El Gobierno Vasco no irá a Barcelona a los actos del 17-A y esquivará la polémica Urkullu, el 26 de agosto del año pasado junto a Ada Colau y Carles Puigdemont en la concentración de repulsa por los atentados. / EFE Urkullu traslada a Torra y Colau su «solidaridad» con las víctimas del atentado yihadista | El posible boicot soberanista al Rey amenaza con enturbiar la conmemoración de las víctimas en el primer aniversario del ataque AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 14 agosto 2018, 06:59

No habrá foto conjunta de Iñigo Urkullu junto a Quim Torra y Ada Colau. Y tampoco del lehendakari o de cualquier otro miembro del Gobierno Vasco con Felipe VI. El Ejecutivo autonómico ha decidido no enviar representación alguna este próximo viernes a Barcelona para participar en los actos con motivo del primer aniversario de los atentados yihadistas que se perpetraron en la capital catalana y Cambrils (Tarragona). Una ausencia con la que esquivará la polémica que se prevé pueda vivirse en Barcelona por la presencia del Rey después de que varios sectores del independentismo catalán se hayan encargado de transmitir públicamente que el jefe del Estado no es bienvenido en Cataluña por su posición ante el procés.

El posible boicot soberanista a Felipe VI amenaza con enturbiar el ambiente de la conmemoración de las víctimas, y el Ejecutivo de PNV y PSE-EE opta por ver esta vez los toros desde la barrera. No solo no estará Urkullu sino que, según las fuentes del gabinete de Vitoria consultadas, tampoco irán el portavoz, Josu Erkoreka, o consejeros. El año pasado el lehendakari Urkullu sí estuvo presente en la manifestación que, nueve días después de los ataques terroristas, acogió la capital catalana para mostrar su repulsa contra los atentados. Durante aquellas movilizaciones, tanto el Rey como el entonces presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, fueron recibidos con abucheos y pitidos. El mandatario vasco estuvo casi todo el rato en las filas posteriores, junto a otros presidentes autonómicos, aunque pudo presenciar el mal ambiente. Y este viernes se prevé un escenario semejante después de que los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) hayan hecho un llamamiento férreo a través de las redes sociales para asistir al acto de la plaza Catalunya portando esteladas, luciendo máscaras con los rostros del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, o del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, o incluso animando a los asistentes a dar la espalda al monarca durante la concentración.

En todo caso, el motivo que esgrimen desde el Gobierno Vasco para no asistir esta vez a Barcelona no es esquivar esta polémica. Aseguran que la única razón es que, además del Día de la Memoria convocado por las instituciones vascas cada 10 de noviembre, el Ejecutivo autonómico ya celebra un único acto de conmemoración por todas las víctimas del terrorismo, incluidas las de Las Ramblas, cada 11 de marzo, coincidiendo así con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El Gobierno Vasco precisa que, por ejemplo, tampoco acude ningún miembro del gabinete de Urkullu al aniversario en Madrid de los atentados del 11-M, según fuentes consultadas por este periódico. Aunque a nadie se le escapa que el ambiente que se respirará por el más que previsible boicot a Felipe VI por parte de los CDR no será nada halagüeño y que con su ausencia, tanto Urkullu como cualquier miembro de su equipo se ahorrarán el mal trago.

Y es que este escenario de confrontación ha sido rechazado incluso por sectores del independentismo catalán como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, que han querido sortear desde el primer momento cualquier alusión al Rey para evitar que las víctimas del atentado terrorista yihadista se queden en un segundo plano, aunque la ANC evitará coincidir con el monarca.

Mensaje de apoyo

Urkullu, no obstante, ya ha trasladado tanto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como al presidente de la Generalitat, Quim Torra -con quien ha mantenido siempre una discreta distancia-, su «solidaridad con el pueblo catalán en el recuerdo» y la conmemoración al cumplirse un año de los atentados de Barcelona y Cambrils que dejaron un balance de dieciséis fallecidos y 120 personas heridas. Una solidaridad, insisten las mismas fuentes, que ya fue expresada en persona con la asistencia el año pasado del lehendakari a la manifestación desarrollada el 26 de agosto. El jefe del Gobierno Vasco también mostró su apoyo al pueblo catalán acudiendo en junio del año pasado a Barcelona en el 30 aniversario del atentado de Hipercor por parte de ETA.

El lehendakari lleva prácticamente un mes sin intervenir públicamente. A la ausencia de este viernes en Barcelona, también se suma su no asistencia, por vez primera sin mediar viajes oficiales al extranjero, en el Día de Gipuzkoa en Azpeitia. Sus únicas intervenciones han sido a través de las redes sociales hablando sobre la Ley de abusos policiales, la inmigración o defendiendo el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco y pidiendo sacar este tema de la liza partidista.