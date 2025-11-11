El Gobierno Vasco iniciará el lunes la negociación de Presupuestos con serias dudas de alcanzar un acuerdo con la oposición

El próximo lunes, día 17, arrancará la negociación entre el Gobierno Vasco y los grupos de la oposición -todos excepto Vox- para poder cerrar un ... acuerdo en torno a los Presupuestos autonómicos del 2026. Y antes incluso de que se inicien oficialmente las conversaciones con EH Bildu, PP y Sumar, los prolegómenos ya apuntan a que el Ejecutivo de Imanol Pradales podría encontrarse con varias piedras por el camino.

En el departamento de Hacienda y Finanzas ya reconocen abiertamente que perciben serias dificultades para poder sellar un pacto que vaya más allá de los socios PNV-PSE. En realidad, jeltzales y socialistas tienen garantizada la aprobación de las Cuentas en el Parlamento Vasco el próximo 23 de diciembre, ya que suman mayoría absoluta en la Cámara de Vitoria, pero su predisposición, apuntan, es poder ensanchar el acuerdo y cerrar un pacto presupuestario transversal. De ahí que, el próximo lunes, el consejero Noël d'Anjou explore posibles apoyos al Presupuesto por parte de los grupos políticos de la oposición.

La ronda con todos los partidos excepto Vox se iniciarán así una vez han transcurrido todas las comparecencias de los consejeros, que han ido dando cuenta en sede parlamentaria de las partidas de sus respectivos departamentos recogidas en el proyecto de Presupuestos que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de octubre. Comparecencias que, según ha reconocido este martes el consejero d'Anjou, han dejado un escenario «ligeramente distinto al del año pasado».

El consejero ha hablado de «sensaciones», pero ha asegurado que en los pronunciamientos públicos de los grupos de la oposición se aprecia que «en algún caso quizás pueda haber alguna dificultad más para llegar a acuerdos». «El año pasado, quizás por las declaraciones previas o los pronunciamientos, se percibía algo más de disposición a buscar consensos», ha manifestado el consejero de Hacienda y Finanzas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «El pasado año oíamos a los partidos políticos decir que estaban dispuestos a sentarse y a llegar a acuerdos. En este caso, hay algunas declaraciones en ese sentido, pero también hemos escuchado otras según las cuales no sé si están totalmente dispuestos a llegar a acuerdos», ha dicho. En realidad, las Cuentas vigentes no se pactaron finalmente con ninguna formación política de la oposición y salieron adelante con los votos de los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE.

No obstante, d'Anjou ha reiterado que por parte del Ejecutivo autonómico «la voluntad es clara y la predisposición es escuchar dónde están sus sensibilidades y ensanchar el consenso y, si se puede, mejorar el Presupuesto», que para 2026 asciende a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que el año pasado.