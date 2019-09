El Gobierno Vasco censura a Rivera por su condición sobre Navarra: «No es serio» Irekia Erkoreka carga contra la actitud «incomprensible» e «irresponsable» de los líderes de los partidos estatales por abocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas si no alcanzan un acuerdo de investidura AINHOA MUÑOZ Martes, 17 septiembre 2019, 13:37

Josu Erkoreka ha calificado este martes de «anécdota» la última propuesta que Albert Rivera ha puesto sobre la mesa para tratar de salvar la legislatura y despejar el camino para que Pedro Sánchez sea investido presidente.

El líder de Ciudadanos propuso ayer, a cambio de la abstención de sus 57 diputados en el Congreso, que el Gobierno socialista se comprometa a no indultar a los presos catalanes que pudieran ser condenados en el juicio del procés, así como aplicar el 155 en Cataluña si el presidente de la Generalitat no acata el fallo y continúa con la vía unilateral. También en materia económica exige que el PSOE no suba los impuestos a las familias. Como tercera condición, el líder del partido liberal pide a los socialistas «romper» el Gobierno de Navarra, hoy capitaneado por María Chivite (PSN) e integrado también por dirigentes de Geroa Bai y Podemos y que se conformó gracias a las abstención de EH Bildu. Unas líneas rojas que extendió hasta el PP para que los populares también se sumen a la abstención.

«No es serio hacer ese tipo de planteamientos ahora. Navarra ya ha hecho sus deberes. Las condiciones para llegar a un acuerdo también fueron difíciles, después de las elecciones en Navarra el panorama era difícil. Por eso, hacer ese tipo de planteamientos ahora no nos parece serio», ha censurado este martes el portavoz del Gobierno Vasco durante la rueda de prensa habitual tras el consejo de Gobierno.

Erkoreka ha reconocido que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu asiste con suma preocupación a la «deriva que está adquiriendo» el proceso de negociación para la conformación del Gobierno central. A su juicio, la actual coyuntura está desembocando en una situación «no ya kafkiana como consecuencia de las últimas aportaciones o intervenciones», ha manifestado en alusión a la última intervención de Rivera, si no una situación «incomprensible e irresponsable».

«El Gobierno Vasco cree que si finalmente, como todo parece indicar, no se produce acuerdo de ningún tipo y hay que repetir las elecciones, los principales responsables del fracaso tendrán que explicar muy claramente a la sociedad por qué la responsabilidad que no han sabido asumir se la devuelven a la sociedad», ha insistido.

El Ejecutivo autonómico, en todo caso, ha confiado en que el acuerdo sea posible -«la esperanza es lo último que se pierde», ha dicho Erkoreka-, «aunque todo parece indicar que no parece ser posible alcanzar un acuerdo».

El portavoz del Gobierno Vasco, además, ha tildado de «anécdota» la intervención ayer de Rivera y se ha aventurado a predecir que habrá más propuestas de este tipo hasta que el tiempo se agote. Una estrategia, a ojos de Erkoreka, «que van a ser poses de cara a la galería». «No excluyo la posibilidad de que todavía pueda haber movimientos de última hora, pero que van a ser poses de cara a la galería, poses de cara a quedar mejor retratados en ese relato que todo el mundo está construyendo de cara a las elecciones, a la construcción de una cuerdo realmente posible y viable», ha zanjado.