El Gobierno Vasco rechazará mañana la iniciativa de ELA y LAB para que Euskadi fije su propio salario mínimo

El Gobierno Vasco rechaza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ELA y LAB, y respaldada por 138.495, para modificar la ley y que ... Euskadi pueda fijar su propio salario mínimo, por encima del estatal (1.184 euros en 14 pagas). El Consejo de Gobierno aprobará hoy su criterio al respecto, a pesar de la presión política que hará Bildu sobre el PNV en este asunto. El Ejecutivo autonómico sigue apostando por que el SMI vasco se pacte mediante la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, pero está vía está atascada y no tiene ningún viso de desbloquearse.

En previsión de las críticas de Bildu, el PNV acaba de sacar una nota en la que defiende que el SMI vasco solo se puede obtener con la negociación colectiva e insta a Confebask y sindicatos a dialogar. También critica la ILP de los sindicatos nacionalistas puesto que «dicha delegación de las competencias queda bajo la supervisión del Estado y al albur de las Cortes españolas. Unas Cortes que son actualmente contrarias a la ILP, con el Ministerio de Trabajo al frente de la negativa».

La vía lanzada por ELA y LAB –junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxealde– consiste en aprobar una iniciativa en el Parlamento vasco y arrancar el compromiso de los partidos para impulsar otra en el Congreso con objeto de modificar el Estatuto de los Trabajadores y lograr que Euskadi tenga esa competencia, ahora exclusiva del Estado. En concreto, lo que se pide en la ILP es facultar a las comunidades autónomas que así lo soliciten a fijar en su territorio un Salario Mínimo Interprofesional superior al establecido a nivel estatal.

Este camino permitiría que ese salario mínimo propio se aplique a todos los trabajadores vascos, incluidos los colectivos sin convenio colectivo como las empleadas del hogar. Pero dependería de recabar apoyos en el Congreso cuando ya el PSOE se ha manifestado en contra de abrir con el argumento de que aumentaría la desigualdad entre territorios. Bildu ya se ha pronunciado a favor y es seguro que lo utilizará en contra del PNV por renunciar a una competencia propia.

Los sindicatos nacionalistas se apoyan en este argumento para defender la ILP. Consideran la iniciativa como un avance hacia la soberanía y la configuración de un marco vasco de relaciones laborales más adecuado a la realidad de Euskadi, donde el coste de la vida es mayor.

El Gobierno Vasco, sin embargo, se escuda en que ya en el Parlamento se aprobó una iniciativa para impulsar la negociación de un salario mínimo de convenio entre patronal y sindicatos. Para facilitar las conversaciones, el departamento de Trabajo, liderado por el vicelehendakari Mikel Torres, elaboró un informe en el que sugería una horquilla de entre 1.268 y 1.385 euros mensuales frente a los 1.184 vigentes en el conjunto de España.

El problema es que la negociación entre patronal y sindicatos está bloqueada. Confebask rechazó el febrero la convocatoria que le hicieron todos los sindicatos de forma unánime con el argumento de que debería llevarse a la mesa de diálogo social y negociarse junto a otras materias. Ahora ELA y LAB, que ya hicieron un segundo intento, han vuelto a la carga el exigir la negociación bajo amenaza demandar a la patronal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Como paso previo habrá un acto de conciliación este miércoles en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL) al que puede que asista Confebask aunque solo para insistir en su posición.