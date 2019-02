El Gobierno de Sánchez abre la negociación del calendario de traspasos con una propuesta incompleta Meritxell Batet y Josu Erkoreka se reunieron hace dos semanas en Madrid. / Irekia El Ejecutivo central ha enviado los primeros documentos al Gobierno Vasco, aunque por ahora no recogen los siete traspasos previstos para el primer bloque de negociación MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 12 febrero 2019, 17:17

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido su compromiso de empezar a negociar el calendario de transferencias a partir del 10 de febrero, aunque en el primer envío de documentación que ha realizado en las últimas horas al Gobierno Vasco aún no incluye las siete competencias que forman el primer bloque de negociación. El portavoz del Ejecutivo vasco y consejero de Autogobieno, Josu Erkoreka, ha informado de que «entre este lunes a última hora y la mañana de este martes hemos recibido una primera remesa de documentos» por parte del Ministerio de Política Territorial, aunque solo ha podido avanzar que no recogen las siete transferencias comprometidas, a la espera de que los equipos técnicos hagan un análisis más pormenorizado de la documentación.

Cuando el Gobierno de Sánchez presentó el calendario de transferencias hace un mes, que prevé la negociación de 33 traspasos pendientes en el plazo de un año, lo dividió en tres bloques por orden de dificultad: en el primero de ellos introdujo siete materias y se comprometió a realizar una primera propuesta al Gobierno Vasco para el 10 de febrero. Como ese día cayó en domingo, los primeros documentos llegaron el día 11, lunes, a última hora, aunque no se trata de una propuesta «completa» sobre las siete transferencias previstas, según ha explicado Erkoreka.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE ha señalado que no tiene constancia de que el Gobierno central haya «cambiado el rumbo» respecto a las previsiones iniciales del calendario, por lo que ha confiado en que, en los próximos días, remita la documentación correspondiente a todas las transferencias incluidas en el primer bloque de negociación.

Según el calendario de traspasos, en este primer bloque se deberían incluir los traspasos de legislación sobre productos farmacéuticos; seguro escolar; ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por los ERE; transporte ferroviario; escuelas viajeras; centros de estudios de Obras Públicas; y administración institucional e innovación tecnológica. Erkoreka no ha concretado cuáles se han incluido en la oferta inicial y cuáles no.

Huir de los rumores

El consejero de Autogobierno no ha querido entrar en «los rumores y especulaciones» sobre si un adelanto electoral en el Estado, en el caso de que el Congreso tumbe este miércoles los Presupuestos Generales del Estado, podría complicar la materialización de las 33 transferencias que recoge el calendario del Gobierno central. «Preferimos no situarnos en ese terreno y seguir trabajando como si la legislatura fuese a continuar y fuese a dar tiempo a negociar las transferencias», ha indicado Erkoreka. Ha recordado, además, que solo el presidente del Gobierno tiene la atribución de adelantar las elecciones y que, en los últimos días, varios ministros han asegurado que «todas las opciones están abiertas» aunque no se aprueben los Presupuestos.