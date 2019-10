El Gobierno Vasco tacha de «impertinente» que Puigdemont relacionara el 155 con ETA Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes. / EFE Erkoreka califica de «desafortunadas» las declaraciones en las que el expresident recordó que en Euskadi «hubo casi mil muertos» y no se suspendió la autonomía MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 2 octubre 2019, 12:26

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha señalado este miércoles que las declaraciones de Carles Puigdemont en las que afirmó que en el País Vasco no se impuso el 155 pese a la violencia de ETA son «desafortunadas e impertinentes», aunque las ha situado en el «contexto de tensión» que se vive en Cataluña.

En una entrevista radiofónica, Erkoreka ha atribuido a esa «tensión» las afirmaciones del expresidente de la Generalitat, que «no acertó a decir lo que quería decir», aunque ha resaltado que «nadie puede considerar que sean oportunas o acertadas».

Erkoreka ha afirmado que las palabras de Puigdemont, que el martes aseguró que en Euskadi no se llegó a aplicar el 155 «a pesar de que hubo casi mil muertos» por terrorismo, «no van a enturbiar la relación de lealtad y honestidad» que ha existido «entre dos ejecutivos de dos naciones distintas, pero con un trasfondo de entendimiento y cariño mutuo», ha remarcado.

El portavoz del Gobierno Vasco se ha mostrado también «sorprendido» por la «celeridad» con la que se están sucediendo las declaraciones relacionadas sobre la aplicación del 155 en Cataluña y ha subrayado que «no se dan las condiciones objetivas para que se aplique», al tiempo que ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó que esa medida no se debe adoptar «ni ahora ni nunca».

«En esta precampaña todo el mundo está recurriendo a máximas muy estridentes y traumáticas con una frivolidad y una ligereza que no debería prevalecer, sobre todo, cuando venimos de una imposibilidad de formar gobierno, por lo que estaría bien que se construyan discursos en clave más constructiva para que después de las elecciones sea factible el entendimiento», ha indicado.

Esteban pide soluciones

En una línea similar, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que hablar «todo el rato» de aplicar el 155 en Cataluña «no ayuda nada», por lo que ha realizado un llamamiento a «trillar el campo y buscar soluciones». Tras considerar que hay algunas formaciones interesadas en asociar «la imagen de violencia al nacionalismo catalán», cree que las instituciones de Cataluña deben decir a los CDR que «no es admisible la violencia ni avasallar al adversario».

En una entrevista concedida a TVE, Esteban se ha referido a la investigación sobre los CDR detenidos en posesión de explosivos, y ha destacado que «un sumario que es secreto, se está dando por capítulos y quizá seleccionados». Aunque ha añadido que,«desde luego, la violencia no conduce a nada. Creo que las propias instituciones catalanas tienen que marcar esa raya clara de no violencia. Creo que eso, hasta el momento, se produce. Tienen que ser contundentes porque es algo que no se puede admitir», ha indicado.

Tras no descartar que pueda «haber tentación en algunos elementos de provocar caos y violencia», ha señalado que esto, hasta ahora, no se ha producido. «Incluso ayer, que podía haber sido un día un poco complicado por el aniversario del 1-O, ha sido más declarativo que otra cosa», ha subrayado.

Lo que le sorprende, según ha remarcado, es que «nada más aparecer este asunto», Ciudadanos enseñe una foto del atentado de ETA el Vic. «Van a azuzar cosas que todavía no han sucedido, poniéndose la venda antes que la herida. Creo que hay a algunas formaciones políticas les interesaría vender esa imagen de una violencia asociada al nacionalismo catalán, que puedan reforzar sus posiciones, y que todo el debate se convierta en eso», ha manifestado.

Esteban ha añadido que no «vienen muy a cuento» las declaraciones realizadas por Puigdemont al comparar el 155 y lo que ocurrió con el terrorismo de ETA, aunque ha considerado que «tampoco vienen muy a cuento otras declaraciones de Casado, de Rivera, etc».