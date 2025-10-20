Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco rechazará mañana la iniciativa de ELA y LAB para que Euskadi fije su propio salario mínimo

El PNV acaba de adelantar el criterio que se aprobará en el Consejo de Gobierno, contrario a la ILP que ha recabado más de 138.000 firmas

Ana Barandiaran

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:05

Comenta

El Gobierno Vasco rechaza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ELA y LAB, y respaldada por 138.495, para modificar la ley y que ... Euskadi pueda fijar su propio salario mínimo, por encima del estatal (1.184 euros en 14 pagas). El Consejo de Gobierno aprobará hoy su criterio al respecto, a pesar de la presión política que hará Bildu sobre el PNV en este asunto. El Ejecutivo autonómico sigue apostando por que el SMI vasco se pacte mediante la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, pero está vía está atascada y no tiene ningún viso de desbloquearse.

