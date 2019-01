El Gobierno Vasco niega «prepotencia» en su proyecto presupuestario, pero EH Bildu le acusa de «secuestrar» el Parlamento El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en su comparecencia de este miércoles. / dv Otegi no adelanta la posición de su grupo sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, mientras que el PP confirma que votará en contra «convencido» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 30 enero 2019, 13:11

Las medidas presupuestarias urgentes que el Gobierno Vasco aprobó este martes como un proyecto de ley que debe tramitarse en bloque en el Parlamento siguen provocando un cruce de reproches entre el Ejecutivo y la oposición que complica mucho que puedan ser aprobadas en el pleno del 14 de febrero. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha asegurado este miércoles que el gabinete de coalición de PNV y PSE ha actuado con «responsabilidad» en la elaboración del proyecto de ley para mitigar la prórroga presupuestaria y poder subir los salarios públicos y la RGI. Ha descartado que, tal y como le reprochan los grupos de la oposición, haya incurrido en un ejercicio de «prepotencia» al tratar de tramitar el texto por el procedimiento de lectura única.

Una interpretación que no comparten EH Bildu y el PP, que este miércoles han vuelto a marcar distancias con la aprobación del proyecto de ley. El coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, ha acusado al Ejecutivo de Urkullu de «secuestrar» el Parlamento al plantear un «lo tomas o lo dejas».

Azpiazu, que ha presentado en Vitoria un informe económico sobre el último trimestre de 2018, ha analizado la postura de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP ante el proyecto de ley de medidas urgentes elaborado por el Ejecutivo, que prevé una subida del 2,25% en el sueldo de los funcionarios y un incremento general de la RGI del 3,5%, entre otras medidas. Al igual que hizo el martes al presentar el proyecto tras el Consejo de Gobierno, Azpiazu ha defendido el método por el que ha optado el Ejecutivo para elaborar y tramitar la ley. Ha rechazado que el Gobierno Vasco haya actuado con «prepotencia» en este asunto y ha defendido que el gabinete de Iñigo Urkullu ha llevado a cabo un ejercicio de «responsabilidad».

El consejero ha recordado que EH Bildu, Unidos Podemos y el PP no se «opusieron» en el Congreso de los Diputados a la convalidación de reales decretos del Gobierno del PSOE en los que se incluían algunas medidas similares a las que el Ejecutivo vasco trata de impulsar ahora.

Azpiazu, que no ha querido entrar en «especulaciones» sobre la posición que adoptarán los grupos en el pleno del día 14, ha apuntado que el Estatuto de Gernika no permite que el Gobierno Vasco elabore decretos ley, y que la fórmula más parecida a esa posibilidad es impulsar, como se ha hecho en este caso, un proyecto de ley por el procedimiento de lectura única. El consejero ha subrayado que las medidas recogidas en el texto aprobado este pasado martes están «perfectamente justificadas».

El responsable de Hacienda también ha sido preguntado por la posibilidad de que el Gobierno Vasco plantee algún fórmula alternativa al proyecto que ya se ha aprobado, pero ha señalado que el texto ya se ha remitido al Parlamento, por lo que su tramitación «está en manos» de la Cámara. Azpiazu también se ha referido a la posibilidad de que EH Bildu, Elkarrekin Podemos o el PP presenten sus propias proposiciones de ley para sacar adelante, de forma separada, algunas de las medidas contempladas en el proyecto del Gobierno u otras similares. Ha dicho que «respeta» lo que puedan hacer los grupos, pero ha alertado de que es al Gobierno al que «le corresponde presentar proyectos de carácter económico-presupuestario». «Creo que no está en manos de la oposición y el Parlamento presentar medidas de carácter presupuestario», ha añadido.

Otegi habla de «trampa»

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado este miércoles al Gobierno Vasco de estar «secuestrando» al plantear un «lo tomas o lo dejas» con el proyecto de ley, aunque no ha desvelado la postura que adoptará la coalición al respecto. En una rueda de prensa en San Sebastián, el líder de EH Bildu ha censurado que el Ejecutivo de Urkullu está haciendo «una trampa evidente» cuando pretende que los partidos de la Cámara apoyen «un siete en uno» que ha calificado como «una imposición».

Otegi ha rechazado la «dinámica del todo o nada» planteada por el Gobierno Vasco, ya que el proyecto de ley obliga a los partidos a votar el texto en su integridad y no por partes, como propone EH Bildu. «Estamos indignados, y no por EH Bildu, sino porque no es sostenible que un Gobierno en minoría actúe con la soberbia con la que actúa. Está haciendo las cosas muy mal», ha declarado el dirigente independentista.

El líder de EH Bildi ha aclarado que su grupo no está ahora «en la fase de determinar su voto», porque «el debate es predemocrático», ya que «si alguien hace lo que está haciendo el Gobierno Vasco, es que le sobra el Parlamento». «Dirán que es legal, pero el 155 también es legal», ha destacado Otegi, que ha insistido en que «no vale hacer ejercicios de funambulismo político parlamentario» y que, si el Ejecutivo de PNV-PSE quiere sacar adelante esa ley, lo que debe hacer es «acordar y pactar».

Otegi ha recalcado que un Ejecutivo en minoría no puede actuar con «esa prepotencia y esa soberbia», como «si tuviera mayoría absoluta». «La gente tiene derecho a conocer las propuestas de cada uno y a un debate limpio«, ha subrayado».

El PP confirma su rechazo

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha confirmado este miércoles que el PP votará en contra del proyecto de ley presentado por el Gobierno Vasco, tal y como había adelantado este periódico. El líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, ha calificado de «insensato» que el Gobierno Vasco haya trasladado al Parlamento el proyecto «sin tener cerrado un acuerdo previo y sin haber intentado ni siquiera una negociación seria con otro grupo político» porque es un Ejecutivo en minoría.

Alonso ha asegurado que su grupo votará «convencido» que no, y ha afirmado que, si el Gobierno no es capaz de aprobar ese proyecto de ley, «tendrá que traer otro y, si no lo trae», ya lo intentarán «los demás». A su juicio, ha habido «un intento de humillar» a la oposición y ha advertido de que ésta le puede «dar un revolcón» en la Cámara al gabinete de Urkullu, lo que a su vez podría llevar a que se produzca «cierto desaguisado», aunque se ha mostrado convencido de que los sueldos de los funcionarios acabarán subiendo el 2,25% que prevé la normativa básica del Estado.

En una entrevista en Onda Vasca, Alonso ha criticado que el Gobierno «no cumple con su obligación, que es traer un proyecto, negociarlo y que tenga mayoría para ser aprobado, y no tratar de forzar la posición política de los grupos» para que, en el caso del PP, se «trague su posición respecto de la RGI, que es de principio y línea roja». Los populares rechazan que la RGI se incremente por encima del sueldo de los funcionarios y han instado a Urkullu a «elegir» entre el PP y EH Bildu si quiere llegar a un acuerdo.