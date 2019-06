El Gobierno Vasco aprobará el próximo martes las directrices presupuestarias y sigue sin plantearse un adelanto El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, informa este martes de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno. / Luis Tejido (EFE) Erkoreka valora las condiciones de Alonso sobre Navarra como «una declaración más» e insiste en la voluntad del Ejecutivo de «hablar con todos los partidos» MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 4 junio 2019, 12:58

El Gobierno Vasco sigue adelante con su propósito de aprobar los Presupuestos de 2020 y no se plantea un adelanto electoral de las autonómicas a pesar de que la oposición parece lejos de respaldar al gabinete de coalición de PNV y PSE. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el próximo martes aprobarán las directrices económicas que sirven de base para la elaboración del proyecto presupuestario. Además, ha recalcado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, a quien le correspondería la potestad de convocar un adelanto electoral, no ha puesto sobre la mesa del Consejo esta posibilidad y «sigue instando a todos los consejeros a trabajar en el cumplimiento del programa de gobierno». «No se ha considerado la hipótesis de un adelanto», ha asegurado.

Erkoreka ha subrayado que los Presupuestos que elaborará el Ejecutivo serán «los mejores posibles» y responderán a «las principales demandas de la sociedad vasca», entre las que ha citado la reactivación de la economía, la mejora de la calidad del empleo o el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos. Ha señalado también que la intención del Ejecutivo es hablar con todos los grupos de la oposición para recabar un apoyo a las Cuentas.

Sobre el posicionamiento expresado este lunes por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que condicionó su apoyo a los Presupuestos vascos a que el PNV no apoye un Gobierno en Navarra alternativo al que podría formar Navarra Suma, que ganó las elecciones forales del 26-M, Erkoreka ha optado por no valorarlo y lo ha calificado como «una declaración más» de los partidos en este contexto postelectoral. Tampoco ha querido pronunciarse sobre lo que convendría a las instituciones navarras, aunque se ha mostrado partidario de mantener «la relación constructiva y de confianza» que los gobiernos navarro y vasco han forjado en la anterior legislatura.