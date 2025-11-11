Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, en una rueda de prensa, Irekia

El Gobierno Vasco iniciará el lunes la negociación de Presupuestos con serias dudas de alcanzar un acuerdo con la oposición

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, reconoce que el año pasado percibió por parte de EH Bildu, PP y Sumar «más disposición a buscar consensos»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:36

El próximo lunes, día 17, arrancará la negociación entre el Gobierno Vasco y los grupos de la oposición -todos excepto Vox- para poder cerrar un ... acuerdo en torno a los Presupuestos autonómicos del 2026. Y antes incluso de que se inicien oficialmente las conversaciones con EH Bildu, PP y Sumar, los prolegómenos ya apuntan a que el Ejecutivo de Imanol Pradales podría encontrarse con varias piedras por el camino.

