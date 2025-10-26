Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística Ibone Bengoetxea, en una imagen de archivo. Irekia

El Gobierno Vasco aumentará en los Presupuestos la inversión en Seguridad

Según ha avanzado la consejera Bengoetxea, en las Cuentas vascas también habrá una apuesta clara por la Salud y la Educación, y Vivienda será la que más crezca

A. Muñoz

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:23

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, ya anunció el pasado viernes que el Departamento de Vivienda será «el que más va a crecer» en términos relativos en ... los Presupuestos vascos de 2026, cuyo proyecto se aprobará el próximo martes en el Consejo de Gobierno. A falta de conocer al detalle las partidas que prevén destinar PNV y PSE a cada consejería, la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, también ha dado este viernes alguna pista más sobre las Cuentas autonómicas y ha adelantado que los socios de gobierno -que tienen garantizada la aprobación de los Presupuestos gracias a la mayoría absoluta que suman en el Parlamento Vasco- aumentarán la inversión en Seguridad.

