Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pintadas que aparecieron en el campus de Ibaeta

El Gobierno Vasco condena las pintadas en el campus de la EHU de San Sebastián contra el profesor Gorriarán

Considera que «estos actos son incompatibles con los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben regir la vida universitaria»

DV

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:19

Comenta

El Gobierno Vasco ha condenado las «pintadas y ataques personales» dirigidos contra el profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán en el campus de Ibaeta de San Sebastián. El Departamento de Ciencia, Universidad e Innovación ha expresado, en una nota, su más firme condena ante este tipo de acciones.

Consideran que «estos actos, que ya han ocurrido en otras ocasiones y que buscan intimidar y señalar a un docente por sus opiniones o trayectoria, son incompatibles con los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben regir la vida universitaria».

En ese sentido, subrayan que «la universidad es, y debe seguir siendo, un espacio de diálogo libre, crítico y seguro, donde todas las ideas puedan debatirse sin miedo ni coacción. La discrepancia constituye una parte esencial del pensamiento académico, pero nunca puede derivar en la descalificación personal ni en la violencia simbólica».

Además, recuerdan «que la libertad de expresión, la autonomía intelectual y el respeto mutuo son pilares fundamentales de la institución universitaria».

Estas declaraciones llegan un día después de que el profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán diera a conocer en su red social X que había sido objeto de ataques contra su persona. Como se apreciaba en una de las imágenes adjuntas en su post en X, le acusan de «transfobo, machista, fascista y sionista». También aparece su nombre y unas flechas señalando una pancarta que se titula «irakasle faxista Ibaetan». Martínez, cofundador del extinto partido UPyD, ha lamentado en la misma red social que «volvemos atrás» y se esté realizando una «campaña impune de acoso a docentes en la UPV-EHU».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  3. 3 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  4. 4

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  5. 5 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  6. 6 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  7. 7 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  8. 8 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  9. 9

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
  10. 10

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco condena las pintadas en el campus de la EHU de San Sebastián contra el profesor Gorriarán

El Gobierno Vasco condena las pintadas en el campus de la EHU de San Sebastián contra el profesor Gorriarán