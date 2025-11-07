El Gobierno Vasco condena las pintadas en el campus de la EHU de San Sebastián contra el profesor Gorriarán Considera que «estos actos son incompatibles con los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben regir la vida universitaria»

DV Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:19 Comenta Compartir

El Gobierno Vasco ha condenado las «pintadas y ataques personales» dirigidos contra el profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán en el campus de Ibaeta de San Sebastián. El Departamento de Ciencia, Universidad e Innovación ha expresado, en una nota, su más firme condena ante este tipo de acciones.

Consideran que «estos actos, que ya han ocurrido en otras ocasiones y que buscan intimidar y señalar a un docente por sus opiniones o trayectoria, son incompatibles con los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben regir la vida universitaria».

En ese sentido, subrayan que «la universidad es, y debe seguir siendo, un espacio de diálogo libre, crítico y seguro, donde todas las ideas puedan debatirse sin miedo ni coacción. La discrepancia constituye una parte esencial del pensamiento académico, pero nunca puede derivar en la descalificación personal ni en la violencia simbólica».

Además, recuerdan «que la libertad de expresión, la autonomía intelectual y el respeto mutuo son pilares fundamentales de la institución universitaria».

Estas declaraciones llegan un día después de que el profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán diera a conocer en su red social X que había sido objeto de ataques contra su persona. Como se apreciaba en una de las imágenes adjuntas en su post en X, le acusan de «transfobo, machista, fascista y sionista». También aparece su nombre y unas flechas señalando una pancarta que se titula «irakasle faxista Ibaetan». Martínez, cofundador del extinto partido UPyD, ha lamentado en la misma red social que «volvemos atrás» y se esté realizando una «campaña impune de acoso a docentes en la UPV-EHU».