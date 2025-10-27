Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno Vasco exige a EH Bildu que dé una respuesta «clara» ante las pintadas contra Zupiria

«El señalamiento también es una parte de la violencia, por eso, no podemos volver atrás; todos los partidos debemos decir que no se puede producir un retroceso», ha clamado Ubarretxena

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:44

Comenta

El Gobierno Vasco ha condenado este lunes con contundencia las pintadas amenazantes que aparecieron este domingo en Lasao contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. ... Y la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha dado un paso más al exigir directamente a EH Bildu que sea «mucho más clara» contra este tipo de acciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Obradores históricos bajan la persiana
  8. 8

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
  10. 10 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco exige a EH Bildu que dé una respuesta «clara» ante las pintadas contra Zupiria

El Gobierno Vasco exige a EH Bildu que dé una respuesta «clara» ante las pintadas contra Zupiria