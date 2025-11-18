Gobierno Vasco y oposición constatan el escaso margen para pactar el Presupuesto

La ronda de negociaciones que ayer iniciaron el Gobierno Vasco y los tres partidos de la oposición –EH Bildu, PP y Sumar– ha podido ser ... la primera y el tiempo dirá si la última. La mayor parte de las valoraciones que las distintas partes han realizado después de las reuniones han venido a confirmar lo que se barruntaba desde hace semanas: las posiciones están muy alejadas pero nadie quiere ser el primero en levantarse de la primera y ofrecer ante la sociedad vasca una imagen de intransigencia alejada del entendimiento y espíritu de acuerdo.

De hecho, ninguno de los tres partidos avisó de que no volverá a reunirse con el Ejecutivo, y tanto PNV como PSE confirmaron que «estudiarán las propuestas» que les ha hecho llegar la oposición para calibrar su alcance y analizar su encaje en el proyecto de Presupuestos. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, insistió que su departamento «entra en una fase de escucha y diálogo para identificar espacios de acuerdo». Pero al mismo tiempo advirtió: «Las propuestas deben ser serias, realistas y responsables». «Las negociaciones tienen que ser honestas, claras y sinceras. Si no se percibe la posibilidad de acuerdo, se dará por concluido el diálogo», aclaró. La fecha límite será el 28 de noviembre, dentro de 11 días, cuando finaliza el plazo de presentación de enmiendas.

La realidad es que PNV y PSE disponen de mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y, por lo tanto, la aprobación del proyecto de Presupuestos está garantizada. Desde esa posición, el Gobierno Vasco presentó el 28 de octubre su propuesta, que contempla un montante global de 16.378 millones, un 4,1% más que el pasado año. Esa certeza, no obstante, no está reñida con la necesidad que ambas formaciones tienen de aprobar las Cuentas de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Vitoria, donde gobiernan en minoría.

De ahí que el clima que se asiente en torno a los Presupuestos del Gobierno vasco puede resultar trascendente para el resto de escenarios. Por eso, y para evitar quedar ante la sociedad vasca como contrarios al entendimiento, nadie se atreve a levantarse de la mesa a las primeras de cambio.

Ningún portavoz de Bildu compareció tras la reunión. La coalición plantea, como ya adelantó en octubre, un acuerdo presupuestario global en las principales instituciones vascas a cambio de adoptar una serie de medidas centradas en la política de vivienda con el ambicioso objetivo de dar una «solución estructural a la emergencia habitacional en diez años». El PP, por su parte, se mostró muy crítico con la actitud del Ejecutivo y con su proyecto de Cuentas, que considera «continuista» y basadas en un «modelo de izquierdas». Jon Hernández, único representante de Sumar, trasladó al Gobierno un documento con 5 enmiendas valoradas en 890 millones que hacen referencia a «vivienda, servicios sociales, rebajar el alto coste de la cesta de la compra, la renta básica universal y transición energética». Pero se mostró pesimista sobre las opciones de acuerdo.