El Gobierno Vasco prevé que se «desahogue completamente» esta semana la situación de malienses en Vitoria

El director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, Ignacio Fariña, prevé que esta semana se «desahogue completamente» la situación de ... las personas procedentes de Mali que esperan en la calle en Vitoria-Gasteiz para conseguir una cita para solicitar una plaza de protección internacional.

En una entrevista en Radio Popular recogida por Europa Press, Fariña se ha referido a la situación de un grupo de malienses que aún se encuentra viviendo en las calles de Vitoria-Gasteiz a la espera de que se les conceda una cita para iniciar la tramitación de sus solicitudes, después de que a finales de agosto el Gobierno Vasco realizara un nuevo traslado.

El director ha recordado que la «alarma se encendió» con las acampadas de malienses en el barrio donostiarra de Amara. Ha explicado que el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno vasco estuvieron «trabajando en entender, primero por qué sucedía eso y después en intentar paliar esa situación dentro del esquema de la protección internacional» para el traslado de estas personas «a las plazas que hay dentro y fuera de Euskadi de protección internacional» en «ese tránsito que vivió un momento de atasco total».

En San Sebastián, ha indicado, «ha pasado que, por cercanía a la frontera, muchas personas malienses han venido al país donde primero pisaron, porque así es el acuerdo europeo, a solicitar la protección internacional». En este sentido, ha señalado que el sistema de protección internacional es «un tema bastante complejo, ya de por sí está bastante saturado y tiene una primera dificultad que las citas policiales para solicitar esa protección internacional».

Ignadio Fariña ha dicho que «ese reconocimiento ha sido dificultoso» y ha añadido que en el acceso a una de las plazas que el Ministerio tiene repartidas por todo el Estado «ha habido otro nudo». «Ha sido una congestión una estructura ya de por sí congestionada, que se ha venido a agravar con esta llegada inesperada de personas internacionales malienses», ha remarcado.

En el caso de Vitoria-Gasteiz ha dicho que hay «muchas personas que viven en el resto del Estado» que se han desplazado a Vitoria con el objetivo de conseguir regularizarse y acceder al empleo, aunque tengan que «estar en la calle un mes o lo que tarde en tener la cita policial».