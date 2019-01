El acuerdo entre el Gobierno Vasco y el PP para la subida de los salarios públicos se complica por la RGI Alonso advierte que su grupo no comparte que las ayudas sociales se incrementen por encima del 2,25% que se prevé para los salarios de los funcionarios MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 28 enero 2019, 13:37

El anuncio del Gobierno Vasco de que el incremento de la RGI será «algo mayor» que la subida salarial del 2,25% prevista para el salario de los funcionarios ha puesto en peligro este lunes el acuerdo entre el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el PP para aprobar el proyecto de ley que debe paliar los efectos de la prórroga presupuestaria. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido que aún no existe ningún acuerdo sobre el proyecto que el Consejo de Gobierno prevé aprobar este martes y ha añadido que existen «discrepancias» que ahora mismo imposibilitan el acuerdo.

Alonso no ve «razonable» incrementar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por encima del 2,25% de subida salarial de los funcionarios, por lo que ha anunciado que no apoyará el proyecto de ley si no hay cambios en este sentido. «El Gobierno Vasco pretende que los que más vean subidas sus percepciones son los que cobran ayudas sociales, más que los funcionarios, que los profesores y más que todo el mundo», ha criticado el líder del PP vasco, que ha advertido a Urkullu que «no puede pretender apoyar las políticas que defiende EH Bildu con el voto del PP».

El Gobierno Vasco, que este martes aprobará el proyecto de ley de acompañamiento de la prórroga presupuestaria, ha confiado este lunes en que la subida salarial del 2,25% prevista para los 70.000 empleados públicos de Euskadi pueda ser una realidad en la nómina de febrero, por lo que prevé una tramitación exprés del proyecto en el Parlamento a través del proceso de lectura única.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha señalado que la intención del gabinete de Iñigo Urkullu es que la ley pueda ser aprobada a mediados de febrero para que las nóminas de los funcionarios recojan ese incremento ya en ese mismo mes. Ha avanzado, además, que esa subida del 2,25% podría ser mayor a lo largo del año en función de que la normativa básica del Estado vaya en esa dirección. «Es un punto de partida», ha indicado.

Erkoreka, en una entrevista en Radio Euskadi, ha apuntado que, aunque el incremento salarial se realice a partir de la nómina de febrero o más adelante, tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año. Por tanto, no resulta fundamental que el proyecto de ley se apruebe a mediados de febrero, pero la intención del Gobierno Vasco es que sea sancionado por el Parlamento lo antes posible. El portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la negociación de este proyecto sigue abierta, por lo que no ha descartado que ningún grupo de la oposición pueda aprobarlo. Aunque ha reconocido que EH Bildu y Elkarrekin Podemos han mostrado «reticencias» para votar a favor. El PP, que parecía el mejor colocado para su aprobación, se ha desmarcado este lunes con la exigencia de que la RGI no suba por encima del sueldo de los funcionarios.

Además del incremento del sueldo a los empleados públicos, Erkoreka ha explicado que la subida de la RGI será «algo más» del 2,25% que se prevé para los funcionarios, aunque no ha concretado la cifra a la espera de que este martes el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ofrezca todos los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El incremento salarial para los profesionales de la enseñanza concertada también será del 2,25% para ir acorde a la subida de los funcionarios, «al igual que se ha hecho en los anteriores ejercicios», ha afirmado Erkoreka.

Críticas de EH Bildu y Podemos

EH Bildu y Elkarrekin Podemos, por su parte, han mantenido este lunes una posición crítica con la fórmula elegida por el Gobierno Vasco de tramitar el proyecto de ley por lectura única. EH Bildu insistirá este martes en la Mesa del Parlamento en que las medidas que el Gobierno Vasco incluirá en su proyecto de ley se debatan por separado al «no tener relación entre sí». De lo contrario, pedirá que cada uno de los temas se vote por separado.

Elkarrekin Podemos, por su parte, no ha aclarado este lunes el sentido de su voto ante el proyecto de ley «omnibus» del Gobierno Vasco, que recoge la subida del salario de los funcionarios, el incremento de la RGI y el aumento del concierto para el pago a los profesores de la enseñanza privada concertada, aunque ha criticado esta iniciativa. Al «mezclar» esas tres cuestiones en un solo proyecto de lectura única, el Gobierno Vasco «pone en riesgo» la subida salarial de los funcionarios, según Andeka Larrea, portavoz de Podemos Euskadi, por lo que el grupo morado presentará dos iniciativas «separadas» sobre la subida de los funcionarios y la vinculación de nuevo de la RGI con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).