del PP

A poco más de dos semanas de un nuevo Día de la Memoria, sin embargo, aún no se ha acordado un texto conjunto. A finales del pasado mes de septiembre, el PP vasco se desmarcó de la propuesta del instituto Gogora. Los populares insisten en centrarlo en «el terrorismo de ETA» y los GAL, pero no en otras vulneraciones como los abusos policiales. Rechaza el texto propuesto y pide que se ponga en valor el pacto de Ajuria Enea y el «espíritu de Ermua».

El primer Día de la Memoria se conmemoró en 2010 con un acto en Ajuria Enea. El entonces lehendakari Patxi López dio lectura a un documento acordado por las fuerzas representadas entonces en el Parlamento Vasco, salvo Aralar. López reivindicó aquel día la memoria de las víctimas como base para «cimentar» el futuro de Euskadi. En las siguientes conmemoraciones, ya en el Parlamento Vasco, no se logró consensuar una declaración institucional y esa falta de entendimiento se ha repetido a lo largo de estos años. El pasado 2017, la Cámara vasca volvió a recordar a los damnificados en silencio. En numerosos ayuntamientos vascos, sin embargo, sí ha sido posible acordar textos con todos o casi todos los grupos municipales.