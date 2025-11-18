Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.

Gobierno Vasco y oposición constatan el escaso margen para pactar el Presupuesto

El Ejecutivo reclama «seriedad» a los grupos, mientras PP y Sumar critican el modelo continuista en las Cuentas

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La ronda de negociaciones que ayer iniciaron el Gobierno Vasco y los tres partidos de la oposición –EH Bildu, PP y Sumar– ha podido ser ... la primera y el tiempo dirá si la última. La mayor parte de las valoraciones que las distintas partes han realizado después de las reuniones han venido a confirmar lo que se barruntaba desde hace semanas: las posiciones están muy alejadas pero nadie quiere ser el primero en levantarse de la primera y ofrecer ante la sociedad vasca una imagen de intransigencia alejada del entendimiento y espíritu de acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  3. 3 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  4. 4

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  5. 5

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  7. 7 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  10. 10

    Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gobierno Vasco y oposición constatan el escaso margen para pactar el Presupuesto

Gobierno Vasco y oposición constatan el escaso margen para pactar el Presupuesto