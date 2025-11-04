Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, en una visita al Capitolio en Washington. Irekia

El Gobierno Vasco prevé abrir nuevas delegaciones exteriores en Asia y África

Los Presupuestos de 2026 reservan 60.000 euros para estudiar la ampliación de la red, hasta ahora centrada en Europa y América

Xabier Garmendia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde que llegó a Ajuria Enea en junio de 2024, Imanol Pradales ha concedido una mayor importancia a la acción exterior bajo la premisa de ... que Euskadi debe pasar a ser «un país que juega la partida en el mundo». Una apuesta que coincide con un contexto internacional cada vez más agitado y que el Gobierno Vasco ha plasmado negro sobre blanco en su proyecto presupuestario para 2026, que contempla la ampliación de la red de delegaciones en el extranjero. En concreto, se han reservado 60.000 euros para estudiar la apertura de nuevas sedes en Asia y África.

