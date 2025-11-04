Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios agentes de la Ertzaintza en el Boulevard donostiarra. Morquecho

El Gobierno Vasco destina un millón de euros más para que los ertzainas aprendan euskera

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo acuerdo de colaboración con HABE para formar a los agentes de la Policía vasca y así lograr «un servicio público que garantice los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía»

A. Muñoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

A través de un acuerdo de colaboración con HABE, el Gobierno Vasco destinará un millón de euros más para que los agentes de la Ertzaintza ... puedan aprender o mejorar su nivel de euskera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco destina un millón de euros más para que los ertzainas aprendan euskera

El Gobierno Vasco destina un millón de euros más para que los ertzainas aprendan euskera