El Gobierno Vasco exige a EH Bildu que dé una respuesta «clara» ante las pintadas contra Zupiria

El Gobierno Vasco ha condenado este lunes con contundencia las pintadas amenazantes que aparecieron este domingo en Lasao contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. ... Y la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha dado un paso más al exigir directamente a EH Bildu que sea «mucho más clara» contra este tipo de acciones.

No es la primera vez que Zupiria sufre este tipo acoso. El pasado mes de julio aparecieron pintadas intimidatorias y con graves amenazas en el frontón de Hernani. En aquella ocasión, se deseaba tanto al consejero como a la Ertzaintza en general un «tiro en la boka» (sic) e «hilda hobeto» (mejor muertos). También se podían leer frases como «Zupiria txakurren jabia», «puesto poltrona», «ertzaina exterminio» o «zipaio», que aparecieron junto a varias imágenes de una mirilla, una esvástica y una Estrella de David.

Este domingo, y en pleno clima de hostilidad contra la Policía vasca tras los altercados en Vitoria durante un acto de la Falange y el boicot a dos ertzainas que iban a participar en un curso de Criminología de la Facultad de Derecho en Donostia, aparecieron nuevas pintadas en la parte trasera de la estación de Lasao, en Zestoa, en las que se podía leer 'Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum'. Consigna que recuerda a la época más dura de ETA, cuando empleaba este tipo de lemas para extender su amenaza. La frase, además, iba acompañada de la abreviatura A.C.A.B, habitual consigna que se emplea para mostrar rechazo a la policía. Las pintadas ya han sido borradas.

Por ello, desde el Gobierno Vasco han mostrado este lunes su «apoyo total» a Zupiria. «Es difícil de entender que en 2025 todavía estemos así», ha lamentado Ubarretxena en Euskadi Irratia. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que «todos hemos sufrido y visto cosas así en el pasado, y no nos gustan nada aquellos tiempos, y volver a ver cosas así nos aterra, preocupa y entristece mucho».

Además, ha considerado que, por la «responsabilidad pública» que tiene como partido político, EH Bildu debería ser «mucho más clara» ante este tipo de situaciones. «Como partidos políticos, tenemos una responsabilidad social ante la sociedad y deberíamos a ser más claro, y quizá EH Bildu no está siendo muy clara», ha añadido.

Ubarretxena ha destacado que Euskadi «ha sufrido mucho» y que a la sociedad vasca «le ha costado mucho avanzar», por lo que ha insistido en que «todos los partidos deberíamos salir a decir firmemente que adelante sí, atrás no».

«No entiendo por qué debemos poner siempre a la Ertzaintza en el foco. Siempre hemos dicho que la violencia está fuera de lugar, que no se puede utilizar la violencia en nombre de nada. Por lo tanto, no podemos banalizar ni la violencia ni este tipo de comportamientos. Lo que está mal, está mal, y hay que decir alto y claro que este tipo de comportamientos están mal», ha asegurado.

Además, ha destacado que la Ertzaintza es «nuestra policía, una policía democrática», y que, aunque «siempre hay algo que mejorar, como en todos los ámbitos, no podemos utilizar, justificar ni banalizar la violencia».

«El señalamiento también es una parte de la violencia y, por eso, creemos que no podemos volver atrás, y queremos decir con firmeza que no podemos volver atrás, y todos los partidos políticos debemos decir que no se puede producir un retroceso», ha concluido.

También desde el PP vasco han condenado «firmemente» esta acción. La parlamentaria Laura Garrido, a través de sus redes sociales, ha rechazado las pintadas: «Es inadmisible», ha manifestado.