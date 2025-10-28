El Gobierno Vasco elude valorar la ruptura de Junts con Sánchez y sostiene que «seguirá jugando el partido»

¿La ruptura de Junts con Pedro Sánchez puede tener un efecto dominó y afectar al proceso de transferir a Euskadi todas las competencias pendientes? ... En plena negociación abierta entre los gobiernos central y vasco para completar íntegramente el Estatuto de Gernika, es inevitable que Euskadi mire de reojo a Madrid para testar el grado de estabilidad de la que goza la legislatura española después de que el partido de Carles Puigdemont -clave para la supervivencia del Ejecutivo central- haya decidido ya romper amarras con el PSOE y pasar directamente a la oposición.

El Consejo de Gobierno, sin embargo, no ha abordado esta cuestión en su reunión de este martes, según ha asegurado en la rueda de prensa posterior la portavoz Maria Ubarretxea, que ha eludido valorar el escenario político que deja el órdago de Junts. Sin embargo, la dirigente jeltzale ha zanjado con una escueta frase -la única que ha pronunciado en relación a esta cuestión- que «mientras siga habiendo partido, este Gobierno va a seguir jugando».

Toda una declaración de intenciones de Euskadi. Y es que el Gobierno Vasco, y especialmente el departamento de Autogobierno que lidera la propia Ubarretxena, quiere mantener vivas las negociaciones estatutarias y no perder ni un minuto. El tiempo apremia, ya que la fecha establecida marca el 31 de diciembre como el día tope para que recalen en Euskadi todas las transferencias pendientes. Por eso el Ejecutivo autonómico quiere exprimir al máximo la oportunidad de cerrar el Estatuto de Gernika tras el compromiso adquirido por Pedro Sánchez y seguirá actuando con normalidad mientras la legislatura siga viva.