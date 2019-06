El Gobierno Vasco celebrará dentro de un año un acto de apoyo a las víctimas de la tortura El consejero Josu Erkoreka y el lehendakari Iñigo Urkullu conversan durante el pleno del Parlamento Vasco de este jueves. / EFE El evento servirá para sumarse a la iniciativa de las Naciones Unidas de celebrar el 26 de junio el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura | El Parlamento Vasco rechaza de forma unánime las torturas con un tenso debate entre Bildu y el PP EFE Jueves, 20 junio 2019, 19:58

El Gobierno Vasco organizará el próximo año un «evento» para sumarse a la iniciativa de las Naciones Unidas de celebrar el 26 de junio el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Este anuncio lo ha hecho el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, después de que el Parlamento Vasco haya aprobado este jueves en el pleno por unanimidad instar a las instituciones vascas y en particular al Ejecutivo autonómico a la celebración de ese día.

El origen ha sido una proposición no de ley presentada por la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, secuestrado y asesinado por los GAL, que ha sido respaldada este jueves por el resto de los grupos de la Cámara: PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP. En la iniciativa se indica que el objetivo de ese día es el reconocimiento de estas víctimas ante la sociedad por la «injusticia que supone esta grave vulneración de los derechos humanos«.

También se remarca que el enfoque y contenido de los actos de conmemoración que se celebren se adoptarán «promoviendo el máximo consenso posible con los grupos parlamentarios».

Fernández ha valorado la aprobación de esta proposición no de ley tanto por su contenido como por el consenso logrado, que ha calificado de «hito», y ha afirmado que la normalización en Euskadi requiere de avances así. También ha asegurado que se buscará organizar con tiempo este acto, que se celebraría alrededor del 26 de junio, para tratar de buscar el «máximo consenso posible» con los grupos políticos tanto sobre el formato como sobre el contenido del mismo.

Durante el debate Zabala se ha felicitado por la unanimidad lograda y ha insistido en que esta iniciativa «no va contra nadie», ni supone «criminalizar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ha afirmado que ninguna sociedad está libre de la lacra de tortura y que Euskadi no es una excepción y ha apelado a no hacer comparaciones con otras vulneraciones y a no «minimizar» la dimensión de la tortura.

En la misma línea se ha manifestado Iñigo Iturrate, del PNV, quien ha destacado que por primera vez en casi 40 años se ha votado por unanimidad una iniciativa como esta y ha adjudicado el logro de algo que parecía «imposible» a Zabala. También ha asegurado que el PNV siempre ha denunciado las «atrocidades» de ETA y que censura con la misma «fuerza» la tortura.

Rafaela Romero (PSE-EE) ha asegurado que el sufrimiento de estas víctimas es injusto como el de resto y que merecen el apoyo de toda la sociedad. Además ha llamado a los partidos a «romper» los «sectarismos» para que todos los actos de reconocimiento sean «de verdad».

Rifirrafe PP-EH Bildu

Carmelo Barrio (PP) ha asegurado que la posición contra la tortura forma parte de las convicciones éticas y políticas de su partido y ha mostrado su respeto a los tribunales que juzgan estos hechos. También ha trasladado su «íntima confianza» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ertzaintza y ha asegurado que ha habido «propaganda y estrategias de descalificación» de estos cuerpos a través de informes sobre torturas «mal fundamentados».

Julen Arzuaga de EH Bildu ha calificado de «hipócrita» y «fraudulenta» la posición del PP en esta materia, porque «mezcla todo para no reconocer nada, y ha asegurado que él no niega ningún hecho violento, ni a ninguna víctimas, tampoco las de ETA, porque quiere que todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos estén »sobre la mesa«.

Tales afirmaciones han provocado la respuesta de Barrio, quien ha censurado que EH Bildu vuelva a «insultarles y a agredirles» cuando defienden que se investigue la tortura y a sus responsables condenados y que además lo hagan quienes «no pueden sacudirse de la órbita del mayor torturador que ha habido en este país, ETA».