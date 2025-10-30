El Gobierno Vasco aumenta más de un 7% el gasto en altos cargos
Los Presupuestos de 2026 detallan una partida de casi 30 millones de euros para pagar las nóminas de 340 grandes directivos y asesores del Ejecutivo
San Sebastián
Jueves, 30 de octubre 2025, 12:38
El Gobierno Vasco batirá en 2026 su récord histórico en gasto y número de altos cargos. El proyecto de Presupuestos, entregado este jueves al Parlamento ... por el consejero de Economía y Hacienda, Noël d'Anjou, eleva hasta 29,5 millones de euros la partida destinada a sufragar las nóminas de 212 altos cargos y 128 asesores (340 en total) dependientes de Lehendakaritza y los quince departamentos del Ejecutivo.
La cifra supone un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior, cuando ya se había alcanzado el máximo histórico, y responde tanto al aumento de plantilla (4,9%) como a la revalorización salarial aplicada al conjunto de empleados públicos.
Dentro de la Administración General, el número de altos cargos (viceconsejeros y directores principalmente) pasa de 203 a 212, con un coste previsto de 19,5 millones de euros, un 6,6% más que este año. Los mayores incrementos se concentran en Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (de 12 a 15 altos cargos), Educación (de 15 a 18) y Lehendakaritza (de 22 a 24).
A estos puestos se suman 156 directivos adicionales de organismos dependientes como Osakidetza, Lanbide o Ura, lo que eleva el número total de responsables de alto nivel a 368 en todo el sector público autonómico.
El número de asesores y personal eventual también crece, de 121 a 128. El principal incremento se concentra en Lehendakaritza, que pasa de 26 a 34 asesores. Solo el Departamento de Hacienda incorpora un asesor más, mientras que Seguridad y Ciencia, Innovación y Universidades reducen uno cada uno. En conjunto, la partida destinada a este personal asciende a casi 10 millones de euros, un 9,2% más que el año anterior.
El equipo más amplio
El lehendakari Imanol Pradales es quien dispone del equipo más amplio: 24 altos cargos y 34 asesores. 58 personas en total. Le sigue el Departamento de Gobernanza Pública, Administración Digital y Autogobierno, con 28 y 7, respectivamente. Y el tercer departamento que más personal de estas características tiene es el de Educación con 25 personas, 18 altos cargos y siete asesores. En el extremo opuesto, los departamentos de Movilidad Sostenible y Turismo, Comercio y Consumo -ambos en manos del PSE-EE- se mantienen como los más austeros, con 6 altos cargos y 6 asesores cada uno (un global de 12).
En conjunto, el sector público dependiente del Gobierno Vasco alcanzará en 2026 los 83.900 trabajadores, un 1,2% más que en el presente ejercicio. De ellos, 73.587 son funcionarios, 9.816 laborales, 368 altos cargos y 129 eventuales.
La Administración General agrupa el mayor número de empleados (43.118), seguida de Osakidetza (32.746), Euskotren (1.204), Lanbide (1.119), Haurreskolak (1.193) y EiTB (1.071).
