El Gobierno Vasco y EH Bildu encallan en el aumento de las pensiones y se dan más tiempo El equipo del consejero Pedro Azpiazu y una delegación de EH Bildu encabezada por Maddalen Iriarte se reunieron ayer en Lakua. La negociación de los Presupuestos podría colapsar si la coalición soberanista insiste en un complemento específico para los pensionistas que Azpiazu no contempla MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 06:42

El Gobierno Vasco y EH Bildu decidieron ayer darse más margen para conseguir un acuerdo sobre los Presupuestos de 2019. En una negociación que ambos actores están afrontando con el evidente propósito de no aparecer como la parte que no busca el acuerdo, tanto el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, como la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, destacaron tras la reunión de ayer en Lakua que se había producido un «acercamiento» en algunas cuestiones, sobre todo referidas al empleo, pero permanece el gran obstáculo del complemento de las pensiones. La coalición soberanista insiste en una solución «específica» para completar las pensiones más bajas y el Gobierno Vasco se mantiene en que esa pretensión va más allá de sus competencias, por lo que ofrece complementos a través de la RGI de carácter global, no enfocados directamente a los perceptores de una pensión. Una diferencia de criterios que podría hacer colapsar la negociación presupuestaria si alguna de las partes no da su brazo a torcer. Lo que abocaría a una prórroga de las Cuentas de 2018, porque EH Bildu es el único socio posible que le queda al Ejecutivo de Urkullu tras el desmarque del PP y Elkarrekin Podemos.

El consejero Azpiazu se reunió ayer en Lakua con una delegación de EH Bildu cinco días después del último encuentro, que se produjo el pasado viernes. La valoración final del encuentro fue casi idéntica: tímidos acercamientos en algunas partidas y mucha distancia en el punto del complemento de las pensiones, que EH Bildu ha convertido en el gran caballo de batalla de la negociación. Lo curioso es que las primeras valoraciones de los protagonistas de ambas reuniones dieron pie a cierto optimismo, que fuentes conocedoras de las negociaciones se encargaron de enfriar horas después. El acuerdo sigue estando muy lejos.

En una comparecencia posterior al encuentro, Azpiazu aseguró que «el Gobierno va a realizar un esfuerzo por explorar posibles márgenes a la propuesta inicial que realizamos a EH Bildu, para reconducir alguna de las propuestas», y reconoció que «existe más acercamiento en temas de empleo». Según el consejero de Hacienda, «EH Bildu se ha comprometido a realizar un esfuerzo por dar con puntos de encuentro para llegar a un acuerdo». Y quiso dejar claro que «el Gobierno quiere sacar adelante este Presupuesto. Que no le quepa duda a nadie».

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, valoró tras el encuentro con Azpiazu que se había producido un «acercamiento» en el tema del empleo y percibió «voluntad» en el Gobierno para atender sus exigencias en materia de pensiones, por lo que seguirán negociando en los próximos días. «En tanto en cuanto haya esa voluntad por parte del Ejecutivo, el camino está abierto y nosotros no tiraremos la toalla hasta el último momento». Aunque también advirtió que «el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo grande» en el tema de las pensiones si quiere llegar a un acuerdo.

«Buscar fórmulas»

Fuentes conocedoras del encuentro señalaron a este periódico que ayer ni Azpiazu ni EH Bildu trasladaron una contraoferta concreta a la otra parte, como sí hizo el consejero en la reunión del pasado viernes, cuando llevó una propuesta de 48 millones para responder a la exigencia inicial de la coalición, que se eleva a 420 millones (350 para complementar pensiones y 70 para empleo). En los próximos días, Azpiazu tratará de aumentar esa propuesta de 48 millones para acercarse a las pretensiones de EH Bildu, y ambas partes se comprometieron a reunirse de nuevo antes del día 29, cuando concluye el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad.

Fuentes del Gobierno Vasco señalaron que Azpiazu tratará de «buscar fórmulas» para atender a las exigencias de EH Bildu, pero avanzaron que no podrán basarse en «un complemento específico para las pensiones» porque eso podría provocar que el Ejecutivo central recurriese todo el Presupuesto.