El Gobierno Vasco prevé abrir nuevas delegaciones exteriores en Asia y África

Desde que llegó a Ajuria Enea en junio de 2024, Imanol Pradales ha concedido una mayor importancia a la acción exterior bajo la premisa de ... que Euskadi debe pasar a ser «un país que juega la partida en el mundo». Una apuesta que coincide con un contexto internacional cada vez más agitado y que el Gobierno Vasco ha plasmado negro sobre blanco en su proyecto presupuestario para 2026, que contempla la ampliación de la red de delegaciones en el extranjero. En concreto, se han reservado 60.000 euros para estudiar la apertura de nuevas sedes en Asia y África.

Actualmente son ocho las 'embajadas' que el País Vasco tiene repartidas por el mundo, si bien una de ellas es la de Madrid. Las otras siete están en Bruselas, París, Nueva York (para Estados Unidos y Canadá), México DF, Buenos Aires (para Argentina y Mercosur), Santiago de Chile y Bogotá. A comienzos de este año, el Ejecutivo autonómico ya anunció que iba a «reforzar» la delegación en la capital belga para todo lo que tiene que ver con la UE y otros organismos internacionales, y que buscaría una segunda sede en suelo norteamericano para contar con «presencia directa» en Washington DC.

Ahora el Gabinete Pradales quiere ir aún más allá. Los Presupuestos elaborados para el año que viene señalan que se «consolidarán» las delegaciones existentes y se «ampliarán» sus capacidades estratégicas junto a la promoción de la marca Euskadi Basque Country. Pero, además, contemplan la «revisión» de la red prestando «especial atención a la exploración de nuevas aperturas en África y Asia».

Elaboración de informes

Los números del proyecto recogen sendos importes de 30.000 euros para analizar las aperturas en cada continente. «Son partidas modestas para hacer los informes necesarios», precisó ayer el director de Asuntos Europeos, Mikel Anton, en una comparecencia en el Parlamento Vasco para explicar las cuentas de Lehendakaritza. Por ahora, dijo, es «una intención» y sólo hay «ideas no desarrolladas», pero se quiere contar con toda la documentación para conocer su viabilidad.

La apuesta por Asia y África, en todo caso, no es casualidad. «No sólo tenemos que seguir trabajando en Europa y América, sino también mirar al mundo del Pacífico», indicó Anton. Se trata de una idea que ya adelantó hace unos meses el secretario general de Acción Exterior, Ander Caballero, quien apuntó específicamente a Asia, donde Euskadi aspira a «ganar protagonismo» dada su creciente importancia en el orden mundial, especialmente en el caso de China. «Debemos tomar parte, tenemos que ir adaptándonos», señaló entonces.