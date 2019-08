El Gobierno de Urkullu tiene apenas un año para aprobar una veintena de leyes pendientes Josu Erkoreka e Iñigo Urkullu conversan en el Parlamento. / EFE La posibilidad de un adelanto electoral en Euskadi para la próxima primavera podría dejar en el tintero más de la mitad del programa legislativo MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 agosto 2019, 07:19

El Gobierno Vasco abrirá este jueves el último curso de la legislatura con la presión de saber que solo cuenta con un año natural para aprobar el grueso de su programa legislativo. Y eso en el mejor de los casos, porque como en los próximos meses cobre fuerza la hipótesis de un adelanto electoral en Euskadi a la próxima primavera, los plazos se apretarían aún más. Por el momento, el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE -dos grupos que están a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco- solo ha aprobado 7 de las 28 leyes que recogía su programa legislativo, por lo que se presenta en el último curso con gran parte de los deberes por hacer: deberá sacar adelante en la Cámara nada menos que 21 proyectos de ley si quiere completar el programa con el que arrancó la legislatura en 2016.

La tarea se presenta titánica para un Gobierno que no cuenta con un socio preferente en el Parlamento y que tendrá que buscarse los apoyos ley a ley. Si la empresa ya sería complicada para el gabinete de Iñigo Urkullu en el supuesto de que la legislatura vasca llegara hasta octubre de 2020, que es cuando toca celebrar las próximas autonómicas, todo lo que sea adelantar esa llamada a las urnas provocará que muchos de los proyectos de ley se queden en el tintero. Quizá el Ejecutivo cumpla su promesa de enviar todos -o la mayoría- al Parlamento, pero otra cuestión es que vayan a ser sancionados por la Cámara cuando los tiempos hábiles de trabajo tienden a reducirse en comparación con los años naturales.

En este caso, la actividad de los plenos parlamentarios no echará andar hasta octubre -porque los ordinarios no empiezan a convocarse tras el verano hasta que se celebra el pleno de política general a finales de septiembre-. A la vuelta de la esquina, ya asomará el parón navideño, que acostumbra a prolongarse todo enero, mes inhábil para la celebración de plenos si la Mesa no decide lo contrario. La situación podría complicarse aún más si se produce una repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre, lo que implicaría un parón de una o dos semanas en el Parlamento Vasco para no interferir en la campaña electoral.

En los tres primeros años de legislatura, el Ejecutivo solo ha aprobado 7 de los 28 proyectos previstos E BALANCE LEGISLATIVO

Los plenos ordinarios se retoman en octubre y el PP se perfila como el principal apoyo de PNV y PS VERANO, ETAPA INHÁBIL

Es decir, en el mejor de los casos, el Parlamento llegará a febrero con solo tres meses habilitados para aprobar leyes, cuando 13 de los proyectos de ley del programa aún no han sido remitidos a la Cámara por el Gobierno Vasco y 8 más están en tramitación. Y a partir de febrero todo serán dudas, porque en estos momentos nadie descarta que el lehendakari pueda decidir un adelanto electoral a la primavera (abril, mayo o junio), por lo que, si se confirma esta posibilidad, las opciones de que el Gobierno Vasco apruebe más leyes se complicarían aún más. Un ambiente preelectoral es el escenario menos propicio para que la oposición dé oxígeno al Ejecutivo.

Aparte de los apoyos que necesitará para sacar adelante su programa legislativo, Urkullu también deberá remangarse en los próximos meses para conseguir aprobar el proyecto que puede tener la llave de la legislatura: los Presupuestos de 2020. Tras verse obligado a retirar las Cuentas del año pasado -por lo que Euskadi funciona con una prórroga-, un nuevo revés para el lehendakari con los Presupuestos del año que viene haría que la opción del adelanto electoral ganase muchos enteros.

Atasco a la vista

Haya adelanto o no, la veintena de leyes que el Gobierno Vasco tiene pendientes de aprobar para cumplir con su programa legislativo anticipa un atasco parlamentario para el último curso de la legislatura. Y eso que en el último pleno de junio el Gobierno vio aprobados tres proyectos de ley -Patrimonio Cultural, Policía y Plan Vasco de Estadística- gracias al apoyo del PP. Los populares también se convertirán en el principal apoyo del Ejecutivo en este inicio del curso al haber encarrilado su respaldo a las leyes de Profesiones del Deporte y Cooperativas. El partido liderado por Alfonso Alonso fue clave también para desatascar en junio la tramitación de la reforma de la RGI, que deberá debatirse este otoño en el Parlamento.

Si la primera mitad de la legislatura se caracterizó por la atonía en la producción del Gobierno -que solo logró aprobar tres leyes en el Parlamento-, el tercer año tampoco mejoró demasiado sus números: el curso pasado el Ejecutivo únicamente vio aprobadas cuatro leyes más. Uno de los factores que ha podido influir en el escaso bagaje legislativo del curso pasado es que los últimos meses estuvieron salpicados de citas electorales, lo que afectó al funcionamiento del Parlamento por los parones provocados por las campañas. También pudo influir en la oposición a la hora de apoyar al Gobierno de PNV y PSE en plena vorágine electoral.

Fuentes del Ejecutivo vasco apuntan que, más allá de las siete leyes del programa legislativo sancionadas, el Parlamento ha aprobado un total de 22, incluyendo las presupuestarias y las ordinarias.