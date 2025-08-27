Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco gastará 840.000 euros en crear la Autoridad de la Transparencia

El nuevo ente, con una decena de empleados, se concibe como un órgano independiente, pero el presidente será elegido por el propio Ejecutivo

Xabier Garmendia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:31

Euskadi contará, previsiblemente a partir del año que viene, con una Autoridad Vasca de la Transparencia, llamada Gardena, para garantizar que la Administración cumpla con ... las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información. Según los cálculos iniciales del Gobierno Vasco, impulsor de la iniciativa, la puesta en marcha del ente tendrá un coste de 840.000 euros, contará con una plantilla de diez personas y se concibe como un órgano independiente, aunque su presidente será elegido por el propio Ejecutivo autonómico y no por el Parlamento.

