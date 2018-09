El Gobierno de Sánchez avisa a Urkullu de que un Estatuto no puede estar al nivel de la Constitución Iñigo Urkullu llega el jueves al Parlamento antes del inicio del pleno de política general. / IGOR AIZPURU La ministra Batet reclama que la reforma para un nuevo estatus sea | Desde Lehendakaritza replican que, «además de decir lo que no se puede hacer, estaría bien que Batet hable de lo que va a hacer para desarrollar el autogobierno vasco» «más plural y transversal» MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 septiembre 2018, 08:25

La resaca del pleno de política general que el Parlamento Vasco celebró el jueves dejó ayer un conato de enfrentamiento entre Lehendakaritza y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que advirtió a Iñigo Urkullu que los estatutos de autonomía no pueden estar «al mismo nivel» que la Constitución española, por lo que auguró poco recorrido a la iniciativa del lehendakari de que el nuevo estatus tenga un rango «cuasi-constitucional». Esta fue una de las aportaciones más novedosas que Urkullu lanzó en su discurso del pleno de política general, en el que también miró a Europa como referente de una «democracia plurinacional» y de un «modelo confederal» que, a su juicio, se podría aplicar internamente en el Estado español. El Gobierno de Sánchez -que compartiría una reforma constitucional de corte federal, pero no avala llegar a un modelo confederal a través de una reforma estatutaria- avisó al dirigente del PNV de que «el marco constitucional no permite en estos momentos» sus pretensiones. Fuentes de Lehendakaritza no quisieron entrar en polémicas con la ministra Batet, aunque dejaron caer que, «además de decir lo que no se puede hacer, estaría bien que hablara de lo que va a hacer para desarrollar el autogobierno vasco».

El jarro de agua fría de la ministra de Política Territorial no estaba preparado, sino que surgió en una entrevista en RNE cuando fue cuestionada por la viabilidad de que el nuevo estatus vasco pudiera tener «rango cuasi-constitucional», como había planteado Urkullu la víspera. Sin querer pisar demasiados callos -Batet es la responsable del Gobierno central para avanzar en los acuerdos con el Ejecutivo vasco sobre autogobierno-, la ministra contestó que los estatutos de autonomía no están al mismo nivel que la Constitución y recalcó que actualmente no hay el consenso necesario para modificar el Estatuto vasco.

«El marco constitucional en estos momentos no permite en absoluto que los estatutos de autonomía estén al mismo nivel» que la Carta Magna, puntualizó Batet, que también destacó que «lo importante es que cualquier modificación del Estatuto se lleve a cabo por consenso y tenga un carácter transversal». Para la ministra de Política Territorial, eso es una condición «básica» para que la reforma tanto de un estatuto de autonomía como de la propia Constitución tenga «estabilidad y efectividad» y sea útil «a toda la pluralidad de la sociedad». Batet añadió que la propuesta del lehendakari «no tiene en estos momentos esa pluralidad y esa transversalidad», aunque valoró que la pretensión de Urkullu sea «ensanchar los acuerdos» alcanzados hasta ahora entre PNV y EH Bildu.

A la espera de una fecha

En Lehendakaritza no sentaron nada bien estas declaraciones de la ministra socialista, al considerar que entró en un terreno que no le correspondía en el día posterior al pleno de política general, pero tampoco quisieron alimentar una dinámica de enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez. Fuentes cercanas a Urkullu, eso sí, apuntaron que Batet «podría hablar de lo que va a hacer para impulsar el autogobierno vasco en vez de que sus primeras palabras sean para poner límites o decir lo que no se puede hacer». Hay que recordar que el Gobierno Vasco sigue a la espera de que la ministra de Política Territorial ponga fecha a la comisión mixta de transferencias que debe ratificar el desbloqueo de los traspasos competenciales, después de seis años de sequía con el Gobierno de Rajoy. Batet le trasladó a Josu Erkoreka que la comisión se celebraría a la vuelta del verano, pero el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno sigue a la espera de una fecha concreta.

Fuentes de Lehendakaritza añadieron que «si a la ministra no le gusta la palabra 'cuasi-constitucional' se podría buscar otra, pero lo que el lehendakari quiere reivindicar es que el nuevo estatus consagre una relación bilateral con el Estado que evite que la interpretación del mismo esté siempre al albur del gobierno de turno». Es decir, que los acuerdos para hacer efectivas las competencias recogidas en él no se puedan posponer 'sine die' o dependan del «mercadeo político» en el Congreso, como a su juicio ha ocurrido con el cumplimiento del actual Estatuto. En cualquier caso, desde Lehendakaritza recuerdan que Urkullu destacó en el pleno del jueves la importancia de «garantizar el recorrido institucional» del nuevo estatus.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, se mostró ayer más conciliador y puso el énfasis en la posición «clarificadora» que el lehendakari mostró el jueves por la tarde en el debate del Parlamento, cuando «expresó su voluntad de ensanchar los consensos que se han logrado hasta el momento».

Loza aseguró que «espera, desea y confía» en que el lehendakari «pueda reconducir» el acuerdo de nuevo estatus alcanzado entre PNV y EH Bildu para que sea «más amplio y plural». «La voluntad que expresó el lehendakari durante el debate parece que va en esa dirección, y ahí siempre va a coincidir con el Gobierno de España».

Podemos y la vía confederal

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, sorprendió ayer al asegurar que tanto la vía federal como la confederal que propone Urkullu «me parecen bien» a la hora de plantear una reforma de la Constitución. A pesar de que el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos no ha avalado gran parte de las bases del nuevo estatus pactadas por PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno, a excepción del capítulo de derechos, Iglesias se refirió ayer a la propuesta lanzada por el lehendakari y animó a «explorar por ahí» porque el modelo de Estado confederal «se parece a lo que es España».

En una entrevista en Telecinco, el líder de Podemos dijo ver con buenos ojos la vía confederal del lehendakari. «A mí la vía confederal y federal me suenan bien», aseguró.