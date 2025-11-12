Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ignacio Asensio, Eider Mendoza e Itziar Agirre, miembros del Gobierno foral, en la reunión anterior mantenida con Miren Echeveste y Mariví Eizaguirre, de Elkarrekin Podemos.

El Gobierno foral y Podemos acercan posturas para un pacto en los Presupuestos de Gipuzkoa

EH Bildu se muestra dispuesta a facilitar las Cuentas si PNV y PSE descartan al PP, que censura el veto tras la segunda ronda negociadora de ayer

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:59

Elkarrekin Podemos se posiciona en estos momentos como el partido que puede desbloquear la negociación de los Presupuestos del año que viene en Gipuzkoa. El ... Gobierno foral, al carecer de mayoría absoluta, necesita del apoyo de al menos uno de los tres partidos de la oposición y es la coalición morada la que está más cerca de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo liderado por Eider Mendoza, según fuentes conocedoras de las conversaciones.

