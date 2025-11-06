El Gobierno se resiste a darse por enterado del bloqueo de la legislatura decretado por Junts

Ni siquiera el anuncio de Junts de que ya está registrando enmiendas a la totalidad contra «todas y cada una» de las las leyes en ... tramitación impulsadas por el Gobierno han hecho que los socialistas cambien el discurso y asuman que la legislatura ya no es viable. En sendos comunicados, tanto la Moncloa como Ferraz insisten en que mantendrán la «mano tendida» hacia la formación independentista y seguirán «apostando por el diálogo».

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha recordado en una rueda de prensa en el Congreso, una semana después de que la militancia de su formación ratificara la decisión de romper con el Ejecutivo que sin su apoyo ninguna ley, iniciativa legislativa o incluso trasposición de directiva europea puede salir adelante y ha reiterado que Sánchez debería dar explicaciones sobre cómo pretende seguir gobernando en estas condiciones.

El PSOE aun así se resiste a tirar la toalla. El propio expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, enviado de Sánchez en la negociación abierta (y ahora suspendida) con Carles Puigdemont en Suiza, argumentó este lunes en Los Desayunos del Ateneo que tampoco hay demasiadas leyes «importantes» en el horizonte, con la excepción de las que afectan a la reforma de la justicia, y que «lo importante no es el número de votaciones que se gana sino cómo va el país» y este Gobierno está consiguiendo que vaya bien en términos PIB, de estabilidad laboral y de cohesión social, aunque tenga pendiente el reto de la vivienda.

Ese es el argumento que esgrimen también en el Ejecutivo. Sánchez ha llegado decir en más de una ocasión que, aunque por primera vez en dos años de legislatura está decidido a presentar un proyecto de Presupuestos, si este no sale adelante tampoco pasaría nada porque con los actualmente en vigor, aprobados por otro Parlamento hace ya tres años, España se ha consolidado como la economía de la UE que más crece y porque todavía tiene el colchón de los fondos europeos.

En sus comunicados de hoy, el Gobierno y el PSOE replican a Junts que no se han desentendido de los compromisos asumidos en el pacto de investidura, que los posconvergentes les acusan de no cumplir. «El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta basada en la responsabilidad, el cumplimiento y el diálogo», dicen unos. «Mano tendida, siempre», insisten los otros.

Moncloa reitera que aquellas iniciativas que dependían en exclusiva del Ejecutivo «o bien se han cumplido o se encuentran en vías de hacerlo» y respecto a las que no están solo en su mano, como la oficialidad del catalán en la UE o la delegación de las competencia de inmigración a la Generalitat, bloqueada por Podemos, asegura que se trabaja «sin demora» para que puedan materializarse.

Los socialistas se aferran como seguro de vida a la convicción de que pase lo que pase Junts no apoyará nunca una moción de censura en la que tendría que ir de la mano de Vox y del PP y para la que además habría que pactar un candidato alternativo (aunque fuera para a continuación convocar elecciones). A su juicio, sería un suicidio.