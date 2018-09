El Gobierno no contempla la demolición de la cruz Domingo, 2 septiembre 2018, 10:13

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló ayer que no tiene «ningún problema» con la cruz del Valle de los Caídos, por lo que no contempla la demolición de esta mole de 150 metros de altura y unos brazos de 24 metros. El Ejecutivo también prevé exhumar a José Antonio Primo de Rivera, al que mantendría en el mausoleo, como fusilado, pero no en lugar preeminente.