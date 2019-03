El Gobierno Vasco ve «ignominioso» que Otegi elogie ahora a Lluch cuando no condenó su asesinato Josu Erkoreka y Pedro Azpiazu, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / M. Arrazola Erkoreka asegura que las declaraciones del líder de EH Bildu «no son aceptables» después de «20 años de clamoroso silencio» MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 5 marzo 2019, 14:36

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha calificado este martes de «ignominioso» que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendiera este lunes la capacidad de diálogo del exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000. «Si estas declaraciones de Otegi se hubieran producido hace 20 años, habrían sido un gesto de valentía y seguramente habrían contribuido a encauzar el problema de la violencia, pero ahora, tras 20 años de clamoroso silencio, resultan un tanto ignominiosas», ha asegurado Erkoreka, que ha añadido que este pronunciamiento del dirigente soberanista «no es aceptable».

El portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Erkoreka ha señalado que no le parece «muy a tener en cuenta» que Otegi dijera este lunes, en una entrevista en TV-3, que «hacen falta políticos como Ernest Lluch en la medida en que defendía el diálogo como método para resolver problemas políticos». Para el Gobierno Vasco, esta afirmación llega muy tarde y habría sido mucho más valiosa si se hubiera producido justo después del asesinato de Lluch a manos de ETA.

La rueda de prensa de Erkoreka ha tratado otros asuntos relacionados con la paz y la convivencia, como el bloqueo que vive la ponencia de Memoria del Parlamento Vasco o la celebración de un 'ongi etorri' el pasado domingo al expreso de ETA Germán Urizar, después de que abandonara la cárcel tras cumplir su condena. Respecto a este último asunto, el portavoz ha recordado que «el Gobierno Vasco ya ha dejado claro que discrepa radicalmente de la celebración de actos que no contribuyen en nada a la convivencia», aunque ha apuntado que «no tiene por qué compartir el criterio» del delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, cuando reclama a la Audiencia Nacional que investigue este tipo de 'ongi etorris'. Erkoreka ha asegurado que «no es la primera vez que un juez determina que no concurren elementos delictivos en este tipo de actos, e incluso a veces ha habido una autorización expresa para celebrarlos», aunque ha reiterado que «tienen un reproche social mayoritario e importantísimo» que el Gobierno Vasco comparte.

El portavoz del Ejecutivo vasco se ha referido también a la falta de avances en la ponencia de Memoria y Convivencia y ha instado a buscar «las palabras y el momento» para decir, «al unísono y de forma contundente, que los derechos humanos y la pluralidad política se debieron respetar siempre, sin exclusiones». A pesar de las últimas diferencias mostradas en ese foro parlamentario por EH Bildu y el PSE, Erkoreka ha confiado que el trabajo desarrollado hasta ahora en la ponencia «no quede en agua de borrajas» y arroje «frutos» en los próximos meses.

Erkoreka ha realizado estas declaraciones después de que el PNV y el PSE (socios en el Ejecutivo vasco) evidenciaran este lunes sus diferenciasen la reunión de la ponencia, que no avanza desde mediados del pasado mes de diciembre. Los socialistas se niegan a que haya un nuevo texto que rebaje los mínimos éticos alcanzados en 2012 en la Cámara, que reconocía el daño «injusto» causado por ETA, para que se sume al consenso EH Bildu.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha señalado que todo el mundo era «consciente» de que no era «fácil» avanzar en los acuerdos en este foro parlamentario y el trabajo «iba a ser arduo». «Nosotros, desde el Gobierno, entendemos las diferencias que existen entre los grupos parlamentarios y respetamos su trabajo», ha asegurado.

A juicio de Erkoreka, no se puede «ignorar ni despreciar» el esfuerzo «importante de búsqueda de acuerdos, de aproximación y de posiciones» porque, «en un momento determinado, se pongan de manifiesto las diferencias y los antagonismos». Ha añadido que, «en el fondo, se trata de encontrar las palabras y el momento idóneo para que, al unísono y de manera clara y contundente, se pueda decir que los derechos humanos y el pluralismo político siempre deberían haber sido respetados, siempre, sin excepciones de tiempo, lugar y condición». Aunque ha apuntado que «el momento preelectoral» seguramente no es el mejor escenario para lograrlo. En cualquier caso, ha garantizado que ello no afectará a la coalición de Gobierno en lo que respecta al cumplimiento de su programa, que es su «cometido principal».

Negociando transferencias

Erkoreka también ha explicado que los gobiernos central y vasco siguen negociando las siete transferencias contenidas en el primer bloque del calendario de traspasos y que espera que se puedan cerrar antes de la celebración de las elecciones generales del 28 de abril. «Queda un mes y medio largo para que el Gobierno central entre en funciones, por lo que hay tiempo para llegar a acuerdos. Nuestro compromiso es firme y esperamos que el del Ejecutivo de Sánchez también». El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha explicado que en algunas de las siete transferencias las negociaciones están más avanzadas, mientras que en otras las posiciones aún están distantes.