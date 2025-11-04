El Gobierno Vasco destina un millón de euros más para que los ertzainas aprendan euskera

A través de un acuerdo de colaboración con HABE, el Gobierno Vasco destinará un millón de euros más para que los agentes de la Ertzaintza ... puedan aprender o mejorar su nivel de euskera.

Ha sido el Consejo de Gobierno quien ha dado luz verde este martes a esta partida presupuestaria al autorizar reeditar el acuerdo con el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos. El objetivo es poder formar a los agentes de la Policía autonómica, siempre fuera de su horario laboral, y puedan aprender euskera durante el curso 2025-2026.

Según detallan desde el Ejecutivo vasco, será HABE quien se encargará de proporcionar los medios humanos y materiales para la impartición de estos cursos a través de los euskaltegis y centros de autoaprendizaje, ya que las clases podrán llevarse a cabo tanto de manera presencial como en la modalidad de autoaprendizaje. Para ello, se destinará un importe económico que asciende a 1 .060 .000 euros.

Tal y como destacan, esta colaboración entre HABE y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se viene desarrollando desde el año 2017, cuando se dispuso un primer convenio que se ha venido reeditando anualmente. Además, esta nueva encomienda de gestión se prorrogará por mutuo acuerdo hasta un máximo de cuatro cursos. Todo ello, con el foco puesto en «seguir dando pasos hacia un servicio público que garantice los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía», señalan desde el Gobierno Vasco.