El Gobierno Vasco aumentará en los Presupuestos la inversión en Seguridad

El lehendakari, Imanol Pradales, ya anunció el pasado viernes que el Departamento de Vivienda será «el que más va a crecer» en términos relativos en ... los Presupuestos vascos de 2026, cuyo proyecto se aprobará el próximo martes en el Consejo de Gobierno. A falta de conocer al detalle las partidas que prevén destinar PNV y PSE a cada consejería, la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, también ha dado este viernes alguna pista más sobre las Cuentas autonómicas y ha adelantado que los socios de gobierno -que tienen garantizada la aprobación de los Presupuestos gracias a la mayoría absoluta que suman en el Parlamento Vasco- aumentarán la inversión en Seguridad.

Bengoetxea ha señalado que van a ser unos Presupuestos «muy pegados a la calle, a las necesidades de la gente y a sus prioridades». Por ello, ha apuntado que, sabiendo que la vivienda es «una de las preocupaciones más importantes de la gente», el Presupuesto en esta área dirigida por Denis Itxaso crecerá. «Además, también Seguridad será un departamento en el que habrá incrementos de inversión», ha agregado en una entrevista en Radio Euskadi.

Bengoetxea ha asegurado igualmente que habrá «una apuesta por la salud y por la educación» y también habrá «inversiones productivas para apoyar a las empresas y a la industria» porque, ha dicho, son «motor económico para que después eso se vuelva a reinvertir en la sociedad a la que hay que dar servicios».

Así, ha defendido que el objetivo es «fortalecer los servicios públicos» y que estarán «muy pegaditos a la calle, a las necesidades de las personas». De ahí que Bengoetxea haya insistido en que estarán «muy cerca de las prioridades de las personas».

Ante la propuesta de EH Bildu de negociar conjuntamente los presupuestos, Bengoetxea ha indicado que les gustaría aprobar las Cuentas con «más votos» que los de los partidos que sustentan al Gobierno y que, por ello, van a «escuchar, debatir y tratar de pactar». «Luego los partidos tomarán sus posiciones y decidirán con su voto, pero sí, vamos a hacer ese ejercicio nuevamente», ha concluido.