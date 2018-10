El Gobierno Vasco celebrará en Donostia el acto central del Día de la Memoria El donostiarra Palacio Miramar acogerá el 10 de noviembre la conmemoración en la que el lehendakari dará lectura al manifiesto propuesto por Gogora A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018, 06:41

El Palacio Miramar de San Sebastián acogerá este año uno de los actos centrales del Día de la Memoria, el próximo 10 de noviembre. Organizado por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, contará con la presencia del lehendakari y de miembros de su gobierno. La conmemoración, a la que están invitados todos los partidos, consistirá en la lectura, a cargo de Iñigo Urkullu, del manifiesto 'La sociedad vasca: luces y sombras' propuesto en el seno del instituto Gogora, en el que se recuerda a todos los damnificados, se reconoce que Euskadi y sus instituciones «llegaron tarde a la causa de las víctimas» y se pone en valor la respuesta de la sociedad tuvo frente a la violencia.

El Parlamento Vasco también convocará, como viene haciendo desde 2010 un acto en recuerdo de las víctimas. Tendrá lugar como es costumbre en el exterior de la Cámara, junto a la escultura 'Brújula de medianoche' de Cristina Iglesias, pero de momento no está decidido si habrá lectura de un texto acordado por los grupos, si será una declaración escrita y leída por la presidenta de la Cámara o si por el contrario no habrá palabras, tal y como ocurrió el pasado año. Será la Mesa del Parlamento la que decidirá, en su reunión de esa misma semana, el protocolo de la conmemoración en la Cámara vasca.

Siete años después del cese de ETA, de nuevo, la unidad tampoco está asegurada en esta nueva jornada de homenaje a las víctimas instaurada en Euskadi para cada 10 de noviembre por ser uno de los pocos días del calendario en el que no hubo asesinatos. Se espera la asistencia de los partidos vascos, con la casi segura ausencia del PP. Los populares aún no ha decidido al cien por cien su asistencia a estos actos, pero tras su desmarque, el pasado 28 de septiembre, del documento elaborado por Gogora en el que se recoge la propuesta para llevar a cabo iniciativas de memoria el 10 de noviembre, todo parece apuntar, un año más, a que se desvinculará de estos gestos que sí concitan el acuerdo del resto de formaciones vascas.

El PP no comparte que ese día se sume a las víctimas de otras violencias como las de abusos policiales al homenaje a los damnificados por el terrorismo de ETA y GAL. El PP vasco asegura que no está dispuesto a compartir actos de memoria con miembros de EH Bildu «que no condenan a ETA» y advierte además que «hoy está en juego la legitimación o deslegitimación de una visión de la realidad viciada y peligrosa».

Concentraciones

La memoria por las víctimas y la lectura del manifiesto propuesto por Gogora será protagonista también en concentraciones en las capitales, en las Juntas Generales de cada territorio y en muchos municipios vascos, en algunos de los cuales en otras ediciones se han dado ausencias de diferente color político. En Gipuzkoa, las conmemoraciones del Día de la Memoria coincidirán en Arrasate con el primer homenaje que el Ayuntamiento rendirá a su exedil Isaías Carrasco asesinado por ETA el 7 de marzo de hace diez años y siete meses.

Desde el instituto Gogora se apostaba dedicar la cita a la autocrítica en relación no solo a la violencia terrorista, sino también a otras vulneraciones de derechos humanos. También se proponía no limitar la efeméride en exclusiva al día 10, sino organizar durante dos semanas una serie de actos, como charlas en colegios, jornadas o la emisión de documentales.