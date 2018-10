El Gobierno Vasco advierte a EH Bildu que desde Euskadi no se puede complementar las pensiones Erkoreka alerta sobre el «riesgo» que supone definir una política pública «con referencia a lo que establece el titular de otra competencia», en este caso, el Ejecutivo central MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 30 octubre 2018, 13:38

El hipotético complemento de las pensiones en Euskadi se presenta como el gran caballo de batalla entre el Gobierno Vasco y EH Bildu para lograr un acuerdo presupuestario. La coalición soberanista exige al Ejecutivo de coalición de PNV y PSE que dedique 350 millones de euros a complementar las pensiones más bajas en las Cuentas del año que viene, una pretensión que el portavoz del gabinete de Urkullu, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que desbordaría las competencias vascas. De hecho, Erkoreka ha advertido del «riesgo» que supone fijar una política pública en Euskadi «con referencia a lo que establece el titular de otra competencia», en este caso, las pensiones y su dependencia del Gobierno central.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha sido cuestionado sobre la reunión que mantuvieron este lunes el PNV y EH Bildu para explorar un acuerdo presupuestario. Tras reconocer que en el encuentro en Sabin Etxea «se constataron diferencias» entre ambos partidos, «algo lógico cuando se trata del primer encuentro con cifras concretas sobre la mesa», el portavoz ha insistido en que «la intención del Gobierno Vasco es negociar los Presupuestos y alcanzar un acuerdo con cualquiera de los tres grupos de la oposición, ya que, por el momento, ninguno se ha autodescartado».

Respecto a EH Bildu, Erkoreka ha asegurado que la existencia de diferencias «no significa que el acuerdo sea imposible», sino que «el camino a recorrer será mayor», por lo que ha llamado a «apremiar» las negociaciones para que el pacto sea posible en el mes que queda hasta el debate de las enmiendas a la totalidad. En cuanto a la propuesta de la coalición para complementar las pensiones con 350 millones adicionales, el portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que el Departamento de Hacienda está realizando «algunas consultas legales» para analizar esta posibilidad, aunque ha avanzado que no parece viable.

Otegi «ve cerca» un acuerdo «transversal» para los presupuestos El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este martes que «ve cerca» y «quiere seguir siendo optimista» sobre la negociación presupuestaria, ya que existe la «posibilidad de alcanzar un acuerdo transversal» entre PNV, PSE y la «izquierda independentista» para «mejorar la vida material de mucha gente». En una entrevista con Onda Vasca, Otegi ha remarcado que EH Bildu está «dispuesta a llegar a un acuerdo» con el PNV y el PSE para «iniciar un camino que empiece a rectificar determinadas políticas sociales y económicas» para lo cual ha hecho una propuesta de 420 millones destinada «fundamentalmente a complementar las pensiones más bajas». Ha considerado que en lo relacionado con «las cifras, parece ser que habría alguna posibilidad» y respecto a las competencias ha indicado que «sería conveniente urgir al Gobierno a que transfiera, al menos, el régimen económico de la Seguridad Social». Sobre el planteamiento de Elkarrekin Podemos de impulsar tras las elecciones municipales y forales de 2019 «gobiernos del cambio» con EH Bildu y el PSE-EE, ha señalado que no le suelen «gustar mucho» los acuerdos para quitar a un partido para ponerse otro sin un programa. «Es quitar al PNV para hacer qué, y sobre el qué es sobre lo que habría que discutir en primer lugar», ha señalado Otegi, que ha indicado que «ésta podría ser una posibilidad en los municipios pero todavía es adelantar excesivamente un escenario que no está encima de la mesa».

A juicio de Erkoreka, «se trata de un tema político de fondo, porque no es lo mismo poner en marcha políticas sociales para atender a colectivos vulnerables, como se hace ahora a través de la RGI, por ejemplo, que fijar políticas específicas que se concreten con un complemento directo a las pensiones». Ha advertido de que una práctica de este tipo podría llevar a que personas que reciben una pensión baja porque han cotizado poco a la Seguridad Social, pero que tienen un gran patrimonio, podrían verse beneficiadas de este complemento a pesar de no estar en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, ha insistido en los «riesgos que supone definir una política pública para Euskadi tomando como referencia lo que establece el titular de otra competencia», sobre la que el Gobierno Vasco no tiene capacidad de decisión.

Sin fecha para la comisión mixta

Por otro lado, Erkoreka ha señalado que los gobiernos vasco y central siguen trabajando para llegar a un acuerdo sobre las tres transferencias pendientes que están pendientes de cerrarse en una próxima comisión mixta (dos líneas de ferrocarril y un tramo de la autopista AP-1), pero ha asegurado que aún no hay acuerdo sobre los contenidos de esos traspasos ni sobre la fecha en la que se celebrará la reunión, a pesar de que diversos portavoces del Gobierno central han anunciado que tendrá lugar antes del 15 de noviembre.