El Gobierno foral y Podemos acercan posturas para un pacto en los Presupuestos de Gipuzkoa

Elkarrekin Podemos se posiciona en estos momentos como el partido que puede desbloquear la negociación de los Presupuestos del año que viene en Gipuzkoa. El ... Gobierno foral, al carecer de mayoría absoluta, necesita del apoyo de al menos uno de los tres partidos de la oposición y es la coalición morada la que está más cerca de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo liderado por Eider Mendoza, según fuentes conocedoras de las conversaciones.

Así, de la segunda ronda de negociaciones que comenzó ayer se desprende que el Gobierno foral y Podemos han acercado posturas. También que EH Bildu se muestra dispuesta a facilitar las Cuentas si jeltzales y socialistas descartan al PP, una petición que los populares censuran y califican de «veto» tras las reuniones celebradas ayer por la tarde en el Palacio foral. Mientras, desde la Diputación precisan que las negociaciones «acaban de arrancar», añaden que «quedan 16 días» para presentar enmiendas y confirman que acuden «con toda la voluntad» para acordar unos Presupuestos que «hagan frente» a los desafíos y necesidades de los guipuzcoanos.

En este baile de partidos, propuestas, enmiendas, acercamientos y alejamientos, hay que recordar que los morados propiciaron en primavera la aprobación de la reforma fiscal en Juntas Generales, mientras que el PP fue el desatascador de los últimos Presupuestos y también del nombramiento de Mendoza como diputada general en 2023. Hasta la fecha, es la coalición independentista la única que no ha votado a favor de las Cuentas guipuzcoanas en la última década. De hecho, cuando la Diputación presentó los Presupuestos para 2026 el pasado 30 de octubre la propia Mendoza esperó que «a la undécima» se sume al acuerdo.

EH Bildu Sitúa las prioridades en los servicios de cuidados, las pymes, el euskera y la vivienda

Con todo, la llave puede estar actualmente en manos del partido pilotado por Miren Echeveste, que ayer constató una «predisposición» por parte del Gobierno foral para atender las cinco propuestas planteadas desde el comienzo de la negociación. Pese a reconocer que aún falta tiempo por delante, subrayan que hay «buena voluntad» y expresan su «confianza» en continuar por este camino.

Un punto de optimismo que enseguida se mezcla con la necesaria prudencia que gobiernan este tipo de reuniones. Una cautela que refleja la dificultad de acercar posturas. Por eso la prudencia se impone en un proceso en el que cada paso requiere equilibrio y voluntad real de acuerdo.

Es lo que piden desde Podemos al Gobierno foral: convertir esa predisposición que han detectado en compromisos reales. En cifras que permitan establecer políticas económicas en beneficio de los derechos de los ciudadanos. Para la formación morada algunos de los ejes estratégicos se concentran en el copago, el convenio de las residencias, la plantilla de agentes forestales o los descuentos en el transporte.

Elkarrekin Podemos Pide medidas en el copago, las residencias, la plantilla de agentes forestales o los descuentos en transporte

Por parte de EH Bildu, existe una premisa clara antes de profundizar en medidas concretas. Centran el foco en el Partido Popular y piden a PNV y PSE que descarten a los de Mikel Lezama como condición indispensable para facilitar las Cuentas. Fue el mensaje que trasladó ayer la líder de la coalición independentista en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, en la sede de Donostia, horas antes de trasladarse a la Diputación para reunirse con Mendoza, el primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre.

Choque frontal

Independentistas y populares chocan frontalmente en la mayoría de las cuestiones del día a día, y desde el ámbito soberanista exigen a PNV y PSE que se alejen del PP, al que acusan de «dar alas a la extrema derecha» y mostrarse contrarios al cambio climático.

Iriarte pidió al Gobierno foral que «aclare con quién y con qué mayoría quiere recorrer ese camino», señalando que la negociación «necesita un salto cualitativo, más allá de un simple ejercicio de números y alejado de cualquier tipo de inocencia política».

PP Plantea medio centenar de propuestas con un impacto de 90 millones de euros

Entrando en detalle de las medidas que Bildu considera prioritarias para llegar a un acuerdo, señala la «universalidad y dignidad de los servicios de cuidados, el apoyo público a las pymes y la revitalización del euskera, junto a medidas en materia de vivienda». EH Bildu concluyó que, si el Gobierno foral decide «hacer las cosas de otra manera, respondiendo así a la voluntad mayoritaria del territorio», la formación política está dispuesta a «abordar el reto de la negociación con honestidad y responsabilidad».

Finalmente, en el PP parece existir un enfriamiento de cara a alcanzar un acuerdo, a diferencia de las Cuentas del año pasado, donde fueron decisivos con su voto de apoyo. Lezama censuró «el veto» de Bildu, que consideró «antidemocrático y bastante antiguo». Resumió la actitud de su partido como «constructiva» y cuantificó en 90 millones el impacto del medio centenar de propuestas planteadas ayer.